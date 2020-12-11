时光网特稿 童年有他相伴，我们是幸运的。



每年春天，日本的哆啦A梦迷们，总不会错过３月份《哆啦A梦》剧场版电影上映的大事。从1980年《大雄的恐龙》开始，日本国内每年这一档期，至今已经制作了40部。









《哆啦A梦》第一卷 这只以“猫+不倒翁”为原型创作的“蓝胖子”，从1970年首先在《小学1-4年级生》杂志连载，一直连载到1996年——63的藤子. F. 不二雄（原名藤本弘）因病逝世。在这位漫画泰斗的葬礼上，每一个来宾拿着一张纸，上面写道：小时候，我就是那个大雄。





1980年时，《哆啦A梦》最多曾同时连载于89本杂志上，其中跟电视动画和剧场版的影响密不可分。哆啦Ａ梦最早于1973年4月在日本电视台播出。但真正引起热潮、奠定哆啦A梦受欢迎地位，还是1979年朝日电视台播出后产生的影响。





哆啦Ａ梦IP在电视播出的热潮，激发了电影化的企划。但其实最早藤本弘老师并没有打算推出大长篇，也没有把哆啦A梦电影化的打算，认为“我是短篇作家”。





只是，新锐动画的楠部三吉郎后来用尽全力说服藤子老师，更表示“想看短篇《大雄的恐龙》的后续”，藤子老师才被说服。1980年，第一部《哆啦A梦》大长篇《大雄的恐龙》推出，之后便一发不可收拾。





2013年时，《哆啦A梦》系列34部电影已经累计1亿人的观影人次，比日本大IP“哥斯拉”系列还高。





诞生50年，上映40部电影，即便是以打造IP闻名世界的迪士尼、漫威、DC，也很少有一个角色如此长寿。更可贵的是，这一系列电影的平均质量还不错。而且，除了日本，全球票房的表现也很可观。



