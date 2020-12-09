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迪士尼"心灵奇旅"发布暖心设定特辑

"心朋友"治愈之旅 打造唯美"生之来处"

2020-12-09 11:43:05 来源：Mtime时光网

《心灵奇旅》发布设定特辑，介绍了乔伊·高纳和二十二这两位“心”朋友，更让观众窥见神奇绚烂的“生之来处”。
　　时光网讯　由中影发行，迪士尼·皮克斯动画工作室荣誉出品的《心灵奇旅》今日发布设定特辑，不仅介绍乔伊·高纳和二十二这两位“心”朋友，更让观众进一步窥见神奇绚烂的“生之来处”。本片由两度奥斯卡获奖导演彼特·道格特《寻梦环游记》原班人马打造，将于12月25日内地上映。

想象无限 打造唯美“生之来处”

预告

　　如果有个地方能改变命运，你是否愿意一键重启人生？热爱生活的纽约音乐老师乔伊·高纳因为阴差阳错来到“生之来处”，所有新生灵魂在前往地球之前学习成长的神奇世界。

　　这里充满妙想天开的规则和设定，全方位揭秘我们个性特质的由来。不仅有赋予性格的心灵学院、让新生心灵探索兴趣的一切殿堂，更有跨越2D和3D界限的心灵督导员。这里同样是叹为观止的视觉飨宴，皮克斯为生之来处特别打造了特殊的柔软质感，并为这里的一切赋予淡雅柔和的色调，与这个世界的梦幻缥缈相得益彰。

意外组队 “心朋友”治愈冒险

乔伊人物介绍

　　特辑中，电影的两位主角进一步展示各自迥异的性格。乔伊·高纳由奥斯卡影帝杰米·福克斯献声，他笃信自己成为钢琴演奏家的梦想，独自一人住在皇后区的公寓里，就算与人交往，大部分时间也在谈论爵士乐。然而，正当他要迎来实现梦想的宝贵机遇时，却因为一次意外，阴差阳错地来到了梦幻缥缈的“生之来处”。
 

二十二人物介绍

　　在这里，他遇到了早熟的新生心灵“二十二”。与其他新的心灵不同，二十二虽然获得了灵活的头脑和偶尔喜怒无常的性格，却始终对地球上的一切不感兴趣，找不到前往地球必须的“火花”。虽然这正合二十二的心意，但作为二十二最新导师，乔伊必须让她找到目标，才能有机会重返地球，实现他的音乐梦想。乔伊能说服她吗?

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 心灵奇旅 设定特辑 迪士尼 皮克斯
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