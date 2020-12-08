过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 传奇影业将给华纳发律师函
《沙丘》制作成本在1.65亿美元左右，其中传奇注资75%，他们给《哥斯拉大战金刚》的注资也差不多这个数字，但华纳控制着北美与大部分海外市场发行权。消息人士表示，华纳仅提前半小时通知合作伙伴，就对外宣布把2021年所有影片投入到HBO Max同步院线的计划，令对方措手不及。
另外，《沙丘》原计划拍成系列电影，同步上流媒可能会影响其开发系列的前景。《沙丘》导演丹尼斯·维伦纽瓦
和本片其余电影制作人都对华纳这一决定感到失望，希望影片能够保持传统院线发行模式。传奇希望能优先争取更有利的交易，若无法达成则会动用法律武器。
02. 王牌特工计划拍７部新片
《王牌特工》制片方近日在一则采访中表示，该片导演兼制片马修·沃恩
计划至少要拍７部《王牌特工》新片，还有一部剧集正在开发，公司将进一步打造这一IP，来扩大整个“王牌”宇宙。
前两部《王牌特工》全球累计票房8.252亿美元，考虑到总成本约1.95亿美元，票房尚可。第三部也是前传《王牌特工：源起》将推迟到明年2月12日北美公映。
漫威的伪吸血鬼来了，杰瑞德·莱托
主演的索尼超级英雄新片《莫比亚斯：暗夜博士》发布日版新预告，莱托本人也出镜卖安利。《致爱丽丝》变得阴森，变异的莫比亚斯获得超强力量、速度和感知及飞行能力，他瞳色血红，獠牙尖利，紫光环绕，像一只蝙蝠在暗夜穿行。
《神奇女侠1984》发布全新海报，坚毅的眼神，标志性造型回归。该片中国内地12月18日上映，北美12.25院线与流媒体同步登陆。
《星球大战》剧集《曼达洛人》第二季释出新角色海报，波巴·费特亮相。
当达妹饰演的私人助理麦吉即将被工作压垮...却意外得到一个有可能转变她职业生涯的机会，她会做出怎么样的抉择？敬请期待！