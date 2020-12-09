华纳的17部电影院线和流媒体同时上映策略，冲击了票房分红的财务策略。











《纽约时报》报道指出，由于《神奇女侠1984》同时登陆院线和流媒体，北美院线票房必然下降，而明星和导演和电影公司的合同一般都包括票房分红。票房下降，分红显然会下降甚至不会有了，于是华纳和母公司AT&T给予了盖尔·加朵、导演派蒂·杰金斯、克里斯·派恩等每人1000万美元左右的补偿。











上周华纳传媒做出2021年17部电影同时上院线和流媒体决策时，只提前大概90分钟通知包括明星、经纪公司和制作人在内的合作伙伴，让他们来不及反应。据《纽约时报》报道，这些大明星的经纪公司相当不爽。他们的主要抱怨是，盖尔·加朵拿到了1000万美元补偿，我们的补偿呢？













《沙丘》剧照





MoffettNathanson媒体研究公司的创始人迈克尔·纳森森告诉《纽约时报》：“华纳长期以来一直被誉为电影人之家，这是他们的竞争优势，但这一举动显然疏远了这些创作人才，这些导演和明星可不是你随意可以替换的工程师。”





华纳传媒一直强调，这项革命性举措是为了服务粉丝，让他们能在新冠疫情得不到控制的情况下，能在家里安全欣赏这些作品。





但这项决策并没有和明星、制作人和经纪公司事先商讨，必然引发很多连锁反应。估计接下来一段时间，华纳要和这些公司好好谈谈了。据好莱坞专业媒体报道，现在华纳兄弟的托比·艾默里奇忙着安抚2022年上映的华纳电影导演和明星，保证他们的收益不会受到影响（2022年的华纳电影暂时不会实行混合发行模式）。





《身在高地》剧照









并非所有演员和导演都反对流媒体，很多人都在为Netflix拍电影。但是华纳的这个混合发行模式有基本财务问题：如果大片厂不再试图使每部电影的票房最大化，而是转向混合模式，一部电影的商业成功究竟取决于电影票房还是流媒体订阅量？明星和导演的片酬和分红又该如何计算？









好莱坞电影公司如何支付大明星、导演和制片人的报酬很复杂，电影合同是逐个电影谈判的，每个人都是谈判达成的。一般包含两个部分：事先支付的片酬，另外就是对票房的期待（相当于赌博）。院线上映后票房过了某个点，明星和制片人能得到分红，现在混合发行模式，让分红成为不可能的事。





这是个不错的激励机制，促使电影人拍出更好的作品，赢得更多的院线票房，但这样的日子现在快要结束了吗？