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时光早报:华纳明年新片院线网络同步上

"伏地魔"新作发预告 "权游"衍生剧发概念图

2020-12-04 10:08:56 来源：Mtime时光网

早上好，今天终于是周五了！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 华纳明年所有大片影院与流媒体均同步

　　华纳兄弟宣布一项震惊好莱坞的操作：其2021年北美上映的全部17部电影，将北美院线上映当天，也上线流媒体HBO Max，院线窗口期没了。明年华纳发行的重磅大片有《沙丘》《哥斯拉大战金刚》《黑客帝国4》《猫和老鼠》《招魂3》《新自杀小队》等，华纳已经对今年的《神奇女侠1984》采取了同样的发行方式（北美12.25同天院线上映+流媒体上线），但如此大规模的同步是前所未见。

这17部电影和档期（皆为2021年北美）——
游戏改编真人电影《真人快打》：1月25日
丹泽尔·华盛顿和拉米·马雷克主演剧情惊悚片《小事》：1月29日
《猫和老鼠》真人电影：3月5日
经典剧集《黑道家族》电影《纽瓦克的诸多圣人》：3月12日
休·杰克曼、丽贝卡·弗格森主演科幻片《追忆》：4月16日
《哥斯拉大战金刚》：5月21日
《招魂3》：6月4日
大热音乐剧改编电影《身在高地》：6月18日
《空中大灌篮2》：7月16日
新“自杀小队”电影《X特遣队：全员集结》：8月6日
著名科幻小说改编电影《沙丘》：10月1日
威尔·史密斯主演网球传记片《国王理查德》：11月19日
《黑客帝国4》：12月22日
02. 《招魂》女星加盟漫威《鹰眼》剧集


　　漫威Disney+剧集《鹰眼》已在纽约开拍，除了杰瑞米·雷纳、海莉·斯坦菲尔德和佛罗伦斯·珀外，据外媒报道，《招魂》女星维拉·法梅加加盟扮演埃莉诺·毕肖普，托尼·道尔顿扮演Swordsman，该剧集目前还未宣布正式上线时间。此外还有多位新卡司披露：Fra Fee将扮演Kazimierz Kazimierczak，Alaqua Cox将扮演Echo，扎恩·迈克拉农将扮演 William Lopez。
03. 麦叔回应接班德普演格林德沃



　　在华纳官宣了由“麦叔”麦斯·米科尔森替换约翰尼·德普，出演《神奇动物》系列中的黑魔王“格林德沃”一角后，麦叔近日对于“他和德普的表演会有何不同这一问题”进行了正式回应，“是我来演嘛，这就是不同……约翰尼的表演和我的表演之间必须有联系，与此同时，我也要有自己的风格，但是得和以前有些联系，不能和德普以前的精湛呈现太割裂。”
04. 拉尔夫·费因斯Netflix新片《发掘》发预告

　　考古大片！凯瑞·穆里根、“伏地魔”拉尔夫·费因斯、莉莉·詹姆斯（《灰姑娘》）等人主演的Netflix新片《发掘》首曝预告。影片改编自真实事件，讲述在二战前夕，一名富有的寡妇（凯瑞·穆里根 饰）雇佣业余考古学家（拉尔夫·费因斯 饰）来挖掘庄园内的墓地，继而发现深具历史意义的事物。而这些来自过去的回音，也在英国迈向未知的同时，逐渐发出回响，影片定于1月29日在Netflix上线。
05. 《权游》衍生剧《龙之堡》曝概念图





　　HBO发布了《权力的游戏》衍生剧集《龙之堡》的几张概念艺术图，本剧改编自《冰与火之歌》原著作者乔治·R·R·马丁2018年的作品《火与血》，讲述的是塔格利安家族（龙妈的家族）的故事，发生在《权游》时间线的300年之前。华纳传媒CEO今日也宣布，拍摄工作将会在几个月之内开始。帕迪·康斯戴恩将在剧中饰演韦赛里斯一世，后来龙妈的二哥就是以他命的名。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 华纳
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