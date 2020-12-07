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犯罪悬疑片"缉魂"定档明年1月15日

张震减重12公斤 张钧甯颠覆形象联手追凶

2020-12-07 11:35:40 来源：Mtime时光网

张震、张钧甯共同主演的《缉魂》，今日发布了定档预告片，影片将于明年1月15日公映。
　　时光网讯　 由程伟豪执导，程伟豪、金百伦、陈彦齐联合编剧，张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等联袂出演的犯罪悬疑电影《缉魂》今日发布“真相非真”版定档预告及定档海报，正式宣布影片定档2021年1月15日。

　　影片围绕一起富豪凶杀案展开，负责此案的检察官梁文超（张震 饰）与妻子刑警阿爆（张钧甯 饰）在调查中发现，这起看似争夺遗产的谋杀案背后还隐藏着更为惊人的秘密。张震和张钧甯14年后二度联手，为影片贡献“颠覆造型”及扣人心弦的精彩表演，令影片成为2021年开年值得一看犯罪悬疑大戏。


梁检单人

“犯罪悬疑片之光”程伟豪最新力作 
0115解锁开年犯罪悬疑大戏

　　电影《缉魂》即将在2021年1月15日全国上映，影片导演程伟豪曾凭借犯罪悬疑片《目击者之追凶》获得过第20届上海国际电影节亚洲新人奖最佳导演的提名，程伟豪不仅擅长驾驭犯罪题材影片，同时还在悬念反转设置上独具匠心，故事结局往往令人意想不到，被不少观众称为“新晋犯罪悬疑片之光”。

　　此番电影《缉魂》由程伟豪执导，加上张震、张钧甯等一众实力派组成的强大演员阵容，势必将带给观众更为精彩的犯罪悬疑故事。


阿爆单人

　　在影片发布的“真相非真”版定档预告中，检察官梁文超（张震 饰）与刑警妻子阿爆（张钧甯 饰）联手调查一桩离奇的富豪被杀案，死者的儿子王天佑（林晖闵 饰），年轻的新婚妻子李燕（孙安可 饰），多年合伙人万宇凡（李铭顺 饰），甚至死去的前妻唐素贞（张柏嘉 饰）之间都有着千丝万缕的联系，犯罪悬疑片的质感扑面而来。


梁检＆阿爆双人

　　在同时发布的定档海报中，张震张钧甯各半张脸分别置于水面与水下，配上海报中“颠倒真相”的字样，似乎预示着真相并非表面上看到的那样，令人更加期待2021年1月15日电影《缉魂》的正式上映。

张震减重12公斤化身“缉魂神探” 
张钧甯超短发女警造型惊艳亮相

　　值得一提的是，两位主演张震、张钧甯为演好《缉魂》中自己的角色下足了功夫。张震饰演身患癌症的检察官梁文超，为贴近真实癌症患者的形象，他不仅在三个月内疯狂减重12公斤，还剃光头发以光头造型演绎。


李燕单人

　　而饰演梁文超妻子阿爆的张钧甯，则拿掉“长发女神”的标签，以全新超短发诠释干练女警的风采。影片筹备阶段，两人还与程伟豪导演一同前往当地地检署观摩，深入了解电影中检察官和刑警的办案流程，用专业态度为这部犯罪悬疑题材影片保驾护航。

　　能吸引到如此优秀的演员们“牺牲形象”出演，除了程伟豪导演在执导犯罪悬疑片的功力外，还要归功于电影《缉魂》的剧本水准，原本就爱看悬疑片、推理小说的张震，在看完《缉魂》剧本后非常喜欢，随即决定出演。在谈到首度与程伟豪导演的合作时，张震表示非常欣赏程伟豪导演身上独特的“固执气质”，因为“只有固执的导演才会想出如此令人拍案叫绝的故事”。

　　犯罪悬疑电影《缉魂》根据江波小说《移魂有术》改编，将于2021年1月15日全国上映。

万博士单人

唐素贞单人

王天佑单人


定档海报

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 缉魂 定档 预告片 张震 张钧甯
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缉魂

缉魂 (2021)

0.0

导演：程伟豪

主演：张震 张钧甯

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