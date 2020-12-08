同时，当天发布会首次曝光了“皂滑弄人”版预告片，电影《人潮汹涌》是在牛年春节送给大家的一份特别礼物，希望能为每一个在2020年奋勇向前的人送上一个温暖的出口。

电影《人潮汹涌》讲述了冷酷杀手周全（刘德华 饰）和落魄龙套陈小萌（肖央 饰），在一次意外中交换了彼此的身份，从而引出一系列阴差阳错的幽默故事，将于2021年大年初一上映。











经典再现！《笨小孩》《老男孩》金曲串烧

饶晓志肖央万茜“吐槽”刘德华





发布会开场四位主创演唱《笨小孩》和《老男孩》登台，被老天偏爱的“笨小孩”遇上被梦想眷顾的“老男孩”，脍炙人口的金曲掀起阵阵高潮。无论你是无名之辈还是在乘风破浪，只要勇敢向前，就是岁月无法风干理想的“老男孩”，也会是被老天偏爱的“笨小孩”。





作为2021年春节档上映的影片，发布会现场张灯结彩喜庆红火，主创更是直接在现场包起了牛角饺子送给大家，看到专程为自己准备的素馅，刘德华打趣道：“我是吃素，但是《人潮汹涌》不是吃素的，大年初一这部电影不是吃素的。“











尽管此次见面是四位主创拍摄后首次相聚，然而“和乐融融”的场面没维持多久，主创们就开始了“毫不留情”的疯狂“吐槽”。饶晓志导演直指万茜“不务正业”：没想到她在唱歌跳舞上也这么出色；





刘德华和肖央则表示导演饶晓志“虚伪”：看起来很温柔，但拍起戏来格外追求真实；肖央现场爆料：“有一场戏拍了12条，华哥足足扇了我36个耳光。”刘德华笑称打的“手疼”，肖央则直言拍完整个人懵了，由此也可见肖央的敬业，以及每一位主创都对这部电影倾注了满满的心血。











轮到“吐槽”刘德华时，主创“火药加倍”，直接瞄准刘德华“痛处”疯狂出击：肖央开玩笑表示“华哥年龄大”，调侃道：“华哥打耳光特别有劲”。玩笑过后他坦言：“华哥是真正的不老男神，他一直以来都是我的榜样。”





万茜则直言华哥“人前人后两幅面孔”，因为他永远是最自律地，看着剧组其他人在发胖；轮到肖央，三位主创突然“心慈手软”起来，纷纷给予不久前错失影帝的肖央温暖的拥抱鼓励。刘德华更是借用戏中的台词称赞肖央的表演“很通透”，万茜则送上暖心鼓励：“你永远是最棒的。”











皂滑弄人！从天王巨星到喜剧锦鲤

万茜喊话贾玲表示与刘德华有感情戏

当天活动现场发布一支全新预告片，将刘德华、肖央演员本身与影片中的角色巧妙关联，看似是天王巨星与喜剧锦鲤上演的“皂滑弄人”，实则讲述了二人饰演角色阴差阳错互换人生后，人生的轨迹也朝着不可预料的方向奔去。





戏里戏外妙趣横生。预告片中万茜也惊喜亮相，一句“忘掉自己，应该会让你更容易扮演别人吧，”更给予影片故事无限的想象空间。“如果演员不再刻意寻找安全感，真正的创作力就会充满空间。”刘德华也表示这句台词让作为演员的他深感共鸣。











谈到此次合作，几位主创都表示非常愉快和舒服。万茜表示能和华哥合作特别激动，她还现场叉腰俏皮喊话贾玲“贾玲，我知道你很喜欢华哥，但我跟你说，我和华哥这次有感情戏哦”，着实把“骄傲”写在了脸上。近期众多明星在线追星刘德华成为热门话题，肖央表示自己也是其中之一，对于此次合作，肖央自称超乎想象：“小时候如果有算命的跟我说，你以后会跟刘德华一起拍电影。











我肯定会骂他，你这个骗子就说想要多少钱吧？”对此刘德华听后调侃道：“你是没想到我会红这么久吧。”除此之外，饶晓志导演透露为了邀请华哥参演，他特地去了刘德华主演的电影首映礼，助力影片的同时私心询问华哥“有没有看《人潮汹涌》的剧本”，可谓是诚意十足。对于参与影片刘德华开心地表示：“接演这部电影是我一个特别正确的决定，和大家在一起很舒服很幸福。”











深情分享！回顾2020年的感悟得失

主创动情诠释心中的人潮汹涌





2020年是非同寻常的一年，面对生活的不如意很多人都在坚持，用自己的行动诠释着“再烂的人生也要活出个样子”。发布会现场也播放了一支素人短片，聚焦身边普通人，展现了他们在生活中奋勇向前的样子。谈到2020年的感受，导演饶晓志动情分享道：“2020年我和大家一样，内心会有憋屈，有不确定，不知道如何释放，很想找到一个出口。











所以特别希望《人潮汹涌》能给大家一个温暖的拥抱。”肖央则表示：“2020年自己感觉到了坚韧，看到了勇敢。”万茜则谈到这一年的特殊经历给了自己很大的成长，也对自己的表演有很大帮助。刘德华透露这一年让自己有了不一样的感受：“这一年放慢了节奏，有了更多的时间陪伴照顾家人，也挺好的，笑一笑2020年就过去了。”





发布会现场四位主创参与创作了一幅沙画，沙画上原本空无一人的影厅里，四位主创每人抓起一把沙子为每一个座位画上观众，寓意着希望电影院能汇聚越来越多的人，再次形成电影院里人潮汹涌的画面。“人潮汹涌”四个字蕴含着更丰富的情感和意义。





对此导演饶晓志解读道：“我拍的都是关注人的电影，人的概念体现比较充分，在时代的洪流里，不管是无名之辈也好，平凡也好，独特也好，或许奋勇向前，或许低落，都是对人潮汹涌的一个诠释。”肖央则表示：“本来这对我来说是一个中性词，但拍完电影后这个词变成了我向往的词。





它很珍贵，需要珍惜需要维护。”万茜从感恩的角度来分享：“茫茫人海中不知道谁会遇到谁，能够走到一起就是缘分，所以想说人潮汹涌感谢遇见你。”最后刘德华深情讲述：“本来是我们四个人在一起拍摄的这部电影，但大年初一后人潮汹涌就是我们。“