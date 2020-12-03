宫崎骏珍爱之作《崖上的波妞》时隔12年终将登陆大银幕，内地首支预告“波妞来了”曝光。









此番发布的预告从主人公波妞的视角出发，展示出“造梦大师”宫崎骏笔下人性的美好和纯粹的爱，力求以简单温暖的力量，为每一位观众带来快乐。宫崎骏导演曾表示，“能给大家带来快乐，是我存在的意义。”影片将于12月31日首登内地大银幕，成为一份极具时代意义的礼物，陪伴观众跨年。









波妞展现人性最初的美好

“如果去见你，我一定用跑的！”





影片创作长达4年，从此番首款内地定档预告中也可以看出，与以往宫崎骏作品中“成长型”的主角不同，影片以返璞归真的简单美好，给予观众101分钟“绝对放松”的快乐。









预告中主人公波妞从人鱼变成人类，虽不通世故却有着温暖的本能，表现出人性极致的美好和纯真，让不少观众感到治愈。这也正印证了宫崎骏导演的创作初衷——“希望用最本源的美好，对抗这个焦虑的时代。”而影片中简单明快的美好，正是这个时代所需要的、最能直击人心的快乐。









12年经典“波妞跑”席卷全网

宫崎骏最信任团队的“大成之作”





作为2008年日本年度票房冠军，本片是一部国民度、口碑“双丰收”的佳作。宫崎骏在创作本片时曾说，“有些孩子觉得自己不该出生，波妞告诉他们不是这样的”，这句话令不少观众感动到泪目，评论到“宫崎骏这三个字，就有着温暖人心的力量”，以表达对导演的喜爱。









影片能成为上映12年经久不衰的经典，与其集结了宫崎骏导演最信赖的顶尖团队密不可分：













