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华人影业战略发布会全新片单发布

高群书警匪片《三叉戟》首曝预告

2020-12-10 10:14:16 来源：Mtime时光网

活动上，华人影业片单公布，几十部全新作品待映。

华人影业片单

      时光网讯 12月9日，“焕新·无界”2020华人影业战略发布会在北京中国电影导演中心举行。

      本次发布会，多家剧组亮相，Angelababy携最新电影《明天你是否依然爱我》出席发布会；《三叉戟》剧组导演高群书与主演黄志忠、郭涛、黄璐、陈都灵一齐亮相；导演不思凡公布最新动画力作《大雨》……活动上，华人影业片单公布，几十部全新作品待映。

      《明天你是否依然爱我》是由周楠执导，Angelababy、李鸿其主演的一部浪漫爱情电影，将于12月24日全国上映。

      此次电影总制片人刘开珞，青年导演周楠，主演Angelababy一齐亮相发布会。活动现场，为致敬经典片名同名歌曲，Angelababy现场清唱。

先导预告

      《三叉戟》由高群书执导，黄志忠、姜武、郭涛、欧豪、韩庚、黄璐、陈都灵主演，是一部现实意义的经侦电影，影片将于2021年上映，现场曝光首款预告片。

      该片改编自警察作家吕铮同名小说，讲述三个曾叱咤风云被荣称为“三叉戟”的警察老炮儿如今已到了快退休的年纪，却误打误撞办了一起洗钱案件，更最终牵扯出涉案金额高达300亿的惊天大案。而面对新老江湖交替、更加极端凶残的新生势力和新型犯罪，“三叉戟”三个人的“老规矩老方法”也面临全新挑战。

      现场，国产动画《大雨》正式官宣，导演不思凡公布电影首款海报，并展示电影“冰山一角”。《大雨》是不思凡导演继2017年推出电影《大护法》之后，暌违三年带来的最新作品。导演表示，相比成人化的《大护法》，这部《大雨》更加“少年”。

      电影讲述了一个孩子寻找父亲的奇幻冒险旅程，旅程贯串雨前、雨中、雨后。导演“剧透”称，在这场冒险里，“每个个体的经历都波澜壮阔”，并表示电影中依然会有自己工作室“独特的趣味”，观众可以在这场冒险中，看到一个“原创的、完全不同的世界”。

      发布会现场，华人影业还介绍了“黑豹”博斯曼主演的电影《21座桥》，及电影《明日战记》。后者由吴炫辉执导，古天乐、刘青云、刘嘉玲、张家辉等主演。

      华人影业片单还包括以《巨齿鲨2》为首的20余部作品。其中，多部未来作品的主创也来到发布会现场对影片进行推介，分别是《巨齿鲨》的主演赵文瑄，《宇宙探索编辑部》监制郭帆及制片人龚格尔，《无所畏惧》导演陈大明及欢喜传媒集团CEO项绍琨，《隐爆》制片人张末、贺佳及导演孙皓，《又见老爸》导演、编剧李宗熹和监制雷志龙，以及《一往无前》导演王天尉等人。



华人影业介绍：

    华人影业是CMC Inc.华人文化集团公司旗下唯一电影平台，涵盖真人和动画电影的开发、制作、宣传、商务及国内和国际发行，是一家覆盖全产业链的综合电影公司。华人影业与国内头部电影制作公司、好莱坞主流制片厂、全球资深导演及制作人等保持紧密合作关系，致力于为电影市场提供高质量的本土和国际化影片。

    华人影业开发了一系列科幻、动作、警匪、悬疑、爱情、剧情等口碑与票房表现俱佳的作品，主导/参与出品了《巨齿鲨》、《闯入者》、《痞子英雄2》、《匆匆那年》、《侠盗联盟》、《谜城》、《冰河追凶》等影片。华人影业拥有成熟的国内发行网络，覆盖全国31省、110座城市，发行团队覆盖全国87%以上票仓城市，实现全国票房TOP1000全覆盖，直接触达影城6000余家，地面发行全面融合华人文化集团公司自有的UME影院地网系统，地面可控发行团队超过100人。其发行的《巨齿鲨》，创造了10亿级单片票房记录。

    此外，华人影业主导运营全球第一华语电影发行及营销网络“中国电影普天同映”，覆盖北美、澳新、西欧等五大洲103个地区和国家、281座城市，在全球范围内成功发行了《流浪地球》、《战狼2》、《哪吒之魔童降世》、《我和我的祖国》、《叶问4: 完结篇》、《影》、《唐人街探案2》、《西虹市首富》等50多部头部电影作品，是全球第一的华语电影海外发行平台。

   编辑：羊羊

关键词： 华人影业 三叉戟 明天你是否依然爱我 大雨
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