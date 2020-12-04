时光网讯 法国电影展映活动，是由法国电影联盟(UniFrance)主办、法国驻华大使馆协办，旨在把更多更好的法国电影带给中国影迷，同时也向法国影人介绍中国文化的一场电影盛事。





自2004年举办首届法国电影展映以来，至今已走过了十七个年头。十七年来，通过法国电影展映来华的电影人，包括苏菲·玛索、让·雷诺、梅尔维尔·珀波、维吉妮·拉朵嫣等影星，克洛德·勒卢什、劳伦·冈泰、菲利普·加瑞尔等著名导演，及百代公司总裁杰罗姆·赛杜等重要的法国电影工业领袖。





他们既为中国影迷带来了精彩的法国电影，也向法国介绍了中国文化，令中法电影领域的战略伙伴关系逐年稳固发展。









受新冠疫情影响，2020年第十七届法国电影展映的时间，不得不从通常的夏季推迟到冬季。但这并不影响法国电影的精彩纷呈，也无碍中国观众的观影热情。





从2020年12月3日到2021年1月初，法国电影展映将在北京、上海、西安、昆明、三亚、大连等多个城市巡回，为中国观众带来《真相》《眼泪之盐》《一出大戏》《南法撩妹记》《我失去了身体》《祝你生日快乐》《西比勒》和《好梦一日游》共八部法国新片。





此次展映活动，邀请到金鸡奖最佳男主、法兰西艺术与文学骑士勋章获得黄晓明先生担任形象大使，为中国影迷推广法国电影。









八部法国新片

国内影迷狂欢





从2020年12月3号活动正式开幕，到2021年1月初，第十七届法国电影展映，将在北京、上海、西安、昆明、三亚等多个城市巡回，为中国观众精选《真相》《眼泪之盐》《一出大戏》《南法撩妹记》《我失去了身体》《祝你生日快乐》《西比勒》和《好梦一日游》共八部法国新片。





本届法国影展的开幕片，是由金棕榈导演是枝裕和，与两位法国女神凯瑟琳·德纳芙、朱丽叶·比诺什联合带来的《真相》。除了《真相》，法国国宝级演员凯瑟琳·德纳芙，还有一部《祝你生日快乐》参与此次展映。这两部电影，都聚焦在家庭范围里，讲述家人之间的裂痕和缝隙，及亲情的弥足珍贵。





法国电影大师菲利普·加瑞尔的《眼泪之盐》，刚被法国《电影手册》入选为2020年十佳电影。这部电影延续了导演近些年的创作态度：痴迷于对现代爱情的探索，事无巨细地去摹刻现代男女的情感琐屑——他们深爱着彼此，却又经不住新鲜和激情的消退，以及其他异性的吸引，和世俗生活对两人情感的冲蚀，直到他们把彼此折磨得体无完肤。





《一出大戏》《南法撩妹记》和《好梦一日游》是此次参展的三部喜剧电影。《一出大戏》的导演埃马纽埃尔·库科尔，试图用戏剧舞台的开放性，自由之于人们的重要性，而吊诡或讽刺的是，他戏中的主角却是一群失去自由的囚犯。





相比而言，《南法撩妹记》的喜剧风格要轻松些，它在三个男人驾车同游的艳遇之旅上，展现当代法国青年的生存与情感现状，笑点颇多。尼古拉斯·贝多斯导演的《好梦一日游》，夺得第45届法国凯撒电影奖最佳原创剧本，是一部天马行空、众星云集的爱情喜剧。





杰赫米·克拉潘导演的《我失去了身体》是此次影展的唯一一部动画片。这个讲述一只断手与身体重新结合的奇幻动画，获得2020法国电影恺撒奖最佳动画片，在世界各大电影节都备受关注。由女性导演茹斯汀·特里叶执导的《西比勒》（独家线上播出平台：欢喜首映APP），是入围2019戛纳电影节主竞赛单元的女性题材作品。





此次精选的八部新近影片，是各地观众在大银幕上欣赏法国电影的最佳时机。相信观众在体验法国电影展映的同时，能浓烈地感受到全世界人类情感和命运的共通之处，以及艺术和文学给予不同语言、不同文化背景人们的精神慰藉！





金鸡奖影帝黄晓明助阵

法兰西骑士勋章授勋





12月3号的第十七届法国电影展映开幕仪式，在北京雅辰悦居酒店召开，并为北京及其他展映城市的活动拉开帷幕。法国驻华大使罗梁先生，和金鸡奖二封影帝黄晓明出席开幕式活动。





这不仅是黄晓明倾情助阵的法国电影展映活动的开幕式，也是这位金鸡奖二封影帝被法国政府授予“法兰西艺术与文学骑士勋章”的授勋仪式。“法兰西艺术与文学骑士勋章”，是法国政府于1957年设立的，用于表彰全世界在文化艺术领域享有盛誉，或对弘扬法国和世界文化作出特殊成绩和杰出贡献的法国人及外国人，是法国四种部级荣誉勋章之一，也是法国政府授予文化艺术界的特殊荣誉。









黄晓明获此荣誉，可谓实至名归，他是中国最年轻的最佳男主角大满贯获得者，出道至今曾获得中国电影金鸡奖、大众电影百花奖最佳男主角，中国电影华表奖优秀男演员等众多奖项，凭借《无问西东》《中国合伙人》《大唐玄奘》等多部电影作品，成为中国观众们最喜爱的好演员，并致力于推动电影新人发展，成为戛纳电影节入选影片的联合出品人，把优质的电影作品推介给世界广大观众。





同时热心公益慈善，担任中国儿童少年基金会形象大使，联合国儿童基金香港委员会儿童基金会爱心大使 ，成立“黄晓明明天爱心基金”等，在电影艺术与文化领域作出了杰出贡献。





法国影展主视觉海报 在授勋仪式上，法国驻华大使罗梁先生，先是用“初生牛犊不怕虎”来夸赞黄晓明进入影视行业的契机，又称赞他从影以来，随着影响力提升，对慈善事业的投入。黄晓明用“受宠若惊”来表达自己授勋时的心情，以新晋“骑士”，和第十七届法国电影展映形象大使的身份，号召中国观众和影迷走进电影院，支持此次展映活动。





这其实是黄晓明先生第二次担任法国电影展映的形象大使。谈及法国电影，他盛赞“法国电影是世界电影的发源地”，并现场哼了一段法国电影《虎口脱险》的配乐，说这是他“小时候看的第一部法国电影”。黄晓明先生还提到期待拍摄法国电影，希望有机会能学习法语，以更好地为中法电影和文化做奉献。





从今天2020年12月3日起到2021年1月，由黄晓明先生担任形象大使的第十七届法国电影展映活动，将在北京、上海、西安、三亚、昆明、大连等全中国近10个城市巡回，放映八部最新的法国电影佳作，这是中国观众在大银幕上领略法国电影的最佳时机。