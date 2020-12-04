《猎狐行动》今日发布“梁朝伟好坏”角色特辑，此次是梁朝伟时隔14年再度演绎反派。





梁朝伟在影片中饰演“红通”经济犯罪嫌疑人戴逸宸，卷走174亿8千万人民币赃款潜逃海外。他集迷人和危险于一身，外表看似文质彬彬，实则包藏祸心，心思行为让人捉摸不透。此次是梁朝伟时隔14年再度演绎反派。









梁朝伟诠释“迷人又危险”的反派形象

心思深不可测令人胆寒





片中，梁朝伟饰演的戴逸宸出入于上流社会，在各种社交场合八面玲珑，如鱼得水。在谈及与影片中其他角色之间的关系时，梁朝伟毫不犹豫地说出“他们对我来说都是我的棋子”，导演张立嘉也表示：“帮助过他的人都被他灭口了。”戴逸宸这个角色的可恨与无情，让不少网友看了直呼“梁朝伟演起反派真是又坏又迷人！”











梁朝伟“眼神杀”获导演盛赞

段奕宏：和他演对手戏很舒服





影片中，梁朝伟与段奕宏有大量精彩的对手戏，“冤家路窄”的两位影帝，携手上演猫鼠游戏。段奕宏在谈及与此次的合作时表示，得知梁朝伟出演就很惊喜：“和梁朝伟演对手戏很舒服，拍摄过程中他是一个非常尊重对手的演员，我们也一起想办法把人物关系弄得更有意思。”









对于梁朝伟所饰演的反派角色，导演张立嘉给予了很高的评价，“梁朝伟抓人物抓得非常快，我们经常是一条过，他表现出的气场和眼神就很到位。”片中饰演“猎狐小队”成员郭小佳的夏侯云姗也表示，梁朝伟所饰演的戴逸宸就是一个深不可测的狐狸，她更提及：“梁朝伟拍摄时会根据自己的感觉来，戏里面扔雪茄、发怒等细节，都完全是他的即兴发挥。”











编辑：八不半