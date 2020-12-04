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刘德华"小苹果"与肖央"恭喜发财"联动

"人潮汹涌"发爆笑短片 互换身份唱"神曲"

2020-12-04 11:13:42 来源：Mtime时光网

《人潮汹涌》今日发布了“互唱神曲”爆笑短片，刘德华唱《小苹果》，肖央唱《恭喜发财》。
　　时光网讯　“你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多……”，“恭喜你发财，恭喜你精彩……”，无论你来自何方，或去向何处，刘德华演唱的《恭喜发财》与肖央代表作《小苹果》两首在华人地区甚至全球范围内都广为流传的“神曲”你一定听过。

　　12月4日，电影《人潮汹涌》发布“互唱神曲”爆笑短片，刘德华与肖央在短片中延续电影《人潮汹涌》中的设定，继续互换身份，分别唱出对方的经典“神曲”，场面帧帧高能，展现两位演员幽默气质外也尽显二人默契本色。

　　电影《人潮汹涌》由刘德华监制，饶晓志导演，刘德华、肖央、万茜领衔主演，影片即将于2021年大年初一在全国上映。

刘德华肖央互换身份唱“神曲” 
爆笑联动提前揭开20201年新年序幕

　　12月4日，电影《人潮汹涌》惊喜发布“互唱神曲”短片。短片伊始，刘德华全情投入卖力演唱经典洗脑“神曲”《小苹果》。然而随着镜头移动，剧情极速反转，肖央站在一旁“持枪怒目”刘德华，原来演唱肖央代表曲目《小苹果》的刘德华是“被迫”营业，幕后”黑手”直指肖央。

　　然而随着剧情走向又再一次反转，刘德华夺过武器，这次轮到肖央高声演唱刘德华经典代表作《恭喜发财》。随着二人精彩的互换身份唱“神曲”的演绎，大家齐声大喊“恭喜发财”、“火火火火火”，欢乐氛围溢于言表。

　　在这个非同寻常的2020年，每个人或多或少都经历了人生的不如意，生活的不顺心，事业的不理想，既然过得憋屈不如换个活法，正如刘德华和肖央这次用交换身份的方式互相演唱两人的代表“神曲”一样，用不同的角度看人生，不同的方式体会人潮汹涌中的爱与温暖。

　　《恭喜发财》、《小苹果》两首“神曲”在整个华人地区无人不知，无人不晓。《恭喜发财》作为新年必备洗脑神曲，已经流行了超过十五个年头；而后起之秀《小苹果》则掀起声势浩大的全民唱跳风潮，引领广场舞流行趋势。

　　电影《人潮汹涌》希望借这次刘德华和肖央以交换身份互唱“神曲”的破圈联动，向每一个人传递欢乐和笑声的同时，也将每一个普通人提前带到欢乐气氛浓厚的牛年，这也预示着电影《人潮汹涌》提前揭开2021年的新年序幕，希望大家在2021的牛年一起“牛”起来。

　　刘德华肖央互相关注神往已久  电影《人潮汹涌》2021大年初一带你换个活法
电影《人潮汹涌》是导演饶晓志继《你好，疯子！》、《无名之辈》等口碑佳作后，再次挑战荒诞喜剧类型，也是导演本人首次带着作品进入春节档期，他曾表示：“因为2020年是特殊的一年，我们希望《人潮汹涌》能在2021年给大家一个温暖的出口，抚慰观众的心。”

　　影片讲述了冷酷杀手周全（刘德华 饰）和落魄龙套陈小萌（肖央 饰），在一次意外中交换了彼此的身份，从而引出一系列阴差阳错的幽默故事。二人一起经历的荒诞，有啼笑皆非，更有热血沸腾。

　　电影《人潮汹涌》实现了刘德华与肖央的首次梦幻合作，二人在电影中互飚演技，畅快淋漓。而电影外，二人的关系也非同一般。刘德华曾爆料“关注肖央很久了”，他揭秘：“我曾在很多场合见过肖央，我也知道他不仅是演员也是优秀的歌手。肖央非常非常符合陈小萌这个角色，他对待每一场戏都非常的认真。”

　　而说到刘德华，肖央则用“梦想成真”来形容这次合作，他解释道：”从没想到能跟刘德华老师演对手戏、像穿越一样。刘德华是明星、恒星，也是文化符号。他出现在我们每个人的人生里。和他合作你可以深刻体会到，什么叫做敬业、专业，什么叫做努力、自律，这些词完美代表了刘德华这个人。”

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 人潮汹涌 刘德华 肖央
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导演：饶晓志

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