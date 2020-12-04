奇幻电影《赤狐书生》今日正式上映，终极预告中“有笑有泪”的人狐友情被更多展现。





狐妖李现设下连环计只为取丹成仙









书生陈立农进京赶考中狐妖连环计





书生陈立农中狐妖李现连环计





一个呆萌书生，一个机灵狐妖，两人一路走一路骗。书生总是出其不意打乱计划，狐妖自诩聪明却屡屡碰壁，一来二去碰撞出超多笑点。大战青蛙精的桥段，路演时让大家笑到不行“特别好玩，青蛙精很生动”；陈立农拿着炸弹打妖怪，结果李现被炸出青蛙嘴，完全扔掉“偶像包袱”的两人秒变表情包，让观众直呼“笑到捶朋友”。





莲花精哈妮克孜









黑狐妖裴魁山





命，就该浪费在心爱的人身上





本来是想骗你，没想到却动了真心。书生陈立农和狐妖李现的“跨界”友情、为了彼此牺牲的故事，戳中许多观众的泪点，“这部电影很适合约朋友一起看”“想有一个王子进，白十三这样的朋友。





青蛙精姜超





也有观众被王子进和英莲的人鬼情打动，“两人的相遇很有趣，看到后面也就越扎心”，观影后还有观众用王子进的台词深情表白自己的女友“命就应该浪费在心爱的人身上”，让大家一边吃狗粮一边感叹“又甜又虐”。

玄狐长老张晨光





许诚毅、久石让领衔幕后大咖团









贡院鬼魂王耀庆





“特效很棒，不同的妖怪，有着不同的风格，有种大开眼界的感觉”，特效总监也曾表示全片特效量巨大，并且种类很多，因此找来了全球最顶尖的特效团队各显神通。最令人激动的还是，久石让第一次为中国奇幻电影配乐。







租驴店店主郝劭文



烧鸡摊主恬妞



