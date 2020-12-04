



电影《人潮汹涌》由刘德华监制，饶晓志导演，刘德华、肖央、万茜领衔主演，影片即将于2021年大年初一在全国上映。





刘德华肖央互换身份唱“神曲”

爆笑联动提前揭开20201年新年序幕





12月4日，电影《人潮汹涌》惊喜发布“互唱神曲”短片。短片伊始，刘德华全情投入卖力演唱经典洗脑“神曲”《小苹果》。然而随着镜头移动，剧情极速反转，肖央站在一旁“持枪怒目”刘德华，原来演唱肖央代表曲目《小苹果》的刘德华是“被迫”营业，幕后”黑手”直指肖央。





然而随着剧情走向又再一次反转，刘德华夺过武器，这次轮到肖央高声演唱刘德华经典代表作《恭喜发财》。随着二人精彩的互换身份唱“神曲”的演绎，大家齐声大喊“恭喜发财”、“火火火火火”，欢乐氛围溢于言表。





在这个非同寻常的2020年，每个人或多或少都经历了人生的不如意，生活的不顺心，事业的不理想，既然过得憋屈不如换个活法，正如刘德华和肖央这次用交换身份的方式互相演唱两人的代表“神曲”一样，用不同的角度看人生，不同的方式体会人潮汹涌中的爱与温暖。





《恭喜发财》、《小苹果》两首“神曲”在整个华人地区无人不知，无人不晓。《恭喜发财》作为新年必备洗脑神曲，已经流行了超过十五个年头；而后起之秀《小苹果》则掀起声势浩大的全民唱跳风潮，引领广场舞流行趋势。





电影《人潮汹涌》希望借这次刘德华和肖央以交换身份互唱“神曲”的破圈联动，向每一个人传递欢乐和笑声的同时，也将每一个普通人提前带到欢乐气氛浓厚的牛年，这也预示着电影《人潮汹涌》提前揭开2021年的新年序幕，希望大家在2021的牛年一起“牛”起来。





刘德华肖央互相关注神往已久 电影《人潮汹涌》2021大年初一带你换个活法

电影《人潮汹涌》是导演饶晓志继《你好，疯子！》、《无名之辈》等口碑佳作后，再次挑战荒诞喜剧类型，也是导演本人首次带着作品进入春节档期，他曾表示：“因为2020年是特殊的一年，我们希望《人潮汹涌》能在2021年给大家一个温暖的出口，抚慰观众的心。”





影片讲述了冷酷杀手周全（刘德华 饰）和落魄龙套陈小萌（肖央 饰），在一次意外中交换了彼此的身份，从而引出一系列阴差阳错的幽默故事。二人一起经历的荒诞，有啼笑皆非，更有热血沸腾。





电影《人潮汹涌》实现了刘德华与肖央的首次梦幻合作，二人在电影中互飚演技，畅快淋漓。而电影外，二人的关系也非同一般。刘德华曾爆料“关注肖央很久了”，他揭秘：“我曾在很多场合见过肖央，我也知道他不仅是演员也是优秀的歌手。肖央非常非常符合陈小萌这个角色，他对待每一场戏都非常的认真。”





而说到刘德华，肖央则用“梦想成真”来形容这次合作，他解释道：”从没想到能跟刘德华老师演对手戏、像穿越一样。刘德华是明星、恒星，也是文化符号。他出现在我们每个人的人生里。和他合作你可以深刻体会到，什么叫做敬业、专业，什么叫做努力、自律，这些词完美代表了刘德华这个人。”

12月4日，电影《人潮汹涌》发布“互唱神曲”爆笑短片，刘德华与肖央在短片中延续电影《人潮汹涌》中的设定，继续互换身份，分别唱出对方的经典“神曲”，场面帧帧高能，展现两位演员幽默气质外也尽显二人默契本色。