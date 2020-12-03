导演保罗·安德森联手卡普空（CAPCOM）株式会社同名游戏原作制作人辻本良三和藤冈要，数次跨海连线商讨怪兽特效细节。





本片导演兼编剧保罗·安德森在采访中透露，每个粉迷都希望能看到自己最爱的游戏部分能成为现实，这其中当然也包括了作为“怪猎”十年老粉的他自己，所以这次能邀请到卡普空（CAPCOM）深度参与，联合制作对他和这部影片来说都至关重要。





游戏主创和电影制作者们花了数小时微调片中的特效细节，甚至顾及到了怪兽眼睛的颜色和爪子上的指甲等微小之处。“我们都希望确保影片中的怪兽和游戏中一样真实”，系列游戏制作人辻本良三感谢了电影制作方对他们反馈意见的耐心和尊重。





推广曲MV 此次制作特辑还特别放出了电影与游戏中怪兽的对比画面，角龙、火龙、成群的背甲龙等怪兽几欲“破屏而出”，系列游戏制作人藤冈要对看到的电影素材大为赞叹，“你们（电影）做了我在游戏里无法做到的部分，呈现出来的效果相当令人满意，我真的很开心能够看到这样的成果”。





卡普空（CAPCOM）显然也对此次改编的真人电影信心十足。为迎接12月4日上映的《怪物猎人》，同IP游戏《怪物猎人：世界》宣布推出特别合作活动。游戏玩家可限时登陆游戏领取“《怪物猎人》电影特别合作活动纪念道具套装包”，更能化身电影主角体验原创剧情，成功完成任务的“老猎人”将获得米拉饰演的女主人公阿蒂米斯同款“狩猎女神”装备等惊喜。

编辑：羊羊