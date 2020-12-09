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华纳的流媒体战略让大明星们也不爽了

威尔史密斯、基努里维斯经纪公司索要补偿

2020-12-09 09:23:21 来源：Mtime时光网

华纳的17部电影院线和流媒体同时上映策略，冲击了票房分红的财务策略。


　　时光网讯 华纳震惊好莱坞的操作：2021年17部电影院线和流媒体同日上线，不仅惹了《信条》导演克里斯托弗·诺兰《沙丘》导演丹尼斯·维伦纽瓦和合作方传奇影业。威尔·史密斯基努·里维斯玛歌特·罗比丹泽尔·华盛顿等明星也不爽了，因为《神奇女侠1984》这样操作时，补偿了盖尔·加朵1000万美元，但这些大明星并没得到补偿。

　　《纽约时报》报道指出，由于《神奇女侠1984》同时登陆院线和流媒体，北美院线票房必然下降，而明星和导演和电影公司的合同一般都包括票房分红。票房下降，分红显然会下降甚至不会有了，于是华纳和母公司AT&T给予了盖尔·加朵、导演派蒂·杰金斯、克里斯·派恩等每人1000万美元左右的补偿。



　　上周华纳传媒做出2021年17部电影同时上院线和流媒体决策时，只提前大概90分钟通知包括明星、经纪公司和制作人在内的合作伙伴，让他们来不及反应。据《纽约时报》报道，这些大明星的经纪公司相当不爽。他们的主要抱怨是，盖尔·加朵拿到了1000万美元补偿，我们的补偿呢？


　　有时候，大明星会降低片酬来接拍一些电影，然后通过电影院线上映后的票房分红获得收益，当然经纪公司也会从中抽成。新模式实行后，这些明星主演的《黑客帝国4》《X特遣队：全员集结》《沙丘》等片，不仅北美票房会必然下降，全球票房也会受冲击，票房分红会大降甚至会消失。

《沙丘》剧照

　　MoffettNathanson媒体研究公司的创始人迈克尔·纳森森告诉《纽约时报》：“华纳长期以来一直被誉为电影人之家，这是他们的竞争优势，但这一举动显然疏远了这些创作人才，这些导演和明星可不是你随意可以替换的工程师。”

　　华纳传媒一直强调，这项革命性举措是为了服务粉丝，让他们能在新冠疫情得不到控制的情况下，能在家里安全欣赏这些作品。

　　但这项决策并没有和明星、制作人和经纪公司事先商讨，必然引发很多连锁反应。估计接下来一段时间，华纳要和这些公司好好谈谈了。据好莱坞专业媒体报道，现在华纳兄弟的托比·艾默里奇忙着安抚2022年上映的华纳电影导演和明星，保证他们的收益不会受到影响（2022年的华纳电影暂时不会实行混合发行模式）。

《身在高地》剧照

      《身在高地》的导演朱浩伟对外媒表示，当初就是因为看中华纳对电影人和影院体验的尊重才选择他们，但没想到折腾了半天这部歌舞片还是要流媒体和院线同日上映，让他们很失望。虽然华纳保证在美国以外这些电影只上院线，但大家都心知肚明：HBO Max一上线，高清盗版就会铺天盖地，美国之外的院线票房怎么可能不受影响？

　　并非所有演员和导演都反对流媒体，很多人都在为Netflix拍电影。但是华纳的这个混合发行模式有基本财务问题：如果大片厂不再试图使每部电影的票房最大化，而是转向混合模式，一部电影的商业成功究竟取决于电影票房还是流媒体订阅量？明星和导演的片酬和分红又该如何计算？

威尔·史密斯2021年有《国王理查德》

　　好莱坞电影公司如何支付大明星、导演和制片人的报酬很复杂，电影合同是逐个电影谈判的，每个人都是谈判达成的。一般包含两个部分：事先支付的片酬，另外就是对票房的期待（相当于赌博）。院线上映后票房过了某个点，明星和制片人能得到分红，现在混合发行模式，让分红成为不可能的事。

　　这是个不错的激励机制，促使电影人拍出更好的作品，赢得更多的院线票房，但这样的日子现在快要结束了吗？

   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 华纳 流媒体 HBOMax 威尔史密斯 基努里维斯 盖尔加朵 神奇女侠1984
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