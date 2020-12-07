《神奇女侠1984》今日发布了“神力同行”预告片，媒体口碑也已解禁。

时光网讯







《神奇女侠1984》海报





此外，影片的北美及海外首批口碑也已新鲜出炉，好评爆棚——“绝佳的观影体验，一定要去电影院看”、“充满感动、希望”、“拥有令人惊艳的视效”、“加朵再一次绽放了无限魅力”等盛赞刷屏社交媒体，再度引爆观众期待。影片将于12月18日提前北美一周于在国内上映！





神力点亮爱与希望

2020年唯一超英巨制感动来袭





在今日的“神力同行”全新预告片中，伴随着母亲希波吕忒直击人心的画外音和动情配乐，原本平静美好的生活、水深火热中渴望救赎的民众、戴安娜搏命拯救世界等画面交相出现，神奇女侠的勇敢无畏以及对人类坚定不移的爱被展现得淋漓尽致，直击人心，暖心氛围拉满。







戴安娜的母亲希波吕忒





这一次，在《神奇女侠1984》中，邪恶力量将再次挑战神奇女侠的同情心、正义感、公平和无私，影片关于“爱与希望”的主题也将进一步放大。





电影中，戴安娜爆发不凡神力，倾尽所能想要让人们重拾幸福、获得希望，在这个特别的2020年，这样的故事无疑将带给大银幕前的观众最温暖人心的治愈力量。除了情感上的慰藉，作为今年国内上映的唯一一部超级英雄巨制，《神奇女侠1984》也将为电影市场注入全新活力，并且让翘首以盼的影迷们再次重温在影院畅享顶级视听大片的激爽体验，唤醒沉寂已久的观影热情。







戴安娜与史蒂夫浪漫共舞





北美首波口碑释出

故事情感视效演技全面获赞





日前，《神奇女侠1984》在北美及海外举行了媒体试映，首批口碑也随之曝光，好评不断，不论是高潮迭起的故事、震撼的画面和动作戏，以及演员之间出色的化学反应都得到了盛赞。知名售票网站Fandango的资深编辑表示：“它是对首部电影的绝佳致意！富含真心、希望、爱意、动作、情感和幽默。派蒂·杰金斯和加朵以及全剧组拍出了DC最棒的续集之一。”







戴安娜与史蒂夫重逢 戴安娜与史蒂夫重逢





此外，对于《神奇女侠1984》能在今年这个特殊的时间在影院上映，媒体们也都难掩激动与喜悦，CBR网站的编辑直言影片在最合适的时机与大家见面：“这是一部充满魅力和信心的佳作，拥有着令人惊艳的视效，以及让人深有共鸣的情感共通点。我真切希望我们都能在影院共享这部影片带来的愉快体验。”





还有媒体表示：“能在这个特殊的年份临近结束时，看到这样宏大、真挚、震撼的电影大片，真的让我太开心了。”





《神奇女侠1984》由原班人马打造，派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等联袂出演。影片将于12月18日登陆全国院线。







麦克斯·洛德被真言套索绑住

由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《神奇女侠1984》今日发布“神力同行”版全新预告片，各式震撼的神力场景、激荡人心的配乐与“携手走过2020/这份神力/属于我们每一个人”的宣传语，点明了《神奇女侠1984》即将上映的一大主旨：这最是适合年末，亲临电影院与神奇女侠的满满神力一起告别这特别的2020年。