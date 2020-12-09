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"猎杀T34"坦克肉搏版预告热血燃炸

俄罗斯"战狼"出击 3D坦克大战现二战传奇

2020-12-09 15:17:41 来源：Mtime时光网

《猎杀T34》曝“坦克肉搏”版终极预告，影片不仅有冲破银幕的满屏荷尔蒙，也有极致的苏式浪漫。
　　时光网讯　根据二战真实事件改编的俄罗斯电影《猎杀T34》曝光“坦克肉搏”版终极预告和海报，这场燃炸热血的坦克对决一触即发。影片由《绝杀慕尼黑》原班制作公司倾力打造，采用二战使用过的坦克实拍，将于12月11日以2D、3D、中国巨幕3D、CINITY等制式正式上映。

终极海报

俄罗斯“战狼”热血出击
17个月超200位特效师精心打造

　　终极预告中，俄罗斯“战狼”热血上场，开启了一次兔子反杀狼的逆袭之旅，即使“成功的概率是千分之一”，也依旧英勇开战。坦克对轰、炮弹出击等高燃大场面接连上演。同时曝光的海报也十分吸睛，“战神”T34坦克屹立在茫茫白雪中，与炮弹轰炸后的火光相互交织，仿佛身临其境一场坦克对战中。


黑豹坦克出场

　　影片历时17个月拍摄，超200位特效师根据真实实验精心制作，动作指导亚历山大·萨莫瓦洛夫称，“在准备期间，我们把所有坦克场景拍成了分镜头，对于后来电脑绘图出现的部分场景，特效师廖沙·古谢夫及其团队都进行了预览。”影片不仅有冲破银幕的满屏荷尔蒙，也有极致的苏式浪漫。

 坦克手在水中放松一刻

历史学家盖戳认证“史上最真实” 
特制IMAX摄影机再现二战传奇

　　作为专门研究第二次世界大战时期历史的历史学家，同时也是本片的军事顾问凯文·法雷尔称，“剧本将鲜明的特色、动作、爱情与二战结合在一起，完全符合历史真实性，同时在艺术方面也令人信服。”

T-34在战火中通过桥梁

　　影片不仅真实再现了苏军和德军的风采，将装备和战术等细节都精准再现，而且专门特制了一批微型IMAX摄影机，让观众沉浸式地感受这场3D坦克大战，在大银幕上畅享这部刺激硬核的视效大片。

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 猎杀T34 终极预告 海报
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