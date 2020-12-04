时光网讯 华纳兄弟宣布一项震惊好莱坞的操作：其2021年北美上映的全部17部电影将同步登陆HBO Max，即北美院线上映当天也上线流媒体，院线窗口期没了。
华纳已经对今年的《神奇女侠1984》
采取了这样的发行方式（北美12.25同天院线上映+流媒上线），但如此大规模的流媒与院线同步是前所未见，普遍认为是出自对新冠疫情之下院线前景的担忧，不确定何时北美观众才能如疫情前一样愿意和被允许如常走进电影院。
《综艺》称华纳高层表示此操作只针对2021年，目前预计不会持续到2022年和之后的年份，“像一个特殊的一年计划”，因为他们预估整个2021年北美影院都不能满员开放，而“我们有这些电影待推出，观众非常渴望内容”，所以选择了这样的发行方式可以让观众看到。他们也认为中国、日本等地近期出现了不少大卖电影，影市状况更好，而HBO Max只有美国有，明年华纳的电影不会在别的流媒体同步上线，即别的地方仍是院线独占。
THR还表示：华纳此举没有告知合作方如《沙丘》《哥斯拉大战金刚》的主要资方传奇影业，但两部电影都在此安排中。
不少媒体认为，迪士尼等别家公司可能会在近期有相应的消息宣布。
这17部电影和档期(皆为2021年北美)
游戏改编真人电影《真人快打》：1月25日
丹泽尔·华盛顿和拉米·马雷克主演剧情惊悚片《小事》：1月29日
《猫和老鼠》真人电影：3月5日
经典剧集《黑道家族》电影《纽瓦克的诸多圣人》：3月12日
休·杰克曼、丽贝卡·弗格森主演科幻片《追忆》
：4月16日
《哥斯拉大战金刚》：5月21日
大热音乐剧改编电影《身在高地》：6月18日
《空中大灌篮2》：7月16日
新“自杀小队”电影《X特遣队：全员集结》：8月6日
著名科幻小说改编电影《沙丘》：10月1日
威尔·史密斯主演网球传记片《国王理查德》：11月19日
《黑客帝国4》：12月22日
明年上映但暂未定档的有：
温子仁执导新恐怖片《恶毒》
聚焦黑豹党的传记片《犹大与黑弥赛亚》
安吉丽娜·朱莉主演《那些希望我死的人》
克林特·伊斯特伍德导演《哭泣的男人》
编辑：八不半