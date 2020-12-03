《沐浴之王》在武汉举办了映后见面会，携歌手组合南征北战畅谈主题曲《搓搓》。

时光网讯 12月2日，温暖喜剧电影《沐浴之王》“提前贺岁，洗掉烦恼”主题路演来到武汉，导演易小星携歌手组合南征北战亮相映后见面会，畅谈概念主题曲《搓搓》的创作趣事，让欢乐和感动从电影里延伸到电影外，而武汉传媒老师兼编剧邓瑜也来到现场，分享了欢乐又感动的观影感受。





电影《沐浴之王》由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演，将于12月11日全国上映。







叫兽





易小星南征北战为武汉打call

温暖年末洗掉一年不开心





喜剧电影《沐浴之王》以传统沐浴文化为题，融入高密度的喜剧元素，让现场观众久久沉浸在欢乐的观影氛围之中。映后，导演易小星以一身红色造型亮相，透露特意穿成“鞭炮”，是想用趋吉避凶的红色表达对武汉这座英雄城市的敬意，同时也希望电影红红火火为大家洗掉一年的不开心。





谈及当初邀请南征北战为《沐浴之王》创作并演唱概念主题曲《搓搓》，导演易小星表示“拿到歌曲小样的时候直接就嗨了”，认为这首歌不仅涵盖了一个年轻人学习中国传统文化从而逐渐走在人生巅峰的故事线，更将传统民乐与流行rap结合在一起，以年轻人的方式把传统沐浴文化玩了起来。







南征北战





南征北战组合则结合《搓搓》歌词为“民间高手”打call，“武汉在2020年经历了太多，默默付出的大家让这座城市现在有了崭新的一面，大家都是值得尊敬的高手。”此外，他们更现场演唱歌曲中的洗脑片段，跟全场观众一起互动“搓搓”，现场气氛爆棚。





彭昱畅八块腹肌惊呆易小星

欢乐搓澡故事带来全身心解压





电影讲述了彭昱畅饰演的肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。有观众表示从乔杉一出场就开始笑，盖章乔杉是“行走的笑点”。







合影





亦有不少观众对彭昱畅的腹肌印象深刻，导演易小星笑称，进组时就告诉彭彭要露八块腹肌，他说一定做到，结果当天晚上就跟乔杉去吃羊肉火锅了，“本来我都做好了后期用特效给他做腹肌的预备计划，但拍摄时彭彭把八块腹肌一亮，我也是惊呆了。”可见喜剧的背后也少不了主创的辛苦付出。





事实上，《沐浴之王》不止好笑，更通过沐浴搓澡让观众感受到了温暖的人情味。现场很多北方同学被片中热气腾腾充满人情味的澡堂子勾起了想家的感觉。导演易小星坦言，搓澡带给人的欢乐和放松的感觉跟喜剧电影异曲同工，





“我觉得搓澡师傅就是澡堂里的心理医生，他们在为你搓澡、跟你聊天的时候，会让你的肉体和灵魂都得到放松解压的效果。”相信这样一部又欢乐又温暖的喜剧电影，必将在12月11日带观众提前贺岁，洗掉烦恼！

编辑：迪通拿