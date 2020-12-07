《特殊行动》改编自真实案例，讲述了中国边防缉毒干警和边境派出所民警历经艰难险阻、克服重重困难，精诚协作、践行初心使命，舍己忘我地与境外贩毒集团展开殊死激战的故事。





《特殊行动》改编自真实案例，讲述了中国边防缉毒干警和边境派出所民警历经艰难险阻、克服重重困难，精诚协作、践行初心使命，舍己忘我地与境外贩毒集团展开殊死激战的故事。





以“诗意现实主义和中国类型电影的融合——结合《特殊行动》的电影创作提出美学主张”为主题的电影《特殊行动》媒体发布会上，监制郝平、导演常征、动作导演安万德，大地电影总裁张群以及活动特邀推介嘉宾演员寇振海等人亮相。





据悉，本片主创团队多次走访一线收集真实的边境缉毒素材，记录下边境派出所民警的实际生活和真情实感。导演常征力求在鲜明的美学框架里来实现创作，通过基层民警身上的忠诚、热血、无畏和牺牲，让观众了解到人性的光辉，在坚持自己特有的美学风格的基础上，打造出一部动人的电影。





发布会期间，片方正式推出概念海报，用粗粝质感的画面突显北方边境的粗犷荒寒之境，一条“生命线”似的道路连接着边防派出所，而此时派出所正在经历一场人间浩劫，周围硝烟弥漫，火光冲天，一场生死之战正在上演。





电影《特殊行动》预计将于2021年上映。

编辑：羊羊