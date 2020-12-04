时光网讯 由环球影业和梦工场动画公司联手打造的动画喜剧电影《疯狂原始人2》发布“神奇新纪元”特辑，导演乔尔·克劳福德及主要配音演员尼古拉斯·凯奇、艾玛·斯通、瑞安·雷诺兹等齐出镜，向影迷安利这部让人开怀大笑的“合家欢”佳作。





《疯狂原始人2》讲述了原始人咕噜一家与文明人一家意外相遇，因为文明程度和生活方式的差异，碰撞出爆笑火花。新角色的加入，让故事更具戏剧性和观赏性，正如为盖配音的瑞安·雷诺兹所说：“大家会享受这两个家族之间的互动。”







盖和小伊气氛浪漫





除了故事上的升级，影片对角色的塑造也更加生动，瓜哥需要学会与格格不入的新邻居相处，狂野、富有能量的小伊第一次拥有了友情，坦克深陷新事物不能自拔……每一个性格鲜明的角色都能让观众找到十足的共鸣与认同感。





更为丰富的剧情和角色也带来了全面加码的笑料，献声瓜哥的尼古拉斯·凯奇坦言：“这部电影会让你爆笑不止，值得全世界的家庭都去看。”影片上映一周以来，喜剧元素也是最令观众热议的焦点——文明人家族的“黑科技”、“香蕉兄弟”的“互怼相爱”、“不讲武德”的铁拳猴、全片最高能的“雷霆狂花”，都给人留下了深刻印象。







盖与晓晓相谈甚欢





除此之外，影片的精美视效也使其成为影院观影的最佳选择。艾玛·斯通就表示：“这次画面采用了全新高饱和的色彩，以表现夸张迷幻的原始世界。”这样一个令人身临其境、流连忘返的原始时代新纪元，在大银幕呈现出了震撼的效果。也有资深影迷称影片的动画水平是如今同类作品中的顶级，IMAX 3D效果绝赞。



