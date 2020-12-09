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"神奇女侠1984"开启预售 发IMAX特辑

那个女神回来了!跟随史诗级对决告别2020

2020-12-09 22:14:55 来源：Mtime时光网

《神奇女侠1984》今日开启了预售，影片发布了IMAX制作特辑与角色海报。
　　时光网讯　由华纳兄弟影片公司出品的DC超级英雄电影《神奇女侠1984》将于12月18日正式上映，全国预售现已火热开启！今日影片发布IMAX制作特辑及两组全新海报，制作特辑展现了影片气势磅礴的实拍场面，人物海报则颇具复古风格，尽显神奇女侠的绝美气质。2020年最值得期待的超级英雄巨制即将来袭，走进影院，感受全身心沉浸其中的非凡体验。


《神奇女侠1984》“神力光芒”海报

幕后制作场面高能放送 
IMAX大银幕呈现最炸裂视效

　　本次发布的IMAX制作特辑，揭秘了《神奇女侠1984》震撼场面的诞生。峻岭密林、瀑布悬崖、巨型露天运动场……戴安娜家乡天堂岛的惊艳奇观一一呈现。此外，影片中惊险刺激的动作戏也在特辑中惊鸿一瞥，密林间骑马飞奔、高空跃入海底、长杆上空翻奔跑、策马奔过悬崖射出凌厉一箭……惊心动魄的戏码层出不穷。

　　为了在大银幕上带给观众最为真实的画面效果，影片使用了当今业界拟真效果最好的35毫米胶片和65毫米IMAX胶片进行拍摄，正如制片人查尔斯·罗文所说：“我们希望电影可以呈现一种恢弘壮观的气势，而IMAX恰恰就是一种可以让你在影院非常沉浸地享受其中的方式。”


《神奇女侠1984》人物海报-盖尔加朵

　　无可比拟的场面，让影片拥有了史诗般的气质，盖尔·加朵表示：“影片彰显了导演派蒂的眼界和野心，故事亲密动人同时又非常宏大、震撼人心。”她也强烈推荐影迷走进影院，在IMAX大银幕上享受无与伦比的视听盛宴。此外，通过特辑也不难看出，在拍摄的过程中，整个团队将每一个细节都做到精益求精，力求完美。大银幕上呈现的绝对视觉张力，将为观众们带来一场颠覆想象的极致观影体验。


人物海报-克里斯派恩

女神英姿飒爽绝美亮相 
预售开启引爆期待

　　今日同时曝光的人物海报也十分精致。身披金鹰战甲的神奇女侠英姿飒爽，帅出新高度；史蒂夫目光炯炯，神情坚毅；反派豹女则眼神凶狠，摆出残忍手势；另一个反派麦克斯·洛德的考究西装之下，似乎隐藏着无穷的秘密。油画般明亮的金属光泽，层次分明的色彩构图，均展现出优良的视觉品质，复古气息十足。而在另一款神奇女侠的单人主海报中，侧坐的女侠也霸气外露、又美又飒。


人物海报-克里斯汀·韦格

　　自官宣定档以来，《神奇女侠1984》的热度就一路飙升，受到强烈关注，“坐等预售”更是成为了影迷们的每日“必修功课”。千呼万唤中，影片预售今日也火爆开启，这意味着这部2020年最值得期待的超级英雄巨制离我们越来越近。引人入胜的故事情节、前所未有的动作场面、温暖治愈的走心情感，《神奇女侠1984》带来的非凡大银幕之旅，将彻底引燃这个寒冬。

　　《神奇女侠1984》由原作原班人马再度重磅打造，派蒂·杰金斯执导，盖尔·加朵、克里斯·派恩、克里斯汀·韦格、佩德罗·帕斯卡等联袂出演。影片即将于12月18日压轴登场，提前北美一周在中国内地上映。


人物海报-佩德罗·帕斯卡

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 神奇女侠1984 盖尔·加朵 IMAX
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