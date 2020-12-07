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贺岁喜剧《沐浴之王》曝终极预告海报

彭昱畅搓澡手艺惊人 乔杉自封首席皮肤官

2020-12-07 12:32:16 来源：Mtime时光网

《沐浴之王》今日发布了“手艺惊人”终极预告和海报，影片将于本周五公映。
　　时光网讯　喜剧电影《沐浴之王》发布“手艺惊人”终极预告及海报，该片由易小星执导，彭昱畅、乔杉领衔主演，卜冠今、苇青主演，金世佳友情出演。在全国高校路演中凭借欢乐故事及温暖情感打动众多观众，斩获不俗口碑，被称为“年末洗掉烦恼必看”，电影将于12月11日全国上映，让大家能洗去这一年的烦恼和不开心，欢乐迎接新的一年。


卜冠今

彭昱畅张本煜搓澡比拼“手艺惊人”  
乔杉自封首席皮肤管理官“CUO”击中笑点 

　　喜剧电影《沐浴之王》聚焦中国传统沐浴文化，讲述了彭昱畅饰演的肖翔意外失忆后，从公子哥变为搓澡工，并在乔杉饰演的周东海的指导下苦练搓澡技艺，想要成为一代“沐浴之王”的欢笑故事。

　　此次发布的终极预告片中，彭昱畅和乔杉均以“手艺人”亮相，传统的搓澡手艺在他们的演绎下显得新奇有趣。在手艺的传承当中，彭昱畅通过拎水桶、掰玉米、削土豆等方式苦练南北两派搓澡技艺的画面，展现出看似简单的搓澡，实则背后藏着追求极致的匠人精神。


终极海报

　　而在影片最后的桥段中，更是将彭昱畅、张本煜之间的搓澡技术比拼拍出了决战紫禁之巅的爽燃武侠感，令人叹为观止。而“澡堂之子”乔杉更是妙语连珠，尤其是自诩首席皮肤管理官“CUO”的玩梗更是狠“搓”笑点，让影片的喜感倍添精彩。导演易小星亦表示，希望用这样一部热气腾腾的电影，将同样欢乐解压的搓澡和喜剧结合起来，给观众带来舒爽开心的观影体验。


金世佳

老手艺焕发新光彩 传统沐浴文化与新潮交集 
带年轻观众领略沐浴之美

　　搓澡不仅让人身心全面放松，也跟功夫、美食一样是祖辈们的智慧结晶，导演易小星当初选择该题材，也包含了弘扬中国传统沐浴文化的初衷。无论终极预告开篇，乔杉的那句“中国的沐浴文化有数千年的历史”，还是电影中引用的苏东坡《如梦令·水垢何曾相受》，均彰显出中国沐浴文化的底蕴和传承。

　　电影里乔杉开的澡堂最初生意萧条，正是当下沐浴文化式微的缩影。戏里戏外，导演易小星都尝试用时尚的包装跟年轻人建立对话。此次发布的终极海报中，明媚鲜艳的澡堂背景中，彭昱畅、乔杉身着卡通图案浴衣，水桶犹如迪厅聚光灯，揭晓了电影里兄弟二人对澡堂的全新时尚风格改造。


彭彭和奶奶

　　易小星坦言：“希望当下的年轻观众能看看祖辈传下来的好东西，也希望外国观众能看到中国传统沐浴文化。”在近期圆满结束的《沐浴之王》全国校园路演中，南北方的学生观众不仅全程笑翻享受到电影带来的欢乐，亦加深了对中国沐浴文化的了解，纷纷为影片打call，“没想到沐浴搓澡是这么有人情味的事情”、“看完好想去体验一下搓澡”。

彭昱畅敲背

乔杉


一家人吃饭

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 沐浴之王 预告片 海报 彭昱畅 乔杉
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导演：易小星

主演：彭昱畅 乔杉

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