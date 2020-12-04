预告一开始，《赤狐书生》的“宣传大使”胡巴还一本正经地出来报幕，严肃地“wuba，wuba”简直萌翻，这也是胡巴与《赤狐书生》的第二次联动。作为安乐影业继《捉妖记》
后的“妖系列”新作，“胡巴之父”许诚毅
也出任本片监制，在奇幻感和品质感上做足功夫。
书生陈立农中狐妖李现连环计
一个呆萌书生，一个机灵狐妖，两人一路走一路骗。书生总是出其不意打乱计划，狐妖自诩聪明却屡屡碰壁，一来二去碰撞出超多笑点。大战青蛙精的桥段，路演时让大家笑到不行“特别好玩，青蛙精很生动”；陈立农拿着炸弹打妖怪，结果李现被炸出青蛙嘴，完全扔掉“偶像包袱”的两人秒变表情包，让观众直呼“笑到捶朋友”。
而莲花精“美人计”诱惑书生的片段，更是在全网爆火。先是被哈妮克孜
的蓝裙仙女妆仿妆刷屏，陈立农的台词“你好像我奶奶……所说的仙女”又继续吸睛，直男大喘气式表白一夜之间被网友“玩坏”。看完电影的观众也都纷纷表示“很喜欢这一段”“本以为是人鬼情未了，结果没想到这么好笑”。
命，就该浪费在心爱的人身上
本来是想骗你，没想到却动了真心。书生陈立农和狐妖李现的“跨界”友情、为了彼此牺牲的故事，戳中许多观众的泪点，“这部电影很适合约朋友一起看”“想有一个王子进，白十三这样的朋友。
也有观众被王子进和英莲的人鬼情打动，“两人的相遇很有趣，看到后面也就越扎心”，观影后还有观众用王子进的台词深情表白自己的女友“命就应该浪费在心爱的人身上”，让大家一边吃狗粮一边感叹“又甜又虐”。
许诚毅、久石让领衔幕后大咖团
本片安乐影业在《捉妖记》系列后，推出的全新妖系列奇幻电影。制片人江志强，为影片组建了一个由各个领域大咖组成的金牌幕后团队。胡巴爸爸许诚毅做监制、王家卫的御用美术邱伟明
，还有令人期待不已的“日本国民音乐大师”久石让
为全片进行配乐。
“特效很棒，不同的妖怪，有着不同的风格，有种大开眼界的感觉”，特效总监也曾表示全片特效量巨大，并且种类很多，因此找来了全球最顶尖的特效团队各显神通。最令人激动的还是，久石让第一次为中国奇幻电影配乐。
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