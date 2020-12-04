华纳兄弟宣布其2021年北美上映的全部17部电影将同步登陆HBO Max，即北美院线上映当天也上线流媒体，院线窗口期没了！

时光网讯 华纳兄弟宣布一项震惊好莱坞的操作：其2021年北美上映的全部17部电影将同步登陆HBO Max，即北美院线上映当天也上线流媒体，院线窗口期没了。













《综艺》称华纳高层表示此操作只针对2021年，目前预计不会持续到2022年和之后的年份，“像一个特殊的一年计划”，因为他们预估整个2021年北美影院都不能满员开放，而“我们有这些电影待推出，观众非常渴望内容”，所以选择了这样的发行方式可以让观众看到。他们也认为中国、日本等地近期出现了不少大卖电影，影市状况更好，而HBO Max只有美国有，明年华纳的电影不会在别的流媒体同步上线，即别的地方仍是院线独占。





THR还表示：华纳此举没有告知合作方如《沙丘》《哥斯拉大战金刚》的主要资方传奇影业，但两部电影都在此安排中。





不少媒体认为，迪士尼等别家公司可能会在近期有相应的消息宣布。





这17部电影和档期(皆为2021年北美)

游戏改编真人电影《真人快打》：1月25日

丹泽尔·华盛顿和拉米·马雷克主演剧情惊悚片《小事》：1月29日

《猫和老鼠》真人电影：3月5日

经典剧集《黑道家族》电影《纽瓦克的诸多圣人》：3月12日

《哥斯拉大战金刚》：5月21日

大热音乐剧改编电影《身在高地》：6月18日

《空中大灌篮2》：7月16日

新“自杀小队”电影《X特遣队：全员集结》：8月6日

著名科幻小说改编电影《沙丘》：10月1日

威尔·史密斯主演网球传记片《国王理查德》：11月19日

《黑客帝国4》：12月22日





明年上映但暂未定档的有：

温子仁执导新恐怖片《恶毒》

聚焦黑豹党的传记片《犹大与黑弥赛亚》

安吉丽娜·朱莉主演《那些希望我死的人》

克林特·伊斯特伍德导演《哭泣的男人》





编辑：八不半