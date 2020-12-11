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哆啦A梦:带你回到童年的"蓝胖子"

连载50年上映40年 陪你我一直同行

2020-12-11 08:37:16 来源：Mtime时光网

50年40部

从漫画连载到剧场电影

引进中国

从小叮当到哆啦A梦

勇闯银幕

"亚洲英雄"伴我同行

谁小时候不想拥有一只哆啦A梦呢？

　　时光网特稿　童年有他相伴，我们是幸运的。

　　每年春天，日本的哆啦A梦迷们，总不会错过３月份《哆啦A梦》剧场版电影上映的大事。从1980年《大雄的恐龙》开始，日本国内每年这一档期，至今已经制作了40部。

　　因为疫情影响，今年原定在日本3月6日上映的《哆啦A梦：大雄的新恐龙》，历史上第一次推迟到8月7日——正是大雄的生日，国内引进也从之前的“六一”暑期档改至年末（12月11日上映），姗姗来迟。

《哆啦A梦》第一卷

　　这只以“猫+不倒翁”为原型创作的“蓝胖子”，从1970年首先在《小学1-4年级生》杂志连载，一直连载到1996年——63的藤子. F. 不二雄（原名藤本弘）因病逝世。在这位漫画泰斗的葬礼上，每一个来宾拿着一张纸，上面写道：小时候，我就是那个大雄。

　　1980年时，《哆啦A梦》最多曾同时连载于89本杂志上，其中跟电视动画和剧场版的影响密不可分。哆啦Ａ梦最早于1973年4月在日本电视台播出。但真正引起热潮、奠定哆啦A梦受欢迎地位，还是1979年朝日电视台播出后产生的影响。

　　哆啦Ａ梦IP在电视播出的热潮，激发了电影化的企划。但其实最早藤本弘老师并没有打算推出大长篇，也没有把哆啦A梦电影化的打算，认为“我是短篇作家”。

　　只是，新锐动画的楠部三吉郎后来用尽全力说服藤子老师，更表示“想看短篇《大雄的恐龙》的后续”，藤子老师才被说服。1980年，第一部《哆啦A梦》大长篇《大雄的恐龙》推出，之后便一发不可收拾。

　　2013年时，《哆啦A梦》系列34部电影已经累计1亿人的观影人次，比日本大IP“哥斯拉”系列还高。

　　诞生50年，上映40部电影，即便是以打造IP闻名世界的迪士尼、漫威、DC，也很少有一个角色如此长寿。更可贵的是，这一系列电影的平均质量还不错。而且，除了日本，全球票房的表现也很可观。



作者：八不半   编辑：八不半

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哆啦A梦 藤本弘 黑白电视机 机器猫 央视 恐龙 童年回忆

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