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时光早报：传奇影业将状告华纳

王牌特工将拍７部新片 "莫比亚斯"发新预告

2020-12-08 09:16:54 来源：Mtime时光网

早上好！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 传奇影业将给华纳发律师函

　　
　　据外媒报道，传奇影业或将给华纳传媒发律师函，以阻止对方定下的《沙丘》《哥斯拉大战金刚》同步院线登陆HBO Max的发行决策。

　　《沙丘》制作成本在1.65亿美元左右，其中传奇注资75%，他们给《哥斯拉大战金刚》的注资也差不多这个数字，但华纳控制着北美与大部分海外市场发行权。消息人士表示，华纳仅提前半小时通知合作伙伴，就对外宣布把2021年所有影片投入到HBO Max同步院线的计划，令对方措手不及。
　　
　　另外，《沙丘》原计划拍成系列电影，同步上流媒可能会影响其开发系列的前景。《沙丘》导演丹尼斯·维伦纽瓦和本片其余电影制作人都对华纳这一决定感到失望，希望影片能够保持传统院线发行模式。传奇希望能优先争取更有利的交易，若无法达成则会动用法律武器。

02. 王牌特工计划拍７部新片

　　《王牌特工》制片方近日在一则采访中表示，该片导演兼制片马修·沃恩计划至少要拍７部《王牌特工》新片，还有一部剧集正在开发，公司将进一步打造这一IP，来扩大整个“王牌”宇宙。


　　前两部《王牌特工》全球累计票房8.252亿美元，考虑到总成本约1.95亿美元，票房尚可。第三部也是前传《王牌特工：源起》将推迟到明年2月12日北美公映。

03. 《莫比亚斯》发新预告
　　漫威的伪吸血鬼来了，杰瑞德·莱托主演的索尼超级英雄新片《莫比亚斯：暗夜博士》发布日版新预告，莱托本人也出镜卖安利。《致爱丽丝》变得阴森，变异的莫比亚斯获得超强力量、速度和感知及飞行能力，他瞳色血红，獠牙尖利，紫光环绕，像一只蝙蝠在暗夜穿行。

新预告

　　蜘蛛侠反派秃鹫(迈克尔·基顿)回归该片，马特·史密斯(《神秘博士》)、亚德里亚·霍纳(《环太平洋2》)、泰瑞斯·吉布森(《速度与激情》)、杰瑞德·哈里斯(《切尔诺贝利》)也出演，丹尼尔·伊斯皮诺萨(《异星觉醒》《44号孩子》)执导，现定档2021年3月19日北美上映。

04. 《神奇女侠1984》曝全新海报


　　《神奇女侠1984》发布全新海报，坚毅的眼神，标志性造型回归。该片中国内地12月18日上映，北美12.25院线与流媒体同步登陆。

05.《曼达洛人》释出新海报　

　　《星球大战》剧集《曼达洛人》第二季释出新角色海报，波巴·费特亮相。



06.《天后小助理》确认引进　

　　由达科塔·约翰逊主演的《天后小助理》确认引进！

　　当达妹饰演的私人助理麦吉即将被工作压垮...却意外得到一个有可能转变她职业生涯的机会，她会做出怎么样的抉择？敬请期待！


   编辑：八不半

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 传奇影业 华纳 王牌特工 神奇女侠1984 莫比亚斯 曼达洛人
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