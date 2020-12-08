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《特种部队：蛇眼起源》亮相巴西漫展

首揭角色起源打戏加倍 亨利戈尔丁线上露面

2020-12-08 17:00:07 来源：Mtime时光网

亨利·戈尔丁等主创，亮相新片《特种部队：蛇眼起源》的巴西漫展活动。
　　时光网讯　 日前，由美国派拉蒙影片公司出品的电影《特种部队：蛇眼起源》亮相2020巴西漫展（CCXP）。片中“蛇眼”扮演者亨利·戈尔丁与角色创始人拉里·哈马连线参与座谈会，并为广大粉丝及观众首度揭露影片面纱。

　　亨利·戈尔丁透露影片将全面挖掘“蛇眼”这个角色的神秘背景，令观众见证其复杂魅力。拉里·哈马则重点谈论了影片的动作场面，称影片“将会为观众们创造一场密集高能的打斗体验”。影片现已定档2021年10月22日北美上映。
 
全面溯源 
挖掘蛇眼复杂背景
 
　　活动现场，《特种部队：蛇眼起源》众主创开启问答环节，片中饰演“哈德大师”的伊科·乌艾斯向“蛇眼”亨利·戈尔丁发问，希望他可以向粉丝介绍这部新片的独特看点。戈尔丁坦言：“《特种部队：蛇眼起源》全面挖掘了蛇眼这个角色的起源，你将会看到他的缺点，看到他犯下的错误，同时也会见证到他为一些你想象不到的过失而拼尽全力弥补。

　　影片也呈现了兄弟之间的情感纽带，你能跟随角色一起，体会到创建一个团队、扫清各种障碍的那种激动之情。你还可以看到一些超级酷炫的打斗场面，这些动作戏都是我们吃尽苦头、严格训练后展示出来的，它们绝对是非凡的！”

　　实际上，尽管在2009年的《特种部队:眼镜蛇的崛起》和2013年的《特种部队2：全面反击》同系列两部电影中“蛇眼”都是重要角色，但他并不是这两部电影中的核心，因此他的背景故事和人物动机也没有在影片中得到深入展现，而系列中的最新力作《特种部队：蛇眼起源》将是观众了解这一角色的最佳机会。

　　与此同时，新片还将深入探讨“蛇眼”与安德鲁·浩二饰演的“白幽灵”的关系，片中更多剧情及角色关系也引发了粉丝的强烈期待。
 
打斗加倍 
动作戏成核心驱动
 
　　活动中，拉里·哈马也直言精彩的武术动作将成为《特种部队：蛇眼起源》从“特种部队”系列电影前作中脱颖而出的关键。作为角色创始人，拉里·哈马堪称全世界最熟悉“蛇眼”的人，他曾创作多部“特种部队”系列漫画。“片中动作场面将成为整个故事的中心，而在其他系列电影中，它们是次要的。

　　电影动用了很多交通工具，拍摄了大量爆炸场面，将会为观众们创造一场密集高能的打斗体验。所有的冲突与打斗，全都是与角色紧密相关的，而角色恰恰是观众首要关心的。我认为这是最值得观众期待的事情。”
 
　　据悉，《特种部队：蛇眼起源》电影中彼得·门萨将扮演“盲眼宗师”，乌苏拉·科尔维罗扮演“男爵夫人”，萨玛拉·维文扮演“红发女斯嘉丽”，而安部春香（Haruka Abe）、平岳大和史蒂文·艾瑞克等人的角色尚未公开，颇具悬念。影片目前定档将于2021年10月22日北美上映。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 特种部队 蛇眼起源 访谈 巴西漫展
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