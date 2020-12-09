网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"星战"男主主演电影版"合金装备"

溜粉十年终有回响 P图大神发自制海报

2020-12-09 12:33:56 来源：Mtime时光网

真人版《合金装备》来了！
　　时光网讯　据外媒《好莱坞报道者》报道，由索尼哥伦比亚影业出品，根据知名动作游戏《合金装备》（Metal Gear Solid 又译：《潜龙谍影》）改编的全新电影近日提上日程，好莱坞男星奥斯卡·伊萨克或将饰演主角——“固蛇”索利德·斯内克，《金刚：骷髅岛》导演乔丹·沃格特-罗伯茨将执导本片。

　　奥斯卡·伊萨克近年在《星球大战》新系列中饰演波·达默龙而为观众所熟悉，他曾因《X战警：天启》、《机械姬》中的表现备受好评，并凭借在HBO迷你剧《黑色乌托邦》获得金球奖。


《合金装备》游戏

　　在去年的一场访谈中，伊萨克就表示过对参演《合金装备》的兴趣，现在看来这一愿景即将成真。而导演乔丹·沃格特-罗伯茨也对《合金装备》电影兴趣满满，有意在保留游戏原设定的基础上，从游戏剧情中汲取精华部分进行改编。

　　影片此次改编的是《合金装备》中“索利德”系列，讲述退役的索利德·斯内克被召回，接受派遣潜入到一所核处理设施，解除叛乱的特种部队武装，进而与他的“孪生兄弟”展开殊死较量。本系列曾在玩家口碑中获得“最佳故事”评价。


BOSSLOGIC大神自制影片概念海报

　　《合金装备》历来给人的感觉是电影与游戏的结合体，游戏制作团队“小岛秀夫工作室”在其中进行了大量的电影化制作和改编。

　　受到诸多灾难、战争、谍战及科幻题材电影的影响，《合金装备》得以形成一种独特的游戏模式，从1987年发售第一款游戏到现在，整个《合金装备》系列已经发行了9个版本，涉猎多个游戏平台，全球销量超4000万套，IGN均分9分以上。其中《合金装备：和平使者》Fami通评分40分（白金殿堂级），是PSP平台历史上首个满分游戏！


奥斯卡·伊萨克将出演索利德·斯内克

　　目前电影的剧本撰写工作已锁定《金刚：骷髅岛》、《大侦探皮卡丘》及《侏罗纪世界》的编剧德里克·康纳利。该片目前处于前期筹备阶段，暂未透露其他具体的拍摄安排，但《合金装备》系列的电影化，确实也值得粉丝们强烈期待！


游戏工作室发布电影化信息

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 合金装备 奥斯卡·伊萨克 星战
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

合金装备

合金装备 ()

-1.0

导演：乔丹·沃格-罗..

主演：奥斯卡·伊萨克

在线播放

奥斯卡·伊萨克

奥斯卡·伊萨克

Oscar Isaac

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

时光早报：《怪物猎人》制片方道歉

"哥斯拉大战金刚"曝海报　"神奇女侠"新预告

早上好！
2

华纳2021年大片将同步影院上线流媒体

史无前例！ 17部电影和档期曝光

7
华纳兄弟宣布其2021年北美上映的全部17部电影将同步登陆..
3

好莱坞跨性别者：埃利奥特·佩吉

从《朱诺》影后提名到诺兰《盗梦空间》

被困在自己无法认同性别的身体中，是很痛苦的事情，愿所..
4

《除暴》大卖，《除暴2》官宣启动

概念海报曝光 吴彦祖王千源有望回归

7
今日影片正式官宣原班人马打造《除暴2》，并曝光概念海..
5

蕾雅赛杜这个MJ街舞模仿秀你给几分？

给时尚杂志拍摄封面间隙小试身手

蕾雅赛杜厉害了！

查看更多