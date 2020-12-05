时光网讯
苹果出品的新片《俄罗斯方块》
，今日发布了男主角塔伦·埃格顿
的首张定妆照。31岁的蛋蛋在本片中饰演的是荷兰游戏设计师亨克·罗杰斯，影片背景设置在上世纪80年代。
顾名思义，俄罗斯方块是由俄罗斯软件设计师阿列克谢·帕基特诺夫于1984年发明的。1988年，亨克·罗杰斯在美国拉斯维加斯的消费电子展上看到了俄罗斯方块，最终促使其与任天堂达成协议，绑定到所有GameBoy上销售，也让游戏开始真正大火。80年代末期，俄罗斯方块有好多家发行公司，这些公司都陷入了旷日持久的版权大战。
《俄罗斯方块》目前正在英国苏格兰的格拉斯哥拍摄，蛋蛋在po图的配文中写到，“感觉很性感，也许晚点儿会删”，小胡子非常惹人注目。影片由乔·拜尔德
（《斯坦和奥利》
）执导，目前还没有其他的选角消息。
几年之前，对于《俄罗斯方块》电影的构想和现在大不相同，当时是打算拍成“科幻惊悚片”，更像是把游戏本身改编成电影（怎么改啊……）。而现在创作思路换了方向，更多是创始人、版权方间的法庭之争。《俄罗斯方块》将于2021年上线Apple TV+，接下来蛋蛋还将与“美队”克里斯·埃文斯
、“寡姐”斯嘉丽·约翰逊
共同出演《新版恐怖小花》
，以及《欢乐好声音2》
。