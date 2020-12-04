时光网特稿
演员艾伦·佩吉（Ellen Page）近日在推特上宣布，自己是一位跨性别者，他将原来的女性名字改为了现在的男性名字“埃利奥特·佩吉
”（Elliot Page）。佩吉在声明中称，自己的代名词从此变成了“他/他们”，维基百科、Netflix与IMDb等网站都相应进行了更新。
2014年2月，佩吉出了柜，曝光了自己的同性恋身份。
从艾伦到埃利奥特，身为童星出道的佩吉，20多年来的职业生涯中，充满了种种变数。
《小马轴》
1987年2月21日，艾伦·格蕾丝·菲尔波特-佩吉，在寒冷的加拿大哈利法克斯出生。佩吉第一次出现在镜头前时年仅10岁，当时他出演了电视电影《小马轴》
，还因此获得了“年轻艺术家奖”（Young Artist Award）。2002年，佩吉参演了自己的长片电影处女作《断线的亲情》
，也正是此时他意识到，做演员是自己毕生所愿。之后几年，佩吉不断在各种加拿大的电影与电视剧中露面。
2005年是佩吉大放异彩的一年，当年18岁的他，在《水果硬糖》
中饰演了一个机智对线30岁娈童癖大叔（帕特里克·威尔森
！）的14岁小女孩儿，影片商业上和口碑上都颇为成功，他的表演也因此在好莱坞开始受到重视。
《水果硬糖》
2006年，佩吉加盟了福斯的超级英雄大作《X战警：背水一战》
，在片中饰演了“幻影猫”一角——可让自己身体或触碰的东西穿越任何物件。佩吉其实是真人版《X战警》电影中，第三位饰演“幻影猫”的演员了，前两部里面换了两个女演员，但是戏份不多，也没有让观众特别记住，这个角色终于在“背水一战”中得到了更好的发展。
《X战警：背水一战》
多年之佩吉表示，他本来拒绝了“幻影猫”这个角色，是导演布莱特·拉特纳
亲自找的他，并且说服了他。但是在拍摄开始之前，布莱特又鼓励另一位女性与佩吉发生性关系，还对那个女性说，“你应该上她（指佩吉），让她意识到她是同性恋”，而佩吉当年还没意识到原来自己是同性恋。这一行为在佩吉看来，非常恐同。