《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日发布了“欢乐飞行”版海报，哆啦A梦和大雄一行人回到白垩纪。

时光网讯 即将于12月11日全国公映的动画电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日发布“欢乐飞行”版海报，海报上哆啦A梦和大雄一行人高高飞在远古时代的天空，脚下和远处是种类丰富的许多恐龙，令人对这场白垩纪大冒险充满期待。





今年的《哆啦A梦》剧场版是“哆啦A梦”连载50周年的纪念作品，也是第40部剧场版电影，中文配音由为哆啦A梦TV版动画配音二十余年的配音演员陈美贞倾情献声，日文配音也采用了动画版《哆啦A梦》御用声优班底，情怀满满，带你一秒梦回童年，还邀请了超人气演员木村拓哉、渡边直美参与配音，可谓阵容豪华。







《哆啦A梦：大雄的新恐龙》“欢乐飞行”海报 《哆啦A梦：大雄的新恐龙》“欢乐飞行”海报

影片于上周末举行全国千场超前点映，有粉丝到场应援，收获不俗口碑反响，感人片段更是看哭许多观众。





大雄长大了！

全新的白垩纪冒险之旅





在《哆啦A梦：大雄的新恐龙》今日曝光的“欢乐飞行”版海报中，哆啦A梦和大雄一行人带着从时光包袱中孵化出的超萌双生恐龙回到白垩纪，利用竹蜻蜓高高飞行在天空中，他们脚下和远处天空中是各种恐龙。







大雄鼓励恐龙小啾





《哆啦A梦：大雄的新恐龙》的片名和题材致敬了1980年的第一部剧场版《哆啦A梦：大雄的恐龙》，但剧情是完全创新的故事，凶猛的食肉恐龙、分不清是敌是友的神秘猿人使得这场远古时代的冒险困难重重。此外，大家所熟悉的霸王龙、甲龙等经典恐龙形象也将在影片中以3D形象出现，逼真还原白垩纪更值得大家期待！





本次剧场版的一大亮点就是大雄的成长与蜕变，在照顾小恐龙的过程中，大雄学会了依靠自己的能力去解决问题，不再一切依赖哆啦A梦的神奇道具，变得更加独立、勇敢、坚强。全新的冒险让大雄收获了成长，在意识到自己的不足时，不气馁，努力变得更强，他和小伙们究竟能否顺利的帮助小恐龙找到同伴，并且挽救进入灭绝倒计时的恐龙们呢？让我们拭目以待。







大雄和哆啦A梦





满满童年情怀！

全国千场超前点映高评分





电影《哆啦A梦：大雄的新恐龙》上周末进行全国千场超前点映，提前在影院与观众见面，收获不俗口碑。今年的剧场版自点映售票开启就受到观众们的热切关注，大家纷纷抢票观影，影票一票难求，许多观众没能购票观影，只能等到电影正式上映才能一睹为快。





该片的中文配音由为哆啦A梦TV版动画配音二十余年的配音演员陈美贞倾情献声，许多观众表示：“这是我们记忆中最熟悉的哆啦A梦声音，一开口就让人秒回童年。”







大雄努力翻单杠





到场带孩子观影的家长观众认为：“哆啦A梦是伴随着我们成长的作品，也希望能陪孩子一起看，能让孩子在电影中收获成长，是非常不错的观影选择。”还有观众称电影非常戳中泪点：“今年的哆啦A梦好好哭啊，看得热泪盈眶”、“催泪，友情神片，全程哭了三次”。





今年的《哆啦A梦》剧场版是“哆啦A梦”连载50周年的纪念作品，也是第40部剧场版电影，对于“哆啦A梦”系列意义非凡，观影现场还有粉丝为“哆啦A梦50周年”应援，不仅携带哆啦A梦周边玩偶、身穿应援服装到场观影，更是在影后的交流环节合唱哆啦A梦经典主题曲，满满童年情怀。





哆啦A梦粉丝带玩偶观影





恐龙小啾





恐龙小啾救大雄





母子接受哆啦A梦观影采访

编辑：甄甏甏