共有10部修复版国产经典影片将通过“新中国新农村”、“保家卫国”、“名家名作”和“上官云珠百年诞辰纪念”四个单元与观众见面。

时光网讯 12月10日—30日，全国艺术电影放映联盟将在北京、上海、重庆、南京、杭州、济南、长沙、广州、厦门、遵义、安溪等11个城市举办“珍藏：中国经典影片展映”，共有10部修复版国产经典影片将通过“新中国新农村”、“保家卫国”、“名家名作”和“上官云珠百年诞辰纪念”四个单元与观众见面。





“珍藏：中国经典影片展映”是“2020重燃·艺术之光”优秀国产艺术影片放映计划的重要组成部分，该计划获得了国家电影专项资金支持。此前，全国艺联已经连续两年举办“艺术新作·冬暖主题影展”。从今年起，由中国电影资料馆珍藏和修复的经典影片也将加入到全国艺联的主题展映中。





“新中国新农村”记录新中国农村旧貌换新颜









“保家卫国”致敬英雄









“名家名作”引领观众重温经典









上官云珠百年诞辰纪念放映





编辑：羊羊