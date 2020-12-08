华纳Max战略 在发给《好莱坞报道者》的声明中，克里斯托弗·诺兰写道：“我们这个行业最大的制片人和最重要的电影明星，晚上睡觉时还以为自己在为最好的电影公司工作，醒来却发现自己在为最差的流媒体（HBO Max）工作。”





“华纳曾经拥有一台令人难以置信的机器，可以让电影人的作品在影院和家庭中无处不在。但就在此时，他们正在拆除它。他们甚至没意识到他们失去了什么。他们的决定在经济上毫无意义，即是最漫不经心的华尔街投资者也能看出混乱和功能障碍之间的区别。

诺兰在《信条》片场





诺兰告诉ETonline：“这件事引起很大争议，因为他们（华纳）事先没告诉任何人。这非常、非常、非常、非常混乱（原文如此）。这不应该是你们对待电影制作人和演员的方式，这些人为电影项目付出了很多。他们应得到被咨询和商谈他们的工作将会发生什么的机会。”







