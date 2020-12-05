网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

塔伦埃格顿发"俄罗斯方块"首张定妆照

影片已开拍小胡子惹眼 聚焦版权方法庭之争

2020-12-05 13:46:25 来源：Mtime时光网

真人电影版《俄罗斯方块》在苏格兰格拉斯哥开拍了，男主角蛋蛋发布了首张造型照。
　　时光网讯　苹果出品的新片《俄罗斯方块》，今日发布了男主角塔伦·埃格顿的首张定妆照。31岁的蛋蛋在本片中饰演的是荷兰游戏设计师亨克·罗杰斯，影片背景设置在上世纪80年代。

　　顾名思义，俄罗斯方块是由俄罗斯软件设计师阿列克谢·帕基特诺夫于1984年发明的。1988年，亨克·罗杰斯在美国拉斯维加斯的消费电子展上看到了俄罗斯方块，最终促使其与任天堂达成协议，绑定到所有GameBoy上销售，也让游戏开始真正大火。80年代末期，俄罗斯方块有好多家发行公司，这些公司都陷入了旷日持久的版权大战。

　　《俄罗斯方块》目前正在英国苏格兰的格拉斯哥拍摄，蛋蛋在po图的配文中写到，“感觉很性感，也许晚点儿会删”，小胡子非常惹人注目。影片由乔·拜尔德《斯坦和奥利》）执导，目前还没有其他的选角消息。

　　几年之前，对于《俄罗斯方块》电影的构想和现在大不相同，当时是打算拍成“科幻惊悚片”，更像是把游戏本身改编成电影（怎么改啊……）。而现在创作思路换了方向，更多是创始人、版权方间的法庭之争。《俄罗斯方块》将于2021年上线Apple TV+，接下来蛋蛋还将与“美队”克里斯·埃文斯、“寡姐”斯嘉丽·约翰逊共同出演《新版恐怖小花》，以及《欢乐好声音2》

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蛋蛋 塔伦·埃格顿 俄罗斯方块
关注时光网微信

相关电影/影人

俄罗斯方块

俄罗斯方块 ()

0.0

导演：乔·拜尔德

主演：塔伦·埃格顿

在线播放

塔伦·埃格顿

塔伦·埃格顿

Taron Egerton

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

黄晓明周冬雨获本届金鸡奖影帝影后!

"夺冠"成为最佳故事片 周冬雨获得大满贯

22
第33届金鸡奖颁奖典礼圆满落下帷幕，黄晓明与周冬雨分获..
2

《除暴》大卖，《除暴2》官宣启动

概念海报曝光 吴彦祖王千源有望回归

7
今日影片正式官宣原班人马打造《除暴2》，并曝光概念海..
3

华纳2021年大片将同步影院上线流媒体

史无前例！ 17部电影和档期曝光

7
华纳兄弟宣布其2021年北美上映的全部17部电影将同步登陆..
4

《曼达洛人》里的尤达宝宝真名曝光

绝地武士阿索卡塔诺真人曝光 在下一盘大棋

21
尤达宝宝从此有了名字，不能再叫Kid了。
5

艾伦佩吉:我是跨性别者 改名埃利奥特

从此身份为男性 维基百科、IMDb等均更新

“能够终于爱我自己本来的样子，追寻真正的自我，实在是..

查看更多