张艾嘉、李少红、陈冲共同执导的女性电影《世间有她》今日官宣阵容，周迅、易烊千玺与郑秀文等人共同主演。

时光网讯 今日，由张艾嘉、李少红、陈冲三位顶尖华语女性导演执导，著名女性电影人董文洁担任总出品人的电影《世间有她》进行了全阵容官宣，并发布了主创全阵容海报，宣布影片将于2021年公映。影片阵容可谓豪华——周迅、易烊千玺、郑秀文领衔主演，许娣、冯德伦、白客、黄米依、鲍起静主演，朱雅芬、巴图特别出演。明星戏骨加金牌女性导演组成的豪华阵容引人期待。



导演张艾嘉





豪华阵容引爆期待





作为一部全部由女性电影人创作完成的高话题度电影，《世间有她》将视线聚焦在2020年。影片汇聚了三位最具实力的华语女导演。其中，演、导双优的张艾嘉导演执导的电影《最爱》、《心动》等曾获香港电影金像奖等多个奖项；身为中国电影导演协会会长的李少红导演执导的《红粉》、《妈阁是座城》等作品是不可多得的佳作，少红导演也因影片《红粉》荣获柏林电影节杰出个人成就银熊奖；







导演李少红





而作为奥斯卡终身评委、好莱坞编剧家协会会员的陈冲导演不仅多次担任各大国际电影节评委，她执导的电影《天浴》等也曾获台湾电影金马奖最佳影片、最佳导演等多项殊荣。三位优秀女性导演首次合作，无疑是影片最可靠的质量保证。据悉，早前官宣的俞飞鸿导演由于档期原因不再执导《世间有她》，出品方向飞鸿导演的支持和付出表达由衷的敬意和感谢。







导演陈冲

演员阵容上，电影《世间有她》由首位华语电影三大奖满贯影后周迅、金像和百花奖最佳新人奖得主优秀青年演员易烊千玺、亚洲天后实力派偶像明星演员郑秀文在三个故事中分别领衔主演，他们与主演许娣、冯德伦、白客、黄米依、鲍起静默契搭档合作，将特殊时期下被压力裹挟、身处困境的普通人演绎得真切、出彩。





此外，影片还邀请到了91岁的著名钢琴演奏家、教育家、钢琴大师郎朗的恩师朱雅芬老师和“星二代”巴图特别出演，为本片共同奉献了精彩绝伦的表演。



领衔主演周迅





影片不仅汇聚演技与人气兼具的魅力演员和横跨老、中、青三代的优秀演员联袂探讨“爱与生命”等高热议度主题，连许久未以演员身份出现的男神冯德伦也愿意为“她”挺身而出，阵容之豪华在华语女性电影史上可谓前所未有。





一部影片全部由女性电影人操盘，并同时聚集三位顶级女性导演和如此之多的实力派与人气演员，电影《世间有她》官宣伊始就引发了业内外的关注。影片全新的创作模式、崭新的创作理念，不仅重新定义了女性电影，更有望打破华语女性电影的天花板，重新定义女性电影的市场维度。





领衔主演易烊千玺





主创亲书金句“给她力量”





《世间有她》主创全阵容海报也于今日发布。11张海报保持统一的设计风格，整体色调呈现出独特的光影质感，大气的构图上一抹亮色金句夺人眼目——每一张海报上的暖心话语，分别由主创本人亲手写就：“心存信念，抵挡万千”，“生活没有答案，也不需要答案”，“你比你想象中更坚强”……





每位主创的脸上满满都是故事，表情、眼神充满情感张力，每位主创身后，窗外居民楼的万家灯火如同点点星光，饱含人世间的烟火气和家的温暖感，在为观众带来温情和力量的同时，也透露出影片的视听焦点就在这千家万户普通人的生活和情感。《世间有她》全阵容海报为2020年末送上了一抹冬日暖阳，影片的立意与力量，跃然而出。



领衔主演郑秀文





聚焦2020 引发思考与共鸣





《世间有她》的故事背景设定在2020年：一场突如其来的灾难，打乱了所有人的生活。当工作面临失业，当家庭分崩离析，当爱人分隔两地，当死亡悄然逼近，当平静的生活突然遭遇毫无征兆的变故，这时候的女性会怎样应对？男性在女性的生命和成长中又担当起怎样至关重要无法替代的作用？





张艾嘉、李少红、陈冲三位导演用各自独特的女性视角，探索并展现了特殊时期人们在家庭、事业、爱情中的困境与挣扎，用最细腻的视听语言带给观众深层次的思考与启发。影片将镜头对准充满烟火气的平凡生活，通过几对人物的情感和故事映射出社会中万千普通人在2020年的生存现状，值得全社会体悟与思考，也必将引起观众的共鸣与共情。





电影《世间有她》由亚太未来影视（青岛）有限公司、北京聚合影联文化传媒有限公司、时尚芭莎等头部公司联合出品，计划于2021年与观众见面。

主演许娣





主演冯德伦





主演白客





主演黄米依







主演鲍起静







《世间有她 》 海报

编辑：甄甏甏