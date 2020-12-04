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"哆啦A梦:大雄的新恐龙"发布终极预告

50周年纪念作品 乘坐时光机回到白垩纪

2020-12-04 11:40:02 来源：Mtime时光网

《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日发布终极预告及海报，影片将于12月11日全国公映！
终极海报
      
      时光网讯   动画电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日发布终极预告及海报，将于12月11日全国公映！影片讲述了大雄邂逅了一对可爱的双生恐龙，为了帮助小恐龙找到同伴，大雄和伙伴们乘坐时光机回到白垩纪，展开了一场惊心动魄的大冒险的故事。

终极海报

远古时代的冒险之旅！
帮助双生恐龙寻找同伴

      终极预告中，大雄从捡到的蛋中孵化出了前所未见的双胞胎恐龙——小啾和小咪，他像妈妈一样承担起照顾小恐龙的重任，不但细心照顾小恐龙们，还陪伴小恐龙们肆意奔跑玩耍，和它们建立起了深厚的情谊，大雄表示：你们可以来到这个世界，我真的觉得很开心。虽然分别的日子总会来临，但大雄和小恐龙的心永远在一起。 

大雄向大家介绍小恐龙

      为了帮助小啾和小咪找到更多的恐龙同伴，哆啦A梦和大雄决定将小恐龙带回属于它们的时代，这是一场寻找小啾和小咪同伴的旅程。终极海报上哆啦A梦和小伙伴们来到远古时代，身后是追赶他们的凶猛食肉龙，这场发生在6600万年前的冒险之旅，惊心动魄。在面对未知的困难和挑战时，大雄一行人将会如何应对？

静香和小咪

50年不变的陪伴！
哆啦A梦诚意纪念之作

      本片是纪念哆啦A梦诞生50周年的纪念作品，片名致敬了1980年的第一部剧场版《哆啦A梦》的同时，将给观众带来全新的冒险故事。哆啦A梦是一直陪伴我们的朋友，近年来《哆啦A梦》的连续引进也使不少国人养成了“年年在影院看哆啦A梦”的习惯，今年哆啦A梦的如约归来，也将继续带给大朋友和小朋友们不变的陪伴。 


在远古时代冒险的大雄

      今年剧场版诚意满满，阵容非常强大，日文版除了动画《哆啦A梦》御用声优班底水田山葵、大原惠美、嘉数由美、关智一、木村昴之外，还特别邀请备受中国影迷喜爱的演员木村拓哉与超人气演员、模特渡边直美参与配音，Mr.Children献唱影片主题曲《Birthday》。中文版则是由为哆啦A梦配音长达二十多年的配音演员陈美贞惊喜献声。


恐龙小啾

胖虎和恐龙

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 哆啦A梦
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