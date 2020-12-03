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01.《疯狂麦克斯4》“不死乔”去世





他曾在1979年的首部《疯狂的麦克斯》中出演Toecutter以及在《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》中扮演不死乔。





“弗瑞奥萨”扮演者查理兹·塞隆也发文悼念，“你能如此出色地扮演一个邪恶的军阀真的很神奇，因为你有着如此善良、美丽的灵魂。”