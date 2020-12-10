影片以一个小女孩的视角展现了梦想、亲情、教育等现实话题。





时光网讯 由国家一级导演谢亮宏执导，著名电影制片人钱海毅担任总制片，著名剧作家赵江丽担任编剧，著名表演艺术家牛犇、演员李品夆、艾米、张捷、吕泽先、周婷婷、郑子涵、陈诗颖、谢盈雪、林轩、邬倩等联合主演的温情励志电影《歌带你回家》正式宣布定档2021年1月11日全国温暖上映，并随之曝光了首款定档海报。海报以小女孩的视角诠释人间真情，滴落的眼泪让观众心疼不已。





该影片以一个小女孩的视角展现了梦想、亲情、教育等现实话题，从此次曝光的定档海报中就可以初见端倪。海报中最引人注目的就是小女孩的眼睛，清澈、坚定的眼神蕴含了她对美好生活的向往，滚落的泪水中包裹着姐弟俩手牵手回家的身影，显示出她寻找弟弟让爱回家的决心。眼神下方一边是小女孩用歌声唤醒的深沉母女情，另一边则是退休老书记和青少年宫老师江波对小女孩的无私奉献，多种情感相互交织汇聚成一部2021年开年催泪佳作。





《歌带你回家》讲述了热爱唱歌的女孩百灵，人美歌甜，歌声似天籁，父母慈爱家庭幸福美满。哪知弟弟百川意外走失，厄运接踵而至——父亲为寻弟出车祸身亡、母亲不堪双重打击精神失常，百灵瞬间陷入惨境，年幼的她毅然扛起风雨飘摇的家。最后在音乐老师江波的帮助下，百灵参加了全国歌唱大赛，并用歌声找到弟弟，唤醒久违的血缘亲情……影片故事感人肺腑，震撼人心，催人泪下，深情演绎中国当代版的《妈妈再爱我一次》。





近年来,国内陆续也在输出以教育为主题的电影，如《银河补习班》强调的是要对具备有梦想和学习能力的孩子因材施教，却忽视了这样一批深受“贫困之苦”的特殊家庭;《失孤》、《找到你》、《亲爱的》等，更多展现的是寻子的艰辛与无奈。电影《歌带你回家》不仅融合了教育、励志的元素,把目光聚焦于这些拥有天赋、梦想却无力追梦的孩子们，赋予他们追梦的翅膀。





值得一提的是，电影《歌带你回家》汇聚了老中少三代实力派演员阵容。人民艺术家、金鸡奖终身成就奖获得者牛犇，在片中本色出演一位热心助人的退休老书记。他曾参演了《一步之遥》、《飞越老人院》、《铜雀台》、《大兵小将》等多部电影，是业内公认的老戏骨。饰演男主音乐老师江波的李品夆曾参演《色戒》、《太平轮》等电影佳作，其中主演的现实题材电影《归去》曾在纽约国际电影节斩获最佳影片等6项大奖，8项提名，演技备受国际赞誉。此外，扮演百灵的小童星艾米也曾参演了由张家辉、张翰一起主演的电影《催眠裁决》。