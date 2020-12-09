邓恩熙主演的《少女佳禾》昨日在京局举办了以“少女”为主题的首映式，张艺凡、胡先煦等人来为好姐妹捧场。

时光网讯 12月8日，由周笋执导，邓恩熙、李感、李依宸、吴国华主演的青春现实题材电影《少女佳禾》在北京举办首映礼，影片全体主创集结出席首映仪式与大家分享幕后故事，同时还有胡先煦、张艺凡、李霄峰等业界大咖惊喜现身为影片站台，分享观影感受并送上神秘大礼。本次首映礼以少女为主题，到场嘉宾观众纷纷带起了可爱的发箍，少女感十足。







大合影





据悉，电影《少女佳禾》此前曾在第33届中国电影金鸡奖“最佳导演处女作奖”与“最佳中小成本故事片奖”的双项提名。同时，导演周笋也凭借《少女佳禾》一举斩获韩国首尔女性国际电影节“最佳导演奖”。新锐导演周笋以其敏锐细腻的女性视角，生动地展现了一个在家庭与社会困境间周旋的少女成长故事，得到了现场观众们的一致好评。







邓恩熙





张艺凡献花胡先煦搞怪

“神仙兄妹情”惹人羡





本次首映礼实力演员云集，星光熠熠。而格外受关注的到场嘉宾非胡先煦与张艺凡莫属。胡先煦与邓恩熙此前刚在一部家庭题材的影片中饰演兄妹，二人的友谊也从戏内延伸到戏外，此次参加妹妹邓恩熙12岁拍摄的电影首映礼可谓是兄妹情深。而张艺凡则是邓恩熙的好朋友，私下经常会为彼此加油打call。胡先煦与张艺凡的惊喜现身让这次首映礼更加具有看点。







邓恩熙和胡先煦





片中邓恩熙饰演的李佳禾是一个游走在理性与冲动之间的非典型少女，她选择把自己包裹成一个外壳坚硬的刺猬，以坚强与刚硬的面貌对人“硬刚到底”。对此，硬糖少女303成员张艺凡发表了自己的观影感受“看了电影之后觉得女孩子既强大又脆弱，她可以用不顾一切的勇气做一件事，也会被一件小事打倒。





现在青春期的小孩子心底都藏着很多的事情，也有很多没办法对别人倾诉的话与情绪，希望现实中的我们可以和自己和解，拥抱自己。”随即为自己的好朋友邓恩熙送上鲜花，并送上了最深情的“爱的抱抱”。







邓恩熙来首映礼





演员胡先煦也与大家分享了观后感，直言“今天是冲着我妹妹来的！今天看到三年前的她非常感慨，她的这部戏让我感觉到了很浓厚的生活气息，让我相信这真的是发生在12岁少女身上的故事，谢谢各位，我很喜欢这部电影。”





随后，胡先煦上台给妹妹邓恩熙送了自己精心准备的礼物——一篮子解压鸡蛋以及儿童解压神器。直言“青春期有很多烦恼，哥哥也是从那个阶段过来的！”令人意想不到的礼物在首映礼现场掀起了一波高潮。让人不得不羡慕这样的“神仙兄妹”情。







李感





业内人士给予高度评价

邓恩熙化身“最惨00后”





在嘉宾互动环节时，清华大学文化经济研究院副院长、清华大学艺术博物馆副馆长、清华美院教授苏丹先生肯定了电影的“完成度”，表达了对电影的喜爱和上映的祝福。出品人冯挺也在现场感谢各位主创和台前幕后合作伙伴的努力与付出。制片人鹿秉书也对全剧组的付出和现场观众的支持表达了谢意。





同时，北京电影院副教授，编剧王红卫，风平浪静导演李霄峰，演员李川，郭欣禹都对影片《少女佳禾》、导演周笋以及各位演员给予了高度的肯定。导演李霄峰表示“感谢各位拍摄了这样一个很有勇气的电影。很开心见到了恩熙在三年的作品中成功塑造了佳禾的角色。”







李依宸





也有观众评论道“完成度很好的一部电影。青春少年题材，最忌讳的就是矫揉造作，或者让少年说大人话。本片没有犯这种错误，主演们的台词和情绪处理的都很干净。从导演到演员，都很年轻，都很难得。希望他们未来贡献好作品。”





演员李川在映后互动环节表示“自己其实是恩熙的忠实粉丝，最近的几部影片都去电影院支持了恩熙”，随即称赞了邓恩熙的演技“总是能够在表演的时候呈现出远超自己年龄的成熟”。







张艺凡和邓恩熙





邓恩熙近年的作品中，饰演的角色身世都很凄惨，在被问道“怎么评价自己塑造的这些家庭复杂的角色”的时候，邓恩熙笑道“真的太惨啦！自己演过妈妈没有了的角色，有爸爸没有了的角色，也有爸爸妈妈都没有了的角色。希望以后可以多多尝试家庭幸福的角色。”对于恩熙的回答，主持人说道“这也是对各位导演们发出的呼唤。”场下气氛活跃，一片笑声。







主创见面会





“少女奶奶团”惊喜跨界

观众映后口碑好评如潮





观影席中有不少奶奶身着可爱的外套，头戴发箍显得十分俏皮。奶奶们在被问到“为何会来到少女专场”时，直言“我们就是少女，少女不看年龄的！”随即大方表示自己还是“女团成员”。贴心的奶奶最后不忘提醒恩熙“千万不要因为演的角色悲惨而变得抑郁，要阳光起来。”奶奶的“特别关心”让大家笑声不断。





在最后的映后互动环节，很多观众都为电影给出了好评。有观众评论道“邓恩熙特别惊喜，几乎是刚出道时的作品，表演力道拿捏的很精准，举重若轻，没有新演员那种浮夸，很多情绪都表现的很到位。







主创学舞





导演的想法还是很多的，有几处表达很迷影，很个人化，商业青春片里很少能见得到。最喜欢坐过山车出现的两段，和妈妈一起时的佳禾胆小的不敢做，与自己和解后的佳禾勇敢的坐了上去。希望能有个不错的票房，市场该有这种作品的存在。”





“当你还是花季少女的时候，你在做什么？《少女佳禾》，一部关于青少年成长的电影，通过女主佳禾母亲的偶然遇害而引发的青春期少女心理成长的故事。对于青少年来说，家庭、学校和社会的变化都可能会对他们的心理产生影响，让他们误入歧途。





影片中佳禾的家庭变故、父亲的软弱和学校同学的霸凌让她拥有了复仇的心理，在经历了一系列事情之后，她最终还是守住了内心的善良。虽说“原谅他人很难，被他人原谅也很难”，但生活还要继续，一切都要向前看！”对于影片《少女佳禾》，观众普遍给予了肯定的评价。





影片《少女佳禾》由北京特立影业有限公司、煎蛋文化传媒（江苏）有限公司联合出品。预售火热进行中，已定档于12月11日全国上映，一场危险与救赎的青春之旅，即将开启。

编辑：甄甏甏