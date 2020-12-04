华纳的这个决定足以改变电影发行和放映的游戏规则，院线很生气，但也很无奈。











AMC的CEO亚当·艾伦发布声明显得很生气，表示会和华纳进行紧急磋商。声明似乎暗示，疫苗即将问世的情况下，华纳这么做有点过分。而喜满客的声明则显得有些无奈，他们说：“根据目前环境，我们将根据每部电影做出放映决定。目前，华纳尚未提供任何有关2021年电影混合发行模式的细节。”





华纳的消息公布后，喜满客股票下跌21%，IMAX下跌7.3%。最麻烦的是AMC，他们刚宣布将出售2亿股股票，以筹集8.44亿美元，改善其流动性，这消息一出，股票就受到了重创，下跌超过17%















“尽管疫苗即将问世，很明显影院业务有望复苏，华纳传媒打算牺牲他们电影制片公司相当一部分的盈利能力，联合其他制作伙伴和电影人提高流媒体HBO Max的竞争力。对于AMC，我们将尽全力不让华纳让我们付出太多费用，我们将积极地用经济手段来保护我们的业务。”





“我们已开始就这个问题同华纳进行紧急对话。我们感到鼓舞的是，对抗新冠病毒的疫苗已经触手可及。所以，我们希望影迷们很快能无忧无虑地来到电影院，在我们的大座位上、在我们的大银幕上，安全地观看世界上最好的电影。”