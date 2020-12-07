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"少女佳禾"终极预告开启少女复仇计划

邓恩熙坎坷追凶惹人揪心 硬核少女无畏青春

2020-12-07 11:09:41 来源：Mtime时光网

《少女佳禾》今日发布了终极海报和预告，邓恩熙饰演角色踏上“复仇”之路。
　　时光网讯　 由新锐导演周笋执导，邓恩熙、李感、李依宸、吴国华主演的青春现实题材电影《少女佳禾》将于12月11日全国上映。今日发布终极预告和海报为观众们呈现了少女佳禾（邓恩熙 饰）的坎坷“复仇”之路。面对不良少年于镭（李感 饰），佳禾宛如暴风雨中的一叶小舟。

　　当最后的期限即将到来，仅剩的时间成为少女最后的机会。她会不会以同样的方式去审判罪恶？同样作为少女的演员邓恩熙为观众带来了令人“揪心”的表演，预告中那个被拽得踉跄但依然挺直身体的她着实让人心疼。



终极预告燃情发布 
展现硬核少女的无畏青春

　　“你有没有给过全世界就只剩下你一个人的感觉，在水里这种感觉会特别的真切。”预告以于镭的台词作为开端，伴随着佳禾沉入水底，13岁那年她注定危险的夏天猛然开启。

　　预告前半部分利用诸多精炼的镜头展现了故事的骨架，佳禾、于镭、父亲、母亲等角色形象依次展现在观众眼前，所有围绕在佳禾身边的情感与矛盾交织成她的无畏青春。距离成功复仇只有一步之遥的佳禾拿着小刀摇摆不定，站在泳池边饱受排挤的佳禾愤怒还击。



　　当佳禾与妈妈的美好过往出现在观众眼前，预告后半部分徐徐展开。佳禾和于镭一行人相处时，势单力薄的她和于镭形成了鲜明的对比。但即使力量差距悬殊，佳禾仍然选择顽强地对抗。

　　预告中也首次展现了于镭对佳禾母亲行凶时的镜，冷血无情的模样让人胆寒，不由得让人赞叹李感演技精湛。然而画面一转，又是佳禾在水里按下于镭的复仇场面。一念盛放，一念凋落。她会不会以同样的方式去审判罪恶？终极预告里留下了悬念等待观众走进影院去解锁答案了。



终极海报悬疑十足 
是复仇还是救赎？

　　同时曝光的终极海报，佳禾毅然地望着上方，一个内心坚毅又倔强的少女跃然纸上。更让人产生遐想的是一个人在水中无力的挣扎，一只手出现在他的旁边，也许它象征着佳禾将于镭按在水底为妈妈复仇的那只手，亦或是放下仇恨救赎自己，也救赎别人的那只手，一丝焦灼的氛围蔓延开来。

　　电影《少女佳禾》讲述了初中少女李佳禾与害死自己母亲的不良少年于镭之间的爱恨纠葛。影片借少女的视角，探讨未成年犯罪动因，呼吁社会关注下一代成长。导演周笋也表示《少女佳禾》的创作初衷是“促使少年走向犯罪的原因更值得探究，这些原因可能包括个人的、家庭的和社会的，他们之间环环相扣，互相作用。希望少年们都能在更健康、更安全的环境里成长。”




复仇版海报


终极海报

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 少女佳禾 预告片 邓恩熙
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