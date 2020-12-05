真人电影版《俄罗斯方块》在苏格兰格拉斯哥开拍了，男主角蛋蛋发布了首张造型照。





顾名思义，俄罗斯方块是由俄罗斯软件设计师阿列克谢·帕基特诺夫于1984年发明的。1988年，亨克·罗杰斯在美国拉斯维加斯的消费电子展上看到了俄罗斯方块，最终促使其与任天堂达成协议，绑定到所有GameBoy上销售，也让游戏开始真正大火。80年代末期，俄罗斯方块有好多家发行公司，这些公司都陷入了旷日持久的版权大战。







