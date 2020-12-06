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“郭敬明和落落是我表演的启蒙者”

专访《如果声音不记得》主演章若楠

2020-12-06 09:48:34 来源：Mtime时光网

章若楠表示演完《如果声音不记得》，她才认定要走演员这条路，更坦言郭敬明和落落就是自己表演的启蒙者。
      时光网讯 在刚刚过去的周末，一部青春爱情片票房悄然破亿了。

      由郭敬明监制、落落导演的电影《如果声音不记得》正在上映中，影片根据落落的同名中篇小说改编，讲述了一个隐藏着秘密的男生喜欢上一个抑郁症女孩的故事。

      片中的这位抑郁症女孩吉择，由青年演员章若楠饰演。

      章若楠1996年出生，在电影行业还是个新人，《如果声音不记得》是她出演的第二部电影，领衔主演的第一部电影。她的出道电影是2018年上映的《悲伤逆流成河》，也是与郭敬明、落落合作。

      在《悲伤逆流成河》中，章若楠饰演顾森西的双胞胎姐姐顾森湘，温柔善良，但最终因校园霸凌事件而坠楼身亡。

      和《悲伤逆流成河》类似，章若楠在《如果声音不记得》中饰演的吉择，同样是一个受伤害的弱者。

      吉择表面开朗乐观，实则患有抑郁症，自杀时被拥有特殊能力的男生辛唐救下，在原本抑郁的青春里，两个互相怀有秘密的年轻人展开了一段充满未知的治愈爱情……



      章若楠不是表演专业出身，她坦言自己最初完全没信心演好一个身患抑郁症的女孩，甚至犹豫要不要拒绝这个角色。倒是郭敬明和落落始终鼓励她。

      当她在片场没有办法，进入不了角色时，每天都在片场的监制郭敬明帮了大忙，“他知道我的点在哪边，他会有各种各样的方式方法，去帮助我进入情绪。”

      章若楠表示演完《如果声音不记得》，她才认定要走演员这条路，更坦言郭敬明和落落就是自己表演的启蒙者。

      去年底，台剧《想见你》大火。今年初，章若楠就与《想见你》男主许光汉合作了新剧《你的婚礼》。在郭敬明即将上映的新片《晴雅集》中，章若楠也客串了一个角色。这位96年的小花未来的演艺之路还很长。



Mtime：请简单介绍一下在《如果声音不记得》中的角色。

章若楠：吉择因为原生家庭的因素，导致患有微笑抑郁症，是一个很单纯，很善良，但背负了很多的一个女孩。

Mtime：微笑抑郁症可能大家并不是很了解，能简单地介绍一下吗？

章若楠：在外人面前看来，她是一个很开心的，每天哈哈大笑的人。如果不仔细观察，你是不会感觉到她情绪上有问题。但是她一个人独处的时候，就会体现出她情绪的状态，她会藏着。

预告

Mtime：患有抑郁症的角色并不好演，你最开始接到邀约的时候，有没有犹豫过？

章若楠：有。它首先是一个电影，对我来说，有一个电影的本子送到手上，当然是很开心的，我觉得我可以演电影了，而且戏很重。

但当我慢慢地去做前期准备的时候，我要去深度了解抑郁症群体到底是一个怎么样的状态，包括去医院跟医生咨询，也会看些纪录片，或者是看一些微博、抖音、豆瓣上的真实的抑郁症群体。我会觉得压力很大，因为我确实比较容易被带入。

一方面我很怕自己陷进去，另一方面会觉得真的很难去演绎这样一个设定。因为我也没有学过表演，吉择又是情绪比较浓烈，有很多复杂情绪的人，所以退缩过。就说可不可以不要演？实在觉得自己做不到。但后来制片人啊、我们老板，一直在鼓励我，导演他们大家都是一起在鼓励我。



Mtime：导演落落和监制郭敬明会在片场很详细地给你讲戏吗？

章若楠：会，讲很多。我觉得这部戏能顺利演下来，导演跟监制帮了很多忙。

我对自己其实有很多的不确定，也非常质疑自己。我是一个对自己要求又很高，又很怕自己做不好的人。一旦有这种想法，你就没有办法安静下来去好好做一个事情。他们当时都帮了我很多。

Mtime：落落导演拍戏的风格和别的导演有什么不一样的地方吗？

章若楠：落落导演首先是一个女导演，她非常地细心，偏于温暖的那种。



Mtime：你不是表演专业出身，从《悲伤逆流成河》到这部戏，有没有觉得在表演上更有信心一点了？

章若楠：没有，完全没有。反而是《如果声音不记得》这部戏对我的表演帮助非常大。包括我当时在现场的学到的东西，以及自己的感受。

《悲伤逆流成河》只是初次尝试，当时没有决心要去做演员。后来也是觉得，已经开始做了，那就好好去做。我觉得这部戏对我本人来说是一个非常大的成长。

《如果声音不记得》情感特辑

Mtime：拍完《如果声音不记得》，是不是坚定了要走演员这条路？

章若楠：对，更加坚定了。如果你拍完一场戏，大家都很喜欢、很满意，你自己也觉得很舒服的时候，会有那种满足感和幸福感。

Mtime：为监制，郭敬明在拍摄现场是什么样的工作状态，他会每天都在吗？

章若楠：对，监制基本上每天都在，也是在旁边，帮助我们更加进入状态去演，教我们怎么去表演，是不是有更好的方法去诠释。

Mtime：郭敬明作为监制，对你帮助最大的地方是什么？

章若楠：情绪上吧。有时候我情绪放不出来，他真的会帮我。因为从《悲伤逆流成河》到现在，其实也很了解彼此，他也知道我的点在哪边，他会有各种各样的方式方法，去帮助我进入情绪。



Mtime：你个人比较喜欢郭敬明的哪些作品？他的作品哪些点吸引你？

章若楠：我觉得《晴雅集》和《泷夜曲》都蛮喜欢的。拍《如果声音不记得》的时候，其实我自己没有办法。但他可以更加激发你的一些潜能，帮助你能够更加打动观众一些。情绪上他真的是很有方式方法。

Mtime：这次是和那郭敬明、落落的二次合作，未来会不会继续合作下去？

章若楠：当然当然，我们彼此间已经很默契了，包括在一起相处的方式也比较年轻吧。我们大家在现场就是比较活泼一些，大家互呛啊，就很欢乐。我想说，他们对我来说，其实是我表演上的一个伯乐，不是伯乐，是表演上的启蒙者吧，启蒙老师，真的。



Mtime：观众对很多青年演员的表演有质疑，认为他们的演技不达标，你怎么看这种评价？

章若楠：我觉得我可以理解，因为年轻人肯定会有一些不成熟的地方，但我觉得不管是批评的声音，还是建议的声音，我觉得我们都是虚心去接受，也希望未来可以一步一个脚印走稳，能够给大家带来不一样的感觉。也可以告诉大家，其实年轻人也可以努力去做好一些事情。

Mtime：未来有什么特别想尝试的角色吗？

章若楠：跟导演也聊过这个话题，她说你后面想再演些什么角色呢？我说我想演一些比较成熟、知性一点的角色。因为本身自己就需要这个特质，想说可不可以通过每演一部戏，在每个角色身上学到些东西，让自己的气质提升一些。导演说你就算了吧，你别勉强自己。



但我特别想演，因为我很喜欢韩国电影《内在美》，很喜欢韩孝珠那个角色，她散发出的那种女人魅力我很喜欢，希望未来也可以演一个比较知性的角色。我其实私下太男人了，太汉子了。

   编辑：羊羊

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关键词： 如果声音不记得 章若楠
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如果声音不记得

如果声音不记得 (2020)

-1.0

导演：落落

主演：章若楠 孙晨竣

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章若楠

章若楠

职业：演员

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