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《猎狐行动》曝“梁朝伟好坏”特辑

梁朝伟眼神杀"坏"出新高度 时隔14年再演反派

2020-12-04 10:32:29 来源：Mtime时光网

《猎狐行动》今日发布“梁朝伟好坏”角色特辑，此次是梁朝伟时隔14年再度演绎反派。

梁朝伟好坏特辑

      时光网讯   根据真实案件改编，由张立嘉执导，梁朝伟段奕宏领衔主演，夏侯云姗张傲月欧嘉·柯瑞兰寇等联袂主演的影片《猎狐行动》将于2021年1月8日全国上映。影片今日发布“梁朝伟好坏”角色特辑，“迷人”反派魅力令人欲罢不能。


      梁朝伟在影片中饰演“红通”经济犯罪嫌疑人戴逸宸，卷走174亿8千万人民币赃款潜逃海外。他集迷人和危险于一身，外表看似文质彬彬，实则包藏祸心，心思行为让人捉摸不透。此次是梁朝伟时隔14年再度演绎反派。


梁朝伟诠释“迷人又危险”的反派形象
心思深不可测令人胆寒

      片中，梁朝伟饰演的戴逸宸出入于上流社会，在各种社交场合八面玲珑，如鱼得水。在谈及与影片中其他角色之间的关系时，梁朝伟毫不犹豫地说出“他们对我来说都是我的棋子”，导演张立嘉也表示：“帮助过他的人都被他灭口了。”戴逸宸这个角色的可恨与无情，让不少网友看了直呼“梁朝伟演起反派真是又坏又迷人！”



梁朝伟“眼神杀”获导演盛赞
段奕宏：和他演对手戏很舒服

      影片中，梁朝伟与段奕宏有大量精彩的对手戏，“冤家路窄”的两位影帝，携手上演猫鼠游戏。段奕宏在谈及与此次的合作时表示，得知梁朝伟出演就很惊喜：“和梁朝伟演对手戏很舒服，拍摄过程中他是一个非常尊重对手的演员，我们也一起想办法把人物关系弄得更有意思。”


      对于梁朝伟所饰演的反派角色，导演张立嘉给予了很高的评价，“梁朝伟抓人物抓得非常快，我们经常是一条过，他表现出的气场和眼神就很到位。”片中饰演“猎狐小队”成员郭小佳的夏侯云姗也表示，梁朝伟所饰演的戴逸宸就是一个深不可测的狐狸，她更提及：“梁朝伟拍摄时会根据自己的感觉来，戏里面扔雪茄、发怒等细节，都完全是他的即兴发挥。”



   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 猎狐行动 梁朝伟 段奕宏
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