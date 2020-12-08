全面溯源

挖掘蛇眼复杂背景

活动现场，《特种部队：蛇眼起源》众主创开启问答环节，片中饰演“哈德大师”的伊科·乌艾斯向“蛇眼”亨利·戈尔丁发问，希望他可以向粉丝介绍这部新片的独特看点。戈尔丁坦言：“《特种部队：蛇眼起源》全面挖掘了蛇眼这个角色的起源，你将会看到他的缺点，看到他犯下的错误，同时也会见证到他为一些你想象不到的过失而拼尽全力弥补。





影片也呈现了兄弟之间的情感纽带，你能跟随角色一起，体会到创建一个团队、扫清各种障碍的那种激动之情。你还可以看到一些超级酷炫的打斗场面，这些动作戏都是我们吃尽苦头、严格训练后展示出来的，它们绝对是非凡的！”





实际上，尽管在2009年的《特种部队:眼镜蛇的崛起》和2013年的《特种部队2：全面反击》同系列两部电影中“蛇眼”都是重要角色，但他并不是这两部电影中的核心，因此他的背景故事和人物动机也没有在影片中得到深入展现，而系列中的最新力作《特种部队：蛇眼起源》将是观众了解这一角色的最佳机会。





与此同时，新片还将深入探讨“蛇眼”与安德鲁·浩二饰演的“白幽灵”的关系，片中更多剧情及角色关系也引发了粉丝的强烈期待。

打斗加倍

动作戏成核心驱动

活动中，拉里·哈马也直言精彩的武术动作将成为《特种部队：蛇眼起源》从“特种部队”系列电影前作中脱颖而出的关键。作为角色创始人，拉里·哈马堪称全世界最熟悉“蛇眼”的人，他曾创作多部“特种部队”系列漫画。“片中动作场面将成为整个故事的中心，而在其他系列电影中，它们是次要的。





电影动用了很多交通工具，拍摄了大量爆炸场面，将会为观众们创造一场密集高能的打斗体验。所有的冲突与打斗，全都是与角色紧密相关的，而角色恰恰是观众首要关心的。我认为这是最值得观众期待的事情。”

据悉，《特种部队：蛇眼起源》电影中彼得·门萨将扮演“盲眼宗师”，乌苏拉·科尔维罗扮演“男爵夫人”，萨玛拉·维文扮演“红发女斯嘉丽”，而安部春香（Haruka Abe）、平岳大和史蒂文·艾瑞克等人的角色尚未公开，颇具悬念。影片目前定档将于2021年10月22日北美上映。

亨利·戈尔丁透露影片将全面挖掘“蛇眼”这个角色的神秘背景，令观众见证其复杂魅力。拉里·哈马则重点谈论了影片的动作场面，称影片“将会为观众们创造一场密集高能的打斗体验”。影片现已定档2021年10月22日北美上映。