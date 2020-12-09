时光网讯 12月10日—30日，全国艺术电影放映联盟将在北京、上海、重庆、南京、杭州、济南、长沙、广州、厦门、遵义、安溪等11个城市举办“珍藏：中国经典影片展映”，共有10部修复版国产经典影片将通过“新中国新农村”、“保家卫国”、“名家名作”和“上官云珠百年诞辰纪念”四个单元与观众见面。
“珍藏：中国经典影片展映”是“2020重燃·艺术之光”优秀国产艺术影片放映计划的重要组成部分，该计划获得了国家电影专项资金支持。此前，全国艺联已经连续两年举办“艺术新作·冬暖主题影展”。从今年起，由中国电影资料馆珍藏和修复的经典影片也将加入到全国艺联的主题展映中。
“新中国新农村”记录新中国农村旧貌换新颜
今年是我国脱贫攻坚战的决胜年和全面建成小康社会的关键年。七十年来，中国农村发生了翻天覆地的变化，电影也成为见证这段历史重要的艺术载体。从本次影展推出的《枯木逢春》
、《五朵金花》
、《李双双》
、《锦上添花》
等杰作中，观众可以充分感受时代巨变和人民崭新的精神面貌。格外特殊的是《枯木逢春》，反映了建国后在毛主席的指挥下，党和人民政府带领医务工作者帮助血吸虫疫区的农民“送瘟神”的故事，与当下全国众志成城、打赢疫情防控人民战争的时代主题形成了微妙的契合。
“保家卫国”致敬英雄
为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，全国艺联特别选择了两部反映抗美援朝历史的经典影片《上甘岭》和《英雄儿女》
，以此向英雄的中国人民志愿军、向伟大的抗美援朝精神致敬。《上甘岭》
充满了昂扬的革命英雄主义精神和乐观主义精神，而《英雄儿女》中男主角王成面向敌人喊出“为了胜利，向我开炮”的一幕亦成为中国电影作品中不朽的瞬间。值得一提的是，国庆节期间，央视频推出了委托中国电影资料馆修复的《上甘岭》片段，网络上大量留言希望本片能够进行全片修复和复映。本次影展放映的版本正是由中国电影资料馆于10月19日完成的4K最新数字修复版，这也是目前观众能看到的质量最佳的版本。
“名家名作”引领观众重温经典
文化是国家民族的灵魂，经典文学作品尤其是当中的不朽瑰宝。本次影展为影迷朋友们挑选了由文学巨匠鲁迅和老舍先生作品改编的电影《祝福》
和《龙须沟》
。其中，《龙须沟》是表演大师于是之最具代表性的作品之一，问世之后经久不衰。由桑弧导演的《祝福》则是由中国电影资料馆在新冠疫情爆发期间完成的最新4K修复版，入围了2020年戛纳“经典单元”，标志着中国电影修复技术达到了世界先进水平。
上官云珠百年诞辰纪念放映
在2020年迎来百年诞辰的，除了影迷所熟知的电影大师费里尼、侯麦，还有我国著名电影表演艺术家上官云珠女士。作为著名电影演员，上官云珠一生留下了许多鲜明动人的艺术形象。其代表作《乌鸦与麻雀》
、《早春二月》
至今看来仍然具有极高艺术意趣和观赏价值，同时她也在“新中国新农村”单元影片《枯木逢春》中奉献了精彩的表演。
编辑：羊羊