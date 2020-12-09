网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

网络电影《中国飞侠》首映式在京举行

聚焦外卖小哥群体 挖掘普通人奋斗故事

2020-12-09 17:36:29 来源：Mtime时光网

《中国飞侠》是首部聚焦外卖小哥群体的现实题材网络电影

《中国飞侠》剧照

　　时光网讯 12月9日，由国家广播电视总局和北京市广播电视局指导，奇树有鱼、星益新媒出品，精鹰传媒、中广天择、新华文娱、影娱文化、橙红影业、风海兄弟、海上云天、华朗亿星联合出品，导演陈静执导，著名作家张五毛担任编剧的温暖现实题材网络电影《中国飞侠》在北京举行首映仪式。

　　《中国飞侠》将于12月10日在爱奇艺独家上线播出。

北京市广播电视局党组书记、局长杨烁致辞

　　北京市广播电视局党组书记、局长杨烁，国家广电总局网络视听节目管理司宣传处处长范洁，北京市广播电视局办公室主任单志忠，网络视听节目管理处处长夏斐，爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华，副总裁、总编辑王兆楠，电影中心总经理宋佳，奇树有鱼创始人、CEO董冠杰，副总裁、青榕资本董事合伙人鲍玉成出席活动。
爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华致辞

　　作为首部聚焦外卖小哥群体的现实题材网络电影，《中国飞侠》深度挖掘普通人的奋斗故事，向观众展现了“北漂”外卖员李安全为了给生病的女儿筹集手术费，在工作奔波的过程中经历的一系列酸甜苦辣，将普通人在平凡人生中的那些快乐、感动、受挫、温暖的瞬间，通过戏剧化和艺术性的演绎一一放大，引起每一个在大城市努力打拼的奋斗者的情感共鸣。

　　北京市广播电视局党组书记、局长杨烁在首映式现场表示，“2020年是不平凡的一年，骑手的工作被赋予了新的含义，快递小哥成为支持城市运转的‘摆渡人’，为抗疫情、保民生做出巨大贡献。《中国飞侠》以外卖小哥为主角，讲述他们坚守善良本真，为幸福生活奋斗打拼的感人故事，献上了一部用心用情用功的网络电影佳作，拓宽了网络电影创作的精神光谱”。

　　作为一部现实题材网络电影作品，具有亲和力的真实表达至关重要。《中国飞侠》塑造的主角外卖小哥，作为人们在生活中随处可见的群体，首先在心理上就和观众拉近了距离。
奇树有鱼创始人、CEO董冠杰致辞

　　导演陈静用其擅长的以“小我”见“大我”的手法，表现了一位穿梭在大街小巷的普通劳动者，通过他的事迹让观众感受到主人公身上满满的正能量。编剧张五毛则为影片寻找到艺术性与主旋律的平衡点，将时代精神融入故事之中，让观众在不知不觉间受到角色的鼓舞和感染。

　　演员许君聪在影片中饰演男主角李安全，他曾多次登上春晚舞台，表演风格幽默诙谐，出演的诸多作品都被观众所熟知。此次他在《中国飞侠》中不仅延续了以往的演绎方式，展现了一位顶风冒雨、日夜兼程穿梭在大街小巷的外卖小哥经历的一系列啼笑皆非的故事，还成功塑造了有血有肉、有泪有笑的父亲形象。
丫蛋、周磊现场演唱《中国飞侠》主题曲

　　他表示，“在这部电影里，我尽了最大努力，用最朴实的表演方式让人物更真实，这是我演过最接地气、最走心的一个角色”。国家一级演员李琦的加盟也为影片的质量多加了一重保证。作为深入人心的一位“国民大爷”，李琦的形象自然能让观众感受到平和亲切，也让影片的场景更贴近现实，表现出浓厚的生活气息。两位深受大众喜爱的演员将会碰撞出怎样的火花，也是《中国飞侠》中的一大亮点。

　　在讲述人物故事的同时，影片还原式呈现了融合传统与现代的北京，彰显了“包容”这一最具代表性的城市精神。导演陈静表示，“《中国飞侠》的影像呈现不是片面式的，而是把北京的各种特色和元素都包含进来。


　　影片里既能感受到北京传统的京味儿，又能看到这个大都市现代化的一面，两者之间不是杂糅的，故事里面的空间都经过合理设计，展现出影片里的逻辑感”。这样的场景构建，让每一位观众都能在影片中找到自己的缩影，感受车水马龙的城市之间也有充满人情味的温暖，看到新时代下普通人奋斗史中的闪光点。


   编辑：老伙计

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 中国飞侠 外卖小哥 网络电影
关注时光网微信

相关电影/影人

中国飞侠

中国飞侠 (2020)

0.0

导演：陈静

主演：许君聪 李琦

在线播放

许君聪

许君聪

Jun-cong Xu

职业：演员

查看影人作品  >

李琦

李琦

Qi Li

职业：演员 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

时光早报：《怪物猎人》制片方道歉

"哥斯拉大战金刚"曝海报　"神奇女侠"新预告

早上好！
2

华纳2021年大片将同步影院上线流媒体

史无前例！ 17部电影和档期曝光

7
华纳兄弟宣布其2021年北美上映的全部17部电影将同步登陆..
3

好莱坞跨性别者：埃利奥特·佩吉

从《朱诺》影后提名到诺兰《盗梦空间》

被困在自己无法认同性别的身体中，是很痛苦的事情，愿所..
4

《除暴》大卖，《除暴2》官宣启动

概念海报曝光 吴彦祖王千源有望回归

7
今日影片正式官宣原班人马打造《除暴2》，并曝光概念海..
5

蕾雅赛杜这个MJ街舞模仿秀你给几分？

给时尚杂志拍摄封面间隙小试身手

蕾雅赛杜厉害了！

查看更多