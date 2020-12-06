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"神奇女侠1984"发布"激燃登场"预告

戴安娜与史蒂夫将在续集中发生新的故事

2020-12-06 16:56:46 来源：Mtime时光网

《神奇女侠1984》今日发布了“激燃登场”预告片，戴安娜和史蒂夫将继续延续他们的爱情。
　　时光网讯　由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《神奇女侠1984》今日发布“激燃登场”版预告片，时隔3年，最强女战神戴安娜再度归来，面对“想要成为顶级猎食者”的豹女和“从不接受规则摆布”的邪恶商人麦克斯·洛德，她将激发出前所未有的神力。

　　当影迷们对在影院看超英大片千呼万唤之时，《神奇女侠1984》将在这个特别的2020年底，唤起观众们久违的观影热情。影片将于12月18日提前北美一周登陆全国影院。
 
　　盖尔·加朵饰演的神奇女侠戴安娜，不仅有着顶级颜值，还超级能打。这一次在《神奇女侠1984》中，她将继续在大银幕带给观众极致的美感和流畅潇洒、令人热血沸腾的动作戏。盖尔·加朵表示，她和导演派蒂·杰金斯都希望为神奇女侠找到最合适的战斗方式：“我们想确保神奇女侠的外形的动作都是她应该有的样子，我们要创造从来没有的东西，她的动作戏在强大同时又很优雅。”
 
　　除了继续挖掘神奇女侠的自身魅力外，在《神奇女侠1984》中，她与史蒂夫的绝美爱情也将有新的发展。“复活”来到80年代的史蒂夫，和曾经初入人间的懵懂的戴安娜有了相似的经历，正如预告中所示，面对从未接触过的新鲜事物，他展现出了可爱的“囧态”，也为电影增加了幽默的元素。

　　这对曾经赚足观众眼泪的超有爱CP，将在全新的时代发生哪些故事？他们是否将再度携手拯救世界？一切都要等大家到影院去揭晓答案。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 神奇女侠1984 预告片
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导演：派蒂·杰金斯

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