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宫崎骏最浪漫珍爱之作陪观众跨年

12年经典 《崖上的波妞》曝内地首支预告

2020-12-03 14:53:46 来源：Mtime时光网

宫崎骏珍爱之作《崖上的波妞》时隔12年终将登陆大银幕，内地首支预告“波妞来了”曝光。
《崖上的波妞》定档预告封面
       
       时光网讯   动画大师宫崎骏珍爱之作《崖上的波妞》（又名《悬崖上的金鱼姬》）时隔12年终将登陆大银幕，内地首支预告“波妞来了”曝光！电影历时4年、倾尽心血，以全手绘方式创作，画稿超17万张，是《千与千寻》的1.5倍。


       此番发布的预告从主人公波妞的视角出发，展示出“造梦大师”宫崎骏笔下人性的美好和纯粹的爱，力求以简单温暖的力量，为每一位观众带来快乐。宫崎骏导演曾表示，“能给大家带来快乐，是我存在的意义。”影片将于12月31日首登内地大银幕，成为一份极具时代意义的礼物，陪伴观众跨年。


波妞展现人性最初的美好 
“如果去见你，我一定用跑的！”

       影片创作长达4年，从此番首款内地定档预告中也可以看出，与以往宫崎骏作品中“成长型”的主角不同，影片以返璞归真的简单美好，给予观众101分钟“绝对放松”的快乐。


       预告中主人公波妞从人鱼变成人类，虽不通世故却有着温暖的本能，表现出人性极致的美好和纯真，让不少观众感到治愈。这也正印证了宫崎骏导演的创作初衷——“希望用最本源的美好，对抗这个焦虑的时代。”而影片中简单明快的美好，正是这个时代所需要的、最能直击人心的快乐。


12年经典“波妞跑”席卷全网 
宫崎骏最信任团队的“大成之作”

       作为2008年日本年度票房冠军，本片是一部国民度、口碑“双丰收”的佳作。宫崎骏在创作本片时曾说，“有些孩子觉得自己不该出生，波妞告诉他们不是这样的”，这句话令不少观众感动到泪目，评论到“宫崎骏这三个字，就有着温暖人心的力量”，以表达对导演的喜爱。


        影片能成为上映12年经久不衰的经典，与其集结了宫崎骏导演最信赖的顶尖团队密不可分：

       音乐方面由宫崎骏的“黄金搭档”久石让保驾护航，构思两年谱曲近40首，为影片斩获多项殊荣；色彩设计的保田道世更是从《穿长靴的猫》（1969）开始，与宫崎骏合作超40年的“老搭档”；作画导演近藤胜也、美术导演吉田升也都是《魔女宅急便》后与宫崎骏导演再度联手，用超17万张手稿的匠心打造奇幻的童话世界，宫崎骏表示，“希望能突破动画表现的新境界。”



   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 崖上的波妞 宫崎骏
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