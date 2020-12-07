网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

警匪片《特殊行动》亮相海南岛电影节

改编自真实案例 讲述缉毒干警办案故事

2020-12-07 13:37:07 来源：Mtime时光网

《特殊行动》改编自真实案例，讲述了中国边防缉毒干警和边境派出所民警历经艰难险阻、克服重重困难，精诚协作、践行初心使命，舍己忘我地与境外贩毒集团展开殊死激战的故事。
      时光网讯 近日，第三届海南岛国际电影节开幕，由常征执导，安万德担任动作导演，编剧张杨执笔剧本的警匪动作片《特殊行动》亮相此次电影节。

      《特殊行动》改编自真实案例，讲述了中国边防缉毒干警和边境派出所民警历经艰难险阻、克服重重困难，精诚协作、践行初心使命，舍己忘我地与境外贩毒集团展开殊死激战的故事。

      以“诗意现实主义和中国类型电影的融合——结合《特殊行动》的电影创作提出美学主张”为主题的电影《特殊行动》媒体发布会上，监制郝平、导演常征、动作导演安万德，大地电影总裁张群以及活动特邀推介嘉宾演员寇振海等人亮相。

      据悉，本片主创团队多次走访一线收集真实的边境缉毒素材，记录下边境派出所民警的实际生活和真情实感。导演常征力求在鲜明的美学框架里来实现创作，通过基层民警身上的忠诚、热血、无畏和牺牲，让观众了解到人性的光辉，在坚持自己特有的美学风格的基础上，打造出一部动人的电影。

      发布会期间，片方正式推出概念海报，用粗粝质感的画面突显北方边境的粗犷荒寒之境，一条“生命线”似的道路连接着边防派出所，而此时派出所正在经历一场人间浩劫，周围硝烟弥漫，火光冲天，一场生死之战正在上演。

      电影《特殊行动》预计将于2021年上映。

   编辑：羊羊

关键词： 特殊行动
关注时光网微信

相关电影/影人

特殊行动

特殊行动 (2020)

0.0

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

华纳2021年大片将同步影院上线流媒体

史无前例！ 17部电影和档期曝光

7
华纳兄弟宣布其2021年北美上映的全部17部电影将同步登陆..
2

《除暴》大卖，《除暴2》官宣启动

概念海报曝光 吴彦祖王千源有望回归

7
今日影片正式官宣原班人马打造《除暴2》，并曝光概念海..
3

好莱坞跨性别者：埃利奥特·佩吉

从《朱诺》影后提名到诺兰《盗梦空间》

被困在自己无法认同性别的身体中，是很痛苦的事情，愿所..
4

《曼达洛人》里的尤达宝宝真名曝光

绝地武士阿索卡塔诺真人曝光 在下一盘大棋

21
尤达宝宝从此有了名字，不能再叫Kid了。
5

艾伦佩吉:我是跨性别者 改名埃利奥特

从此身份为男性 维基百科、IMDb等均更新

“能够终于爱我自己本来的样子，追寻真正的自我，实在是..

查看更多