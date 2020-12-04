《沐浴之王》今日发布了“合家欢”预告，及“热气腾腾一家人”海报。

时光网讯







乔杉卜冠今苇青





彭昱畅大方秀腹肌 乔杉被卜冠今震惊

“两家人”进一家门欢笑齐聚





此次发布的“合家欢”预告片中，澡堂内“失忆的”彭昱畅对着壁画与乔杉“认亲”的桥段尤其令人捧腹，“人头鲶鱼”和“狗头王八”当然可以是一家人。卜冠今在片中饰演乔杉的妹妹，从最初坚决不同意乔杉“错认”彭昱畅为弟弟，到发现彭昱畅无意中露出的腹肌后临场倒戈，让乔杉震惊又慌张。





“百亿票房老太太”苇青在电影中饰演奶奶王素芬，虽然患有阿兹海默症，但却是个乐呵的老人家，也是能让这一家人齐心协力的支柱。“热气腾腾一家人”海报，更是把其乐融融的家庭氛围渲到淋漓尽致，充满欢乐和温暖的一家人，也能给观众的年末带来欢乐和温暖。







彭昱畅奶奶





一家人不说两家话 最温暖的“骗子”

年末洗掉烦恼 开心温暖全拥有





同时，此次的预告片中也展现了“家人为何为家人”的思考，虽然乔杉“骗”了彭昱畅，但所有的感情和付出，都是真心的，妹妹和奶奶对“周吉祥”的爱也是真的。虽然没有血缘关系，但他们却可以在一起共同努力，而真正有血缘关系的表哥金世佳，却冷语相向，毫无家人温暖，恢复了记忆的彭昱畅在电影中又会做出怎样的选择？





一家人不说两家话，两家人不进一家门，一如影片中所说：“做什么不重要，一家人在一起才最重要！”《沐浴之王》不仅能带给观众欢笑、解压，更能够感受到家庭的温暖，在2020这个特殊的年末，一家人一起到电影院看一部欢乐的、温暖的，一家人在一起的电影，可以说是年末最佳的观影选择！







彭昱畅乔杉

影片《沐浴之王》讲述了由彭昱畅所饰演角色肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉所饰演角色周东海的指导下，学习搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。





热气腾腾一家人海报





一家四口

由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演的喜剧电影《沐浴之王》，今日发布“合家欢”预告及“澡堂家族”彭昱畅、乔杉、卜冠今、苇青欢聚一堂的“热气腾腾一家人”海报。电影自全国高校路演以来，映后口碑节节攀升，欢乐又温暖的氛围收获众多年轻观众的喜爱，被称为年末洗掉烦恼必看影片，影片将于12月11日全国上映，提前贺岁，洗掉烦恼。