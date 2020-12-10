采访时乔杉透露：“能有机会参与其中把非物质文化遗产的‘沐浴文化’输出弘扬一下，这是一件特别荣幸的事儿！”。





电影《沐浴之王》围绕中国传统文化“搓澡”而展开，讲述搓澡工乔杉和富二代彭昱畅这一对欢脱“澡堂兄弟”的意外相遇，二人斗智斗勇，经历了一系列啼笑皆非的事件后，转变为超越血缘的兄弟情。





剧情从小人物着手却反映着大生活，不刻意且烟火气十足，可谓是刚柔并济拿捏有度。乔杉的一句台词“干干净净洗澡，清清白白做人”也道尽了搓澡手艺人的良心与信念。





首映现场也是笑点满满，作为北派澡堂代言人，乔杉现场教学标准的东北搓澡手法，却不小心把道具假人解体惨遭滑铁卢，女影迷也超级捧场表示：“学到了晚上回家就给男朋友搓澡试试！”乔杉一脸替那位男士担忧的模样，惹得现场一阵爆笑。





随后主创们被影迷展开的土味情话套路暴击，乔杉见招拆招竟然接连破梗，得意的表情让众人哭笑不得，直呼：“也太机智了吧，是破梗王没错了！”。





采访时乔杉透露：“我是东北人，原以为搓澡在生活中是一件很正常的事，拍戏时才发觉原来我们的‘沐浴文化’这么渊远流长，竟然有千年的历史，作为新一代电影人，能有机会参与其中把非物质文化遗产的‘沐浴文化’输出弘扬一下，这是一件特别荣幸的事儿！”。

12月9日，由易小星导演和编剧，彭昱畅、乔杉领衔主演的喜剧电影《沐浴之王》在京举行首映礼，在映后见面会现场，电影的主创们同影迷们互动分享台前幕后的有趣故事，并表示对“沐浴文化”的匠人精神致敬。《沐浴之王》将于12月11日正式上映。

编辑：羊羊