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01. 传奇影业将给华纳发律师函





《沙丘》制作成本在1.65亿美元左右，其中传奇注资75%，他们给《哥斯拉大战金刚》的注资也差不多这个数字，但华纳控制着北美与大部分海外市场发行权。消息人士表示，华纳仅提前半小时通知合作伙伴，就对外宣布把2021年所有影片投入到HBO Max同步院线的计划，令对方措手不及。





02. 王牌特工计划拍７部新片













前两部《王牌特工》全球累计票房8.252亿美元，考虑到总成本约1.95亿美元，票房尚可。第三部也是前传《王牌特工：源起》将推迟到明年2月12日北美公映。



