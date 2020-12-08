程伟豪导演的新作《缉魂》明年1月公映，影片改编自江波小说《移魂有术》。

时光网讯 日前，由程伟豪执导，张震、张钧甯主演的犯罪悬疑电影《缉魂》正式宣布定档2021年1月15日。影片释出的定档预告吸引了大量关注，不仅因为两位主演足够吸睛，还有很多影迷表示，程伟豪导演的前作《目击者之追凶》良好的口碑、反转刺激的情节以及充满导演强烈个人风格的剪辑和叙事，让他们已经迫不及待走进影院去一睹《缉魂》的“真面目”。







梁检&阿爆&万博士





程伟豪玩转黑色类型片

新作《缉魂》大受网友期待





睽违三年，程伟豪最新打造的这部《缉魂》糅合了他所擅长的犯罪、悬疑元素，影片围绕一起富豪凶杀案展开，负责此案的检察官梁文超（张震 饰）与妻子刑警阿爆（张钧甯 饰）在调查中发现，这起看似争夺遗产的谋杀案背后还隐藏着更为惊人的秘密。





悬念迭起的定档预告让许多影迷大呼“不够看”，而影迷们对程伟豪作品的高期待值源于他对于犯罪悬疑黑色类型片的强大把控力，这在他的前作《目击者之追凶》中显露无疑。







梁检单人





凭借《目击者之追凶》，程伟豪获得第20届上海国际电影节亚洲新人奖最佳导演的提名，被称为“新晋犯罪悬疑片之光”。网友们评论道：“程导的作品做到了很难得的渐入佳境，让影片不再是一部普通的类型片，而是不折不扣的作者电影。”“导演作品的完成度很高，剧情发展和翻转也都颇具想象，很期待他的新作会给观众带来怎么样的惊喜。”











张震减重张钧甯剪发

颠覆形象为影片贡献精彩表演

有高质量、高完成度的《目击者之追凶》在前，程伟豪在打磨最新力作《缉魂》的过程中，自然也吸引到了与他一样追求品质的演员加盟。《缉魂》的男主角由国际知名演员张震出演，女主角则由知性实力演员张钧甯出演。此外，《缉魂》的阵容还包括孙安可、李铭顺、张柏嘉等在内的实力派演员。演员们强强联手不遗余力地为影片贡献精彩表演，甚至不惜“牺牲”自己过去的形象。







阿爆单人





为贴近真实癌症患者的形象，张震则把头发剃光，并在开拍前减重12公斤，以呈现人物消瘦状态；而张钧甯为了使女刑警英姿飒爽的干练形象更饱满，更是剪掉了一头长发，出道十七年首次以短发形象示人。演员们对形象的颠覆，更让影迷们对于即将上映的《缉魂》充满期待。





犯罪悬疑电影《缉魂》根据江波小说《移魂有术》改编。







导演照

编辑：甄甏甏