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悬疑惊悚力作"隐形人"悄然降临

新发布口碑特辑:大银幕上久违的恐惧感

2020-12-04 13:13:16 来源：Mtime时光网

今日上映的环球新片《隐形人》，发布了观众们的口碑特辑。
　　时光网讯　由环球影业出品的高口碑悬疑惊悚力作《隐形人》今日正式上映！在权威网站烂番茄新鲜度高达91%的年度爆款终于和中国观众见面。令人心惊肉跳的可怕氛围弥漫全片，两届金球奖得主伊丽莎白·莫斯贡献炸裂演技，将让观众久违地在大银幕上感受到扑面而来的极致恐惧。

　　《隐形人》讲述了女主角塞西莉亚遭遇神秘力量的不断骚扰，她的身边人也开始麻烦不断，这让塞西莉亚众叛亲离，陷入崩溃绝境。在今日发布的口碑特辑中，观众对于难得在影院看到这样一部惊悚电影，纷纷用了“释放”、“爽”、“后劲儿大”来形容自己的感受。


塞西莉亚逃离男友魔爪

　　同时，作为一部悬疑色彩极其浓厚的影片，剧情的不断反转也让人猜到了开局没猜到结尾。塞西莉亚的命运将何去何从？就要到影院去寻找答案了。

　　本片的导演雷·沃纳尔堪称“惊悚电影专业户”，他巧借空间与镜头构建出无数惊吓的瞬间，让观众感受到隐形人无处不在的压迫感，大银幕上更沉浸式、更投入也更恐怖的效果，无疑放大了这些惊悚元素。

　　除了导演的把控，主演伊丽莎白·莫斯也把影片的恐惧感推向高潮，她细致入微的演技将女主角塞西莉亚无助隐忍、歇斯底里等各种状态展现得淋漓尽致，在大银幕上也尤其有代入感。同时，与看不见的对象上演对手戏，彰显了她十足的专业性。电影公众号“电影头条”盛赞：“演员要和空气飙演技，这事儿难度不小。”


塞西莉亚拿出刀

　　值得一提的是，《隐形人》在惊悚的框架之下，通过塞西莉亚的遭遇，将如今社会上女性的生存困境展现在观众面前，莫斯也表示：“希望这部影片能为那些有过类似经历的人发声，给他们力量。”


塞西莉亚与好友女儿


塞西莉亚雨中躲避


隐形人手印出现

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 隐形人 口碑特辑
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隐形人

隐形人 (2020)

7.1

导演：雷·沃纳尔

主演：伊丽莎白·莫斯

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