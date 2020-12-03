过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.《疯狂麦克斯4》“不死乔”去世
他曾在1979年的首部《疯狂的麦克斯》中出演Toecutter以及在《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》中扮演不死乔。
“弗瑞奥萨”扮演者查理兹·塞隆也发文悼念，“你能如此出色地扮演一个邪恶的军阀真的很神奇，因为你有着如此善良、美丽的灵魂。”
02.漫威剧集《鹰眼》曝片场照
漫威剧集《鹰眼》
日前在纽约开拍，杰瑞米·雷纳和海莉·斯坦菲尔德扮演的“女鹰眼”毕肖普现身地铁，跟在他们身后的还有一条金毛犬。
《鹰眼》属于漫威电影宇宙的一部分，故事将围绕“鹰眼”克林顿·巴顿与继任者凯特·毕肖普。在《复仇者联盟4》开头，有鹰眼训练女儿射箭的场面。不知道在漫威宇宙中，鹰眼女儿会不会就是凯特·毕肖普。
03.罗比接替“石头姐”加盟《巴比伦》
艾玛·斯通因档期冲突退出《爱乐之城》导演达米恩·查泽雷的新片《巴比伦》
，玛格特·罗比正商谈加盟。
影片聚焦1920年代的好莱坞，电影从无声到有声的转变时期。影片主演还包括布拉德·皮特等。
04.安妮·海瑟薇新片《封锁》线上发行
HBO Max拿下道格·里曼执导的新片《封锁》
的发行权，计划2021年年初上线。
该片由安妮·海瑟薇、切瓦特·埃加福特、本·金斯利、露西·宝通、敏迪·卡灵、本·斯蒂勒等主演，讲述一对日常争吵不断的夫妻计划去抢劫世界上最高档的百货公司的故事。
05.《神奇女侠1984》片长151分钟
据《韩国影视分级委员会》网站信息，《神奇女侠1984》片长151分钟，与《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》公映版（导演剪辑版片长182分钟）片长相等，除了未完成的《正义联盟》扎导剪辑版，目前应该是DC电影宇宙正式上映的最长影片。
01.《电影手册》杂志评选年度十佳
法国电影杂志《电影手册》评出2020年年度十佳影片。 中国导演顾晓刚执导的《春江水暖》入选。
9、《太棒了》
10、《八月处子》