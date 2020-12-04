在汪苏泷略带忧郁的声线中，这首传唱度极高的情歌让无数网友再次感受关于爱情的每个细节，唤醒每个人内心深处的爱情回忆。此外，影片更发布5张全新剧照。

剧照中费力与希曼雪地深情相依，甜蜜共享一副耳机听CD，两人在办公室初遇一见倾心的画面也充满故事感。影片自定档以来，在短视频平台收获众多“自来水”的关注，网友们纷纷在网络上邀约最特别的人，在岁末年初的平安夜、圣诞节一起去看2020年最后一场爱情电影。







是不是每个人的人生都有一个爱不到的人？电影《明天你是否依然爱我》讲述了当毫无存在感的IT男费力（李鸿其 饰）遇见闪闪发光的女孩赵希曼（杨颖 饰），他找到了自己必须去冒险的理由。世间每一种限定浪漫，都是暗恋者的良苦用心。





当明天到来，虽不知道你是否依然爱我，但那些属于我们曾经拥有的一切回忆，一定会永远珍藏在心里。让我们一同微笑告别过去，默默祝福未来，在岁末年初的平安夜、圣诞节一起打卡2020年最后一场爱情电影，共同找寻这份专属于自己的爱情回忆。











汪苏泷戳心献唱冬日暗恋

同名主题曲开启爱情中的遗憾与错过





《明天你是否依然爱我》是由童安格作曲并演唱的一首脍炙人口的经典情歌，是不少观众心中的经典存在，也是不可磨灭的时代记忆。此次情歌王子汪苏泷的重新演绎给予了观众全新的感受，引起了新一代年轻人强烈的共鸣，更令无数网友在影片还未上映时就感受到了影片所缔造的爱情氛围。





主题曲除了与影片同名之外，歌中涵义更是与影片情感互相呼应。在汪苏泷略带忧郁的嗓音中，费力爱上赵希曼的每个浪漫瞬间像极了遇见爱情的每个人。人生总会遇到一个爱不到的人，想到了无数个要和你在一起做的事，但却找不到机会去问你，明天你是否依然爱我......











“午夜的收音机，轻轻传来一首歌，那是你我都已熟悉的旋律。”娓娓道来的吟唱中费力与希曼的初次相遇像极了每一段爱情的开始，在心动的瞬间开始沦陷。但爱而不得往往才是人生的常态，就如歌中所唱：“我早已经了解，追逐爱情的规则；虽然不能爱你，却又不知该如何。“





影片中费力无数次倾尽全力为希曼制造一场完美的旅行，唯一的愿望就是能带给她快乐，但却深知这是一段再也不会被她记起的回忆。错过、失去、遗憾，他们终将在大雪纷飞中深埋这一天的浪漫瞬间，取而代之的是不确定的答案和看不见的结局。











如果能够等到你......“自来水”相约打卡

2020年最后一场爱情电影寻限定答案





人生中最浪漫的事就是和爱的人在一起，制造只属于两个人的独家浪漫。对费力来说也是如此，在圣诞老人的故乡芬兰，他们一起在雪原上乘雪橇、在寒冷的冬夜中跳冰湖、在林中小屋里看极光、在旋转木马上开怀大笑，即使相爱一天，我也想把这世界上的所有浪漫当成礼物送给你。





聊起费力的爱情心境，汪苏泷表示对这段限定浪漫感同身受：“浪漫一定是限定的，当你感受到浪漫的时候，一定是他的用心传达到你了，这些限定浪漫，爱的仪式感是喜欢的人才能感受到的。”











Angelababy和李鸿其在芬兰圣诞老人村的甜蜜点滴，圣诞浪漫气氛弥漫，使得网友纷纷组团@最特别的ta，在岁末年初相约圣诞打卡2020年最后一场爱情电影。与此同时，评论中也不断乍现网友们的走心独白。有人感慨：“不出意外，12月24日那天我会坐在影院安安静静看完这场电影。但如果能够等到你，我们就一起去把《明天你是否依然爱我》变成肯定句！”







费力办公室一见倾心赵希曼





邀约打卡风潮持续为影片热度助力，目前影片在票务平台想看飙升，此前持续一周位列内地想看榜TOP1，想看日增榜同档期第一名。12月24日，和TA一起赴2020年最后一场爱情电影之约吧。





《明天你是否依然爱我》将于12月24日起，在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、英国等国家同步登陆大银幕，更多地区即将定档敬请期待。