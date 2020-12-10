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时光早报:夜魔侠或将加盟"蜘蛛侠3"

"真爱如血"将重启 "神奇女侠"发中国独家预告

2020-12-10 09:35:50 来源：Mtime时光网

早上好！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.夜魔侠与蜘蛛侠或将联动
粉丝创作的动图
　　据Murphy's Multiverse爆料，查理·考克斯或将出演汤姆·赫兰德主演的《蜘蛛侠3》，再度饰演夜魔侠。这或许是夜魔侠版权从Netflix回归漫威后，查理·考克斯第一次亮相。具体消息，还有待片方宣布。



02.《真爱如血》将重启



　　HBO将重启知名吸血鬼题材美剧《真爱如血》，目前正处于前期开发阶段。罗伯托·安古列·萨卡撒(《河谷镇》《萨布丽娜的惊心冒险》)负责剧本并担任制作人，原主创艾伦·鲍尔将执行制作。


　　原版剧集2008年推出，共7季，改编自查琳·哈里斯的《南方吸血鬼》系列小说。安娜·帕奎因史蒂芬·莫耶亚历山大·斯卡斯加德山姆·特拉梅尔黛博拉·安沃尔等主演，目前尚无老版演员回归的消息。

03.《超人和露易斯》曝超人剧照
　　
　　CW新剧《超人和露易斯》曝光超人全新定妆照，“德叔“泰勒·霍奇林扮演的超人身披新战服亮相。该剧将于明年2月23日开播。



04.《神奇女侠1984》发布中国独家预告
　　

中国独家预告

　　《神奇女侠1984》发布中国独家预告，“你可以拯救世界”。戴安娜乘闪电而来，亚马逊女战士在人间世界继续战斗。影片中国内地12月18日上映，北美12月25日登陆院线+流媒体。

05.约翰尼·德普登《THR》新封面

　　约翰尼·德普登上《好莱坞报道者》新封面，以“深入约翰尼·德普的自我毁灭”为标题，文章还统计了他的百亿美元票房之旅。

　　一位顶级危机交流专家表示，“约翰尼·德普是公关处理不佳的最糟糕案例，我现在以他为例告诉客户什么事情不能做。他不是在搬石砸脚，而是搬石砸脸。”



06.尼古拉斯·凯奇《脏话史》发预告

脏话史预告

　　尼古拉斯·凯奇主持的Netflix趣味节目《脏话史》发布预告。

　　该节目探讨了Fuck、Shit、Bitch、Dick、Pussy等一系列常见英文脏话的起源、流行文化用法及多方面的影响。凯奇将采访历史学家、艺人、流行文化等方面的专家。共6集，每集20分钟，明年1月5日上线！




01.《日不落酒店》再次改档

　　由黄才伦(《李茶的姑妈》)、张慧雯(《归来》)主演，沈腾特别出演的喜剧片《日不落酒店》再次改档，从今年的12月12日改至明年的1月16日。

　　该片以一间神奇的酒店作为故事发生地，展开种种荒诞人生故事，曾定档2019春节档上映，后改至2019年12月12日，又改至2020年12月12日，现再次改档至2021年1月16日。


   编辑：八不半

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