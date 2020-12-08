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诺兰和维伦纽瓦均反对华纳流媒体战略

“醒来才发现我们在为最差的流媒体工作”

2020-12-08 09:14:31 来源：Mtime时光网

华纳的这个决定确实惹了不少电影人。


　　时光网讯 上周华纳宣布一项震惊好莱坞的操作：2021年北美上映全部17部电影将同步登陆HBO Max，院线窗口期没了。对此决定，《信条》导演克里斯托弗·诺兰《沙丘》导演丹尼斯·维伦纽瓦均反对，合作方传奇影业甚至要给华纳发律师函阻止。

　　

华纳Max战略

在发给《好莱坞报道者》的声明中，克里斯托弗·诺兰写道：“我们这个行业最大的制片人和最重要的电影明星，晚上睡觉时还以为自己在为最好的电影公司工作，醒来却发现自己在为最差的流媒体（HBO Max）工作。”

　　“华纳曾经拥有一台令人难以置信的机器，可以让电影人的作品在影院和家庭中无处不在。但就在此时，他们正在拆除它。他们甚至没意识到他们失去了什么。他们的决定在经济上毫无意义，即是最漫不经心的华尔街投资者也能看出混乱和功能障碍之间的区别。
诺兰在《信条》片场

　　诺兰告诉ETonline：“这件事引起很大争议，因为他们（华纳）事先没告诉任何人。这非常、非常、非常、非常混乱（原文如此）。这不应该是你们对待电影制作人和演员的方式，这些人为电影项目付出了很多。他们应得到被咨询和商谈他们的工作将会发生什么的机会。”

　　今年因新冠疫情，《信条》北美上映3个月票房仅5760万美元，全球票房3.6亿美元，但这已经是疫情之后表现最好的好莱坞大片了。

　　诺兰是华纳最忠实和最有号召力的合作伙伴，双方合作了《黑暗骑士》三部曲、《盗梦空间》《敦刻尔克》《星际穿越》等片。诺兰也是胶片电影、影院体验最坚定的支持者。
丹尼斯维伦纽瓦在《沙丘》片场

　　另据《综艺》报道：《沙丘》导演丹尼斯·维伦纽瓦和本片其余电影制作人都对同步登陆HBO Max的决定感到失望，希望影片能够保持传统院线发行模式，占据投资额75%的传奇希望能优先争取更有利的交易，若是无法达成则会动用法律武器。他们可能要发律师函给华纳，以阻止对方定下的《沙丘》和《哥斯拉大战金刚》同步院线登陆HBO Max的发行决策。


　　这两部各耗资1.65亿美元的影片由双方共同融资，传奇影业是版权方并持有75%的份额，但华纳控制着北美与大部分海外市场发行权。消息人士表示，华纳传媒仅提前30分钟通知合作伙伴，就对外宣布把2021年所有影片投入到HBO Max同步院线的计划，令对方措手不及。

　　早前，有报道称，传奇影业在同Netflix等流媒公司进行接洽，计划以大约2.5亿美元的价格出售《哥斯拉大战金刚》
此图来自《好莱坞报道者》

   编辑：小火纸

关键词： 华纳 HBOMax 信条 沙丘 哥斯拉大战金刚
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