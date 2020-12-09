《中国飞侠》是首部聚焦外卖小哥群体的现实题材网络电影



《中国飞侠》剧照 《中国飞侠》剧照





时光网讯 12月9日，由国家广播电视总局和北京市广播电视局指导，奇树有鱼、星益新媒出品，精鹰传媒、中广天择、新华文娱、影娱文化、橙红影业、风海兄弟、海上云天、华朗亿星联合出品，导演陈静执导，著名作家张五毛担任编剧的温暖现实题材网络电影《中国飞侠》在北京举行首映仪式。









北京市广播电视局党组书记、局长杨烁致辞





北京市广播电视局党组书记、局长杨烁，国家广电总局网络视听节目管理司宣传处处长范洁，北京市广播电视局办公室主任单志忠，网络视听节目管理处处长夏斐，爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华，副总裁、总编辑王兆楠，电影中心总经理宋佳，奇树有鱼创始人、CEO董冠杰，副总裁、青榕资本董事合伙人鲍玉成出席活动。

爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华致辞





作为首部聚焦外卖小哥群体的现实题材网络电影，《中国飞侠》深度挖掘普通人的奋斗故事，向观众展现了“北漂”外卖员李安全为了给生病的女儿筹集手术费，在工作奔波的过程中经历的一系列酸甜苦辣，将普通人在平凡人生中的那些快乐、感动、受挫、温暖的瞬间，通过戏剧化和艺术性的演绎一一放大，引起每一个在大城市努力打拼的奋斗者的情感共鸣。





北京市广播电视局党组书记、局长杨烁在首映式现场表示，“2020年是不平凡的一年，骑手的工作被赋予了新的含义，快递小哥成为支持城市运转的‘摆渡人’，为抗疫情、保民生做出巨大贡献。《中国飞侠》以外卖小哥为主角，讲述他们坚守善良本真，为幸福生活奋斗打拼的感人故事，献上了一部用心用情用功的网络电影佳作，拓宽了网络电影创作的精神光谱”。





作为一部现实题材网络电影作品，具有亲和力的真实表达至关重要。《中国飞侠》塑造的主角外卖小哥，作为人们在生活中随处可见的群体，首先在心理上就和观众拉近了距离。

奇树有鱼创始人、CEO董冠杰致辞





导演陈静用其擅长的以“小我”见“大我”的手法，表现了一位穿梭在大街小巷的普通劳动者，通过他的事迹让观众感受到主人公身上满满的正能量。编剧张五毛则为影片寻找到艺术性与主旋律的平衡点，将时代精神融入故事之中，让观众在不知不觉间受到角色的鼓舞和感染。





丫蛋、周磊现场演唱《中国飞侠》主题曲









在讲述人物故事的同时，影片还原式呈现了融合传统与现代的北京，彰显了“包容”这一最具代表性的城市精神。导演陈静表示，“《中国飞侠》的影像呈现不是片面式的，而是把北京的各种特色和元素都包含进来。







影片里既能感受到北京传统的京味儿，又能看到这个大都市现代化的一面，两者之间不是杂糅的，故事里面的空间都经过合理设计，展现出影片里的逻辑感”。这样的场景构建，让每一位观众都能在影片中找到自己的缩影，感受车水马龙的城市之间也有充满人情味的温暖，看到新时代下普通人奋斗史中的闪光点。





