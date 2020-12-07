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时光早报：《怪物猎人》制片方道歉

"哥斯拉大战金刚"曝海报　"神奇女侠"新预告

2020-12-07 09:47:31 来源：Mtime时光网

早上好！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.《怪物猎人》制片方发布道歉声明

剧照

　　据外媒报道，电影《怪物猎人》制片方发布道歉声明，表示将删除台词。

　　针对上周末游戏改编电影《怪物猎人》中引起了中国线上抵制的台词，康斯坦汀电影制作公司进行道歉。这家德国制片方表示：“我们就《怪物猎人》早期场景中包含的一句台词真诚地向中国观众道歉。我们绝对没有要歧视、侮辱或以其他方式冒犯任何华裔的意图。康斯坦汀电影公司听取了中国观众表达的担忧，并且已经删除了这句不经意间导致误会的台词。”



　　目前，本片场次全部撤掉，退票处理，严禁再放映，新拷贝的全国发运工作暂停。

02.《哥斯拉大战金刚》曝全新海报






　　《哥斯拉大战金刚》今日曝光全新海报，本片将于明年5月21日在北美院线和HBO Max流媒同步推出 ​​​。

03.《神奇女侠1984》发布1分钟新预告


1分钟新预告

　　超级英雄大片《神奇女侠1984》在CCXP（圣保罗漫展）发布1分钟新预告(中字)，有很多新镜头！神女戴安娜来到1984年，与恋人史蒂夫奇妙重逢，并迎战豹女等新的反派。

　　该片将于12月18日中国内地上映，北美12.25上院线+流媒体。

04.《旺达幻视》曝第三张海报

　　漫威新剧《旺达幻视》曝光第三张预告海报，这次电视里出现的猩红女巫和幻视是彩色的！


　　本剧集由漫威影业开发，改编自漫威漫画，属于漫威电影宇宙，全剧共6集，每集约1小时。故事发生在《复仇者联盟4》之后，由伊丽莎白·奥尔森保罗·贝坦尼泰柔娜·派丽丝凯特·戴琳斯主演。

　　据悉，本剧第一集是完全黑白的，并且是以传统情景喜剧的形式，在现场设置了观众进行拍摄，观众们都签署了保密协议。此举是对黄金时代电视节目的致敬。该剧将于2021年1月15日登陆Disney+，下午4点开播！

   编辑：八不半

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哥斯拉大战金刚 怪物猎人 神奇女侠1984 旺达幻视
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