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《晴雅集》曝“守护”版关系海报

妖祸乱世下 两对CP演绎“一生相守”

2020-12-02 14:28:47 来源：Mtime时光网

《晴雅集》今日曝“守护”版关系海报，两对CP在妖祸乱世下演绎“一生相守”。
守护版关系海报

       时光网讯   由郭敬明执导，赵又廷邓伦王子文春夏汪铎主演，改编自日本作家梦枕貘世界级IP《阴阳师》的东方奇幻大片《晴雅集》，今日曝光“守护”版关系海报。

守护版关系海报 

       赵又廷、邓伦生死交付，携手斩妖除孽；王子文、汪铎主仆情深，演绎一生相守；春夏闯入谜局，合力揭秘阴谋。整组海报以水墨画卷铺底，中华四大神兽隐于背景，不仅丰富了《晴雅集》的视觉风格，同时也给人带来新的想象空间。随着此次海报亮相，一场充满爱恨纠葛的正邪碰撞也正式拉开序幕。

守护版关系海报 

魂燃开战闯出生死友情  
隐而难发暗藏隐秘情愫

       在最新曝光的三组海报中，主要角色组队登场，揭晓了天都城内错综复杂的关系。阴阳师晴明（赵又廷 饰）与武士博雅（邓伦 饰）因除妖而意外相识，性格的差异和身世的悬殊令他们频频互怼互掐。历经劫难后，两人逐渐建立信任，产生了生死交付的友情，最终彼此订下了舍命契约。


王子文半倚床榻满怀心事

       此外，公主（王子文 饰）与守卫鹤守月（汪铎 饰）之间情爱难辨，欲理还乱。二人究竟是何关系？鹤守月的名字与影片所要表达的“守护”主题之间有何联系？种种好奇更引人期待。


春夏一席黑衣融于夜色，神情难以捉摸

不是正经人VS不会说话？
感动郭敬明的一场戏？  

       从剑拔弩张到惺惺相惜，片中晴明与博雅的关系可谓是相爱相杀。连主演赵又廷也忍不住调侃:“博雅都不能好好说话，他太严肃了。”邓伦则回击：“晴明一看就不是正经人，总喜欢和妖在一起。”戏里吐槽戏外“香”。赵又廷透露，在搭戏时会根据对方需要无条件提供帮助。邓伦则直言，两人都很较劲，经常边拍边聊戏，聊的过程中会受到启发，因此很感谢赵又廷。

汪铎剑眉星目，挥剑防备

       片中另一对CP——公主和鹤守月，他们的情缘则令人唏嘘。王子文坦言，公主和鹤守月之间的情感非常复杂。片中有一场戏，令汪铎至今难忘：“我坐在台阶上陪着公主，全程无一句台词，只是沉默的陪伴。”此情此景，连郭敬明也被触动，发朋友圈直言“被感动到哭”。


四大法师觐见女皇

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 晴雅集
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