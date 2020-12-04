时光网讯
今天对美国电影院是非常糟糕的一天，华纳宣布2021年17部电影同日上线流媒体HBO Max和影院，包括《黑客帝国4》《沙丘》《哥斯拉大战金刚》
等多部大片。尽管HBO Max只在美国运营，上线时限为一个月，但美国AMC、喜满客和IMAX等院线股票依旧全线下跌。
AMC的CEO亚当·艾伦发布声明显得很生气，表示会和华纳进行紧急磋商。声明似乎暗示，疫苗即将问世的情况下，华纳这么做有点过分。而喜满客的声明则显得有些无奈，他们说：“根据目前环境，我们将根据每部电影做出放映决定。目前，华纳尚未提供任何有关2021年电影混合发行模式的细节。”
华纳的消息公布后，喜满客股票下跌21%，IMAX下跌7.3%。最麻烦的是AMC，他们刚宣布将出售2亿股股票，以筹集8.44亿美元，改善其流动性，这消息一出，股票就受到了重创，下跌超过17%
众所周知，2020年全球电影院线都在挣扎中求生，对于华纳这个重大决定，AMC院线的 CEO亚当·艾伦的声明没有拐弯抹角，显得比较生气，他写道：“谁都没事先想到，新冠病毒对这个时代影响如此之大。这也是我们同意华纳在《神奇女侠1984》
上进行尝试，院线发行和流媒体上线在同一天。但没想到，华纳想在2021年所有电影上做同样的事。”
“尽管疫苗即将问世，很明显影院业务有望复苏，华纳传媒打算牺牲他们电影制片公司相当一部分的盈利能力，联合其他制作伙伴和电影人提高流媒体HBO Max的竞争力。对于AMC，我们将尽全力不让华纳让我们付出太多费用，我们将积极地用经济手段来保护我们的业务。”
“我们已开始就这个问题同华纳进行紧急对话。我们感到鼓舞的是，对抗新冠病毒的疫苗已经触手可及。所以，我们希望影迷们很快能无忧无虑地来到电影院，在我们的大座位上、在我们的大银幕上，安全地观看世界上最好的电影。”