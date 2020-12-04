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好莱坞跨性别者：埃利奥特·佩吉

从《朱诺》影后提名到诺兰《盗梦空间》

2020-12-04 08:49:54 来源：Mtime时光网

艾伦佩吉童星出道

"X战警"中的"幻影猫"

"朱诺"获影后提名

跨性别为埃利奥特佩吉

沃卓斯基兄弟--姐妹

布鲁斯詹纳--凯瑟琳詹纳

被困在自己无法认同性别的身体中，是很痛苦的事情，愿所有人都活成自己想要的样子。


　　时光网特稿　演员艾伦·佩吉（Ellen Page）近日在推特上宣布，自己是一位跨性别者，他将原来的女性名字改为了现在的男性名字“埃利奥特·佩吉”（Elliot Page）。佩吉在声明中称，自己的代名词从此变成了“他/他们”，维基百科、Netflix与IMDb等网站都相应进行了更新。

　　2014年2月，佩吉出了柜，曝光了自己的同性恋身份。

　　从艾伦到埃利奥特，身为童星出道的佩吉，20多年来的职业生涯中，充满了种种变数。


《小马轴》

　　1987年2月21日，艾伦·格蕾丝·菲尔波特-佩吉，在寒冷的加拿大哈利法克斯出生。佩吉第一次出现在镜头前时年仅10岁，当时他出演了电视电影《小马轴》，还因此获得了“年轻艺术家奖”（Young Artist Award）。2002年，佩吉参演了自己的长片电影处女作《断线的亲情》，也正是此时他意识到，做演员是自己毕生所愿。之后几年，佩吉不断在各种加拿大的电影与电视剧中露面。

　　2005年是佩吉大放异彩的一年，当年18岁的他，在《水果硬糖》中饰演了一个机智对线30岁娈童癖大叔（帕特里克·威尔森！）的14岁小女孩儿，影片商业上和口碑上都颇为成功，他的表演也因此在好莱坞开始受到重视。


《水果硬糖》

　　2006年，佩吉加盟了福斯的超级英雄大作《X战警：背水一战》，在片中饰演了“幻影猫”一角——可让自己身体或触碰的东西穿越任何物件。佩吉其实是真人版《X战警》电影中，第三位饰演“幻影猫”的演员了，前两部里面换了两个女演员，但是戏份不多，也没有让观众特别记住，这个角色终于在“背水一战”中得到了更好的发展。

　　片中的幻影猫是长发，不过戏外佩吉是接的头发，因为他此前为出演英国电影《嘴对嘴》，把头剃光了。与“狼叔”休·杰克曼、“X教授”帕特里克·斯图尔特、“万磁王”伊恩·麦克莱恩等人的合作，让越来越多人注意到了这位身高仅155的小个子女生。


《X战警：背水一战》

　　多年之佩吉表示，他本来拒绝了“幻影猫”这个角色，是导演布莱特·拉特纳亲自找的他，并且说服了他。但是在拍摄开始之前，布莱特又鼓励另一位女性与佩吉发生性关系，还对那个女性说，“你应该上她（指佩吉），让她意识到她是同性恋”，而佩吉当年还没意识到原来自己是同性恋。这一行为在佩吉看来，非常恐同。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 埃利奥特·佩吉 艾伦·佩吉 沃卓斯基 金·卡戴珊 凯特琳·詹纳

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