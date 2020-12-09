《猎杀T34》曝“坦克肉搏”版终极预告，影片不仅有冲破银幕的满屏荷尔蒙，也有极致的苏式浪漫。





终极海报





俄罗斯“战狼”热血出击

17个月超200位特效师精心打造





终极预告中，俄罗斯“战狼”热血上场，开启了一次兔子反杀狼的逆袭之旅，即使“成功的概率是千分之一”，也依旧英勇开战。坦克对轰、炮弹出击等高燃大场面接连上演。同时曝光的海报也十分吸睛，“战神”T34坦克屹立在茫茫白雪中，与炮弹轰炸后的火光相互交织，仿佛身临其境一场坦克对战中。







黑豹坦克出场





影片历时17个月拍摄，超200位特效师根据真实实验精心制作，动作指导亚历山大·萨莫瓦洛夫称，“在准备期间，我们把所有坦克场景拍成了分镜头，对于后来电脑绘图出现的部分场景，特效师廖沙·古谢夫及其团队都进行了预览。”影片不仅有冲破银幕的满屏荷尔蒙，也有极致的苏式浪漫。





坦克手在水中放松一刻



历史学家盖戳认证“史上最真实”

特制IMAX摄影机再现二战传奇





作为专门研究第二次世界大战时期历史的历史学家，同时也是本片的军事顾问凯文·法雷尔称，“剧本将鲜明的特色、动作、爱情与二战结合在一起，完全符合历史真实性，同时在艺术方面也令人信服。”





T-34在战火中通过桥梁





影片不仅真实再现了苏军和德军的风采，将装备和战术等细节都精准再现，而且专门特制了一批微型IMAX摄影机，让观众沉浸式地感受这场3D坦克大战，在大银幕上畅享这部刺激硬核的视效大片。



