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"新神榜:哪吒重生"发布角色预告

新哪吒李云祥战力惊人 形象设定尽显国潮感

2020-12-08 11:30:30 来源：Mtime时光网

《新神榜：哪吒重生》发布“新哪吒”李云祥角色预告，李云祥与哪吒元神合二为一。
　　时光网讯　成人新国漫电影《新神榜：哪吒重生》发布“新哪吒”李云祥角色预告，李云祥与哪吒元神合二为一，全面开启战斗模式，更多高燃动作场面曝光，引领观众开启2021年春节档热血之旅。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一全国上映。


李云祥与哪吒元神并肩作战

 “新哪吒”形象设定尽显国潮感 

　　《新神榜：哪吒重生》讲述封神之战3000年后哪吒元神重生成为机车青年李云祥，与卷土重来的龙族等仇家再决生死的热血故事。新曝光的角色预告中，李云祥的热血宣言：“不想认命，那就拼了这条命”，尽显角色的火爆属性与一身傲骨。

　　其与哪吒元神合二为一后更是战斗力惊人，在与龙王三太子的交锋中蓄势待发，值得期待。此次预告中曝光了李云祥与面具人交手的镜头，全新角色的神秘身份扑朔迷离，引人好奇。


李云祥与哪吒元神合二为一

　　此次，“新哪吒”李云祥的形象完全颠覆了外界对哪吒的既有印象，彰显出传统与现代结合的新国潮气质。其外形既有源自传统哪吒的五官，亦通过机车与铠甲设计展现出现代年轻人的潮酷不羁，而这跟哪吒的精神内核可谓是一脉相承。

　　导演赵霁表示，“李云祥是一个性格叛逆的机车青年，他不愿意去走别人替他安排好的路，他希望去做自己想做的事情和自己认为对的事情。”观众不妨期待“新哪吒”李云祥在春节档带来不一样的爽燃战斗。


哪吒元神在李云祥遇险时觉醒

追光动画新封神宇宙开启
 
　　《新神榜：哪吒重生》不仅塑造出“新哪吒”李云祥的新颖形象，对《封神演义》原始神话文本亦有脑洞大开的颠覆演绎，其中就包括对哪吒“重生”进行了全新解读：哪吒自刎后，他的一缕魂魄世世轮回，在封神大战后3000年后重生成为热血机车青年李云祥。角色预告最后的“我是哪吒”，昭示出李云祥对身为哪吒的认同感，让人对他怎样与哪吒元神合二为一、又将如何迎接哪吒的命运挑战充满遐想。


新哪吒李云祥爱好机车

　　在封神榜重排的世界观概念设定下，《封神演义》“众神”将陆续加入到“新神榜”世界当中，与“新哪吒”李云祥一起揭开全新的封神之战。据悉，三太子、龙王、面具人等角色的预告也将于近期发布，令人越发期待这部《新神榜：哪吒重生》在2021年春节档正式开启追光动画新封神宇宙。


新哪吒李云祥战力爆表

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 新神榜：哪吒重生 预告片
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