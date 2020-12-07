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李玉导演：把老虎当"女演员"

《阳光劫匪》李玉马丽宋佳"寻虎"跨年

2020-12-07 15:48:39 来源：Mtime时光网

《阳光劫匪》发布会马丽、宋佳联手"寻虎"，李玉导演把老虎当"女演员"。
       时光网迅 12月6日，奇幻大片《阳光劫匪》剧组亮相第三届海南岛国际电影节，监制及制片人方励、导演李玉、演员马丽张海宇和TT（谢锐韬）齐聚发布会现场。方励和李玉分享“真老虎”的选美和拍摄历程，方励直言对老虎“文文”“一见钟情”；宋佳发起“寻虎启事”，马丽、张海宇、TT默契闯关“寻老虎”。

       《阳光劫匪》“如虎添翼”新闻发布会上，方励、李玉、马丽、张海宇和TT来了一场闯关“寻虎”。而作为“劫匪”之一的宋佳，虽然没能出席发布会，却通过VCR的形式，爆料自己在片中通过“美人计”骗过了方励饰演的大管家，最后成功找到自己的女儿——老虎娜娜。

       作为一部有“真虎”演出的奇幻电影，饰演娜娜的东北虎文文戏份不轻，方励说：“我们拍摄前特别搞了一次老虎选美，文文是我们走遍全国动物园才选出来的，可以说是万里挑一。而且她确实是太好看了，那个毛色和神态，可以说对她是一见钟情吧！”

       李玉导演更是大赞文文的演技，谈起这次特别的拍摄经历，李玉直言：“我其实没把文文当动物看待，我就是把她当成了我的‘女演员’，而且是非常优秀的‘演员’，她的很多表演都特别打动我。”

       方励和李玉更在现场表示，已经将文文收养为自己的“义女”，原本还想邀请“她”一起出席本次发布会。

       发布会现场，马丽谈起这次和老虎文文的合作，表示“出乎意料”，同时在几个月的相处之后，自己已经和文文建立了非常深厚的感情，并形容自己和宋佳还有文文为“三姐妹”。在电影里，宋佳和文文关系近似母女，而马丽和宋佳之间，则是二人互相救赎。

       与此同时，李玉导演表达了自己创作时的想法：“这次还是没有脱离自己一贯的创作表达——女性情感，依旧注重刻画两名女性是如何去看待这个世界的。”

       发布会还特别准备了一个特别环节，让主创们拿起锤子，现场打掉飞盘上的词，告别这一年的“不开心”。本片也是一部具有童话色彩的奇幻电影，选择跨年上映，也是希望能够治愈观众在2020年遭遇的所有挑战。

       片方在发布会现场，更是特别发布了独白版预告片和“城市童话”版海报，将这份爱和陪伴送给每一位观众。

作者：大桥   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阳光劫匪 李玉
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阳光劫匪 (2020)

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导演：李玉

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