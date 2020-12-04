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《温暖的抱抱》发布温暖的词典预告

李沁首演喜剧并献声 常远沈腾力赞

2020-12-04 16:24:45 来源：Mtime时光网

《温暖的抱抱》今日发布“温暖的词典”预告，首演喜剧电影的李沁获沈腾力赞，拍摄现场，李沁更与常远有趣互怼。
李沁解读宋温暖 可爱灵动不拘小节
　　

温暖的词典预告

　　时光网讯　电影《温暖的抱抱》今日发布“温暖的词典”预告，首演喜剧电影的李沁解读音乐少女宋温暖，“可爱、灵动、不拘小节”，突破性表演获沈腾力赞，直言“难度很大、非常不错”。

　　拍摄现场，李沁更与常远有趣互怼，力求完美碰撞火花，常远更夸赞李沁是“喜剧界的小仙女”。李沁也首次为电影献声，惊喜解锁三首不同风格的歌曲，引发期待。

李沁大银幕首献声解锁三首曲风

首演喜剧电影诠释元气女歌手
专业表演获沈腾点赞

　　对于首演喜剧类型的电影，李沁直言这是一次尝试与突破。在一步步把握喜剧节奏与摸索表演技巧的过程中，自带亲和力的她也迅速融入“喜剧抱抱团”中，沈腾更果断点赞，“李沁是一个很简单很快乐的人，嗨点很低，大家都很喜欢她。第一次演喜剧电影很难做到这样，非常不错”。


李沁专业表演获沈腾点赞
　　
　　谈到对宋温暖角色的理解，李沁开心地表示，“饰演宋温暖很难不快乐”，宋温暖就像她的名字一样能够给人带去像阳光治愈般的温暖，可爱、灵动、不拘小节，永远对生活保持热情与期待，周围人会不自觉被她的磁场所感染变得快乐，是每个人在生活中都渴望拥有的朋友。

常远夸赞李沁是喜剧界的小仙女

首次献声解锁三首曲风
与常远互怼组成完美搭档

　　宋温暖作为原创女歌手，一路追逐音乐梦想，希望通过音乐比赛获得大众的关注。李沁也首度为电影献声，在影片中献唱了三首不同风格的歌曲，展现宋温暖一路的经历和成长。从小便有演唱天赋的她也借此机会大展歌唱才华，令无数粉丝倍感期待。

李沁饰演原创女歌手 一路追逐音乐梦想

　　拍摄现场，“喜剧界小仙女”李沁更与搭档常远开启了互怼模式，认真探讨每一场戏的细节，工作人员也笑称“这是两个完美主义者之间的交锋”。尤其是影片中宋温暖酒后吐真言的一场重头戏，她向鲍抱倾诉自己过去的故事，袒露活泼外表下的感性一面。

李沁通过转圈圈来呈现醉酒真实状态

　　为了呈现醉酒的真实状态，李沁拍摄前特意喝了半瓶啤酒，更通过转圈圈的方式制造眩晕感，走心的表演让最后的呈现效果格外出彩。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 温暖的抱抱 李沁 沈腾 常远
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