真人版《合金装备》来了！

时光网讯 据外媒《好莱坞报道者》报道，由索尼哥伦比亚影业出品，根据知名动作游戏《合金装备》（Metal Gear Solid 又译：《潜龙谍影》）改编的全新电影近日提上日程，好莱坞男星奥斯卡·伊萨克或将饰演主角——“固蛇”索利德·斯内克，《金刚：骷髅岛》导演乔丹·沃格特-罗伯茨将执导本片。





奥斯卡·伊萨克近年在《星球大战》新系列中饰演波·达默龙而为观众所熟悉，他曾因《X战警：天启》、《机械姬》中的表现备受好评，并凭借在HBO迷你剧《黑色乌托邦》获得金球奖。







《合金装备》游戏





在去年的一场访谈中，伊萨克就表示过对参演《合金装备》的兴趣，现在看来这一愿景即将成真。而导演乔丹·沃格特-罗伯茨也对《合金装备》电影兴趣满满，有意在保留游戏原设定的基础上，从游戏剧情中汲取精华部分进行改编。





影片此次改编的是《合金装备》中“索利德”系列，讲述退役的索利德·斯内克被召回，接受派遣潜入到一所核处理设施，解除叛乱的特种部队武装，进而与他的“孪生兄弟”展开殊死较量。本系列曾在玩家口碑中获得“最佳故事”评价。







BOSSLOGIC大神自制影片概念海报





《合金装备》历来给人的感觉是电影与游戏的结合体，游戏制作团队“小岛秀夫工作室”在其中进行了大量的电影化制作和改编。





受到诸多灾难、战争、谍战及科幻题材电影的影响，《合金装备》得以形成一种独特的游戏模式，从1987年发售第一款游戏到现在，整个《合金装备》系列已经发行了9个版本，涉猎多个游戏平台，全球销量超4000万套，IGN均分9分以上。其中《合金装备：和平使者》Fami通评分40分（白金殿堂级），是PSP平台历史上首个满分游戏！







奥斯卡·伊萨克将出演索利德·斯内克





目前电影的剧本撰写工作已锁定《金刚：骷髅岛》、《大侦探皮卡丘》及《侏罗纪世界》的编剧德里克·康纳利。该片目前处于前期筹备阶段，暂未透露其他具体的拍摄安排，但《合金装备》系列的电影化，确实也值得粉丝们强烈期待！







游戏工作室发布电影化信息

编辑：甄甏甏