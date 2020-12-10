过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.夜魔侠与蜘蛛侠或将联动
据Murphy's Multiverse爆料，查理·考克斯
或将出演汤姆·赫兰德
主演的《蜘蛛侠3》
，再度饰演夜魔侠。这或许是夜魔侠版权从Netflix回归漫威后，查理·考克斯第一次亮相。具体消息，还有待片方宣布。
HBO将重启知名吸血鬼题材美剧《真爱如血》，目前正处于前期开发阶段。罗伯托·安古列·萨卡撒(《河谷镇》《萨布丽娜的惊心冒险》
)负责剧本并担任制作人，原主创艾伦·鲍尔将执行制作。
CW新剧《超人和露易斯》曝光超人全新定妆照，“德叔“泰勒·霍奇林扮演的超人身披新战服亮相。
该剧将于明年2月23日开播。
《神奇女侠1984》发布中国独家预告，“你可以拯救世界”。戴安娜乘闪电而来，亚马逊女战士在人间世界继续战斗。影片中国内地12月18日上映，北美12月25日登陆院线+流媒体。
约翰尼·德普
登上《好莱坞报道者》新封面，以“深入约翰尼·德普的自我毁灭”为标题，文章还统计了他的百亿美元票房之旅。
一位顶级危机交流专家表示，“约翰尼·德普是公关处理不佳的最糟糕案例，我现在以他为例告诉客户什么事情不能做。他不是在搬石砸脚，而是搬石砸脸。”
该节目探讨了Fuck、Shit、Bitch、Dick、Pussy等一系列常见英文脏话的起源、流行文化用法及多方面的影响。凯奇将采访历史学家、艺人、流行文化等方面的专家。共6集，每集20分钟，明年1月5日上线！
该片以一间神奇的酒店作为故事发生地，展开种种荒诞人生故事，曾定档2019春节档上映，后改至2019年12月12日，又改至2020年12月12日，现再次改档至2021年1月16日。